Antonio Rizola afina la nómina de Perú para la Copa Sudamericana de vóley 2026: fecha confirmada del anuncio de las convocadas

La selección peruana de vóley ingresó en la etapa decisiva de su preparación para la Copa Sudamericana 2026, certamen que se disputará en Lima y que otorgará cupos al Campeonato Sudamericano de Brasil, torneo clasificatorio al Mundial y a los Juegos Olímpicos. A pocos días del inicio de la competencia, el entrenador Antonio Rizola confirmó que todavía no tiene definida la lista final de convocadas, pues espera la evolución de algunas jugadoras que arrastran molestias físicas.
En declaraciones a ‘aqui TVO’, el estratega brasileño explicó que la nómina definitiva recién se conocerá el 21 de julio, un día antes del debut de la selección nacional, debido a que hasta el último momento evaluará el estado de las voleibolistas que se encuentran en proceso de recuperación.
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“Estoy esperando hasta el sábado para poder definir las 14 por el campeonato. Estoy viendo la progresión de ellas y, a partir de esa progresión, haremos una última evaluación para definir el grupo. Ustedes la van a conocer recién el 21, un día antes de la competencia, porque ese día tengo la reunión preliminar y ahí tengo que presentar a las 14”, señaló.
El técnico brasileño también dejó claro cuál es el principal objetivo de Perú en el campeonato. Más allá de pelear por el título, el propósito inmediato es asegurar uno de los cuatro boletos al Campeonato Sudamericano de septiembre.
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“Para nosotros este campeonato representa clasificarse para Brasil. Eso significa que tenemos que ganar dos partidos dentro del grupo y terminar segundos, perdiendo solamente con Brasil. Vamos a pelear por esas dos victorias con todo”, enfatizó.
El debut contra Chile
El estreno de Perú en la Copa Sudamericana será el miércoles 22 de julio, desde las 18:00 horas, cuando enfrente a Chile en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja, recinto que albergará todos los encuentros del certamen.
Pese a que la selección peruana parte con el respaldo de jugar como local, Rizola evitó confiarse y resaltó el crecimiento que ha mostrado el conjunto sureño durante los últimos años.
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“A Chile le ganamos hace un año, pero perdimos hace dos y no fue una victoria sencilla. Se está preparando desde hace más tiempo que nosotros y tiene un equipo fuerte. Nosotros conocemos a sus jugadoras y las respetamos mucho. Siempre el primer partido es el más difícil, pero prefiero enfrentar al rival más complicado desde el inicio”, concluyó el entrenador brasileño.
El choque frente a Chile marcará el inicio del camino de la ‘bicolor’ hacia un objetivo mucho más grande: asegurar su presencia en el Campeonato Sudamericano y mantenerse en carrera por la clasificación al Mundial y a los Juegos Olímpicos.
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Fixture de la Copa Sudamericana de vóley 2026
Miércoles 22 de Julio (Fase de Grupos)
- 10:30 horas| Argentina vs. Ecuador | Vía: Web y App de Latina TV
- 13:00 horas| Brasil vs. Bolivia | Vía: Web y App de Latina TV
- 15:30 horas| Colombia vs. Venezuela | Vía: Latina TV
- 18:00 horas| Chile vs. Perú | Vía: Latina TV
Jueves 23 de Julio (Fase de Grupos)
- 10:30 horas| Colombia vs. Ecuador | Vía: Web y App de Latina TV
- 13:00 horas| Chile vs. Bolivia | Vía: Web y App de Latina TV
- 15:30 horas| Argentina vs. Venezuela | Vía: Latina TV
- 18:00 horas | Brasil vs. Perú | Vía: Latina TV
- Viernes 24 de Julio (Fase de Grupos)
- 10:30 horas | Venezuela vs. Ecuador | Vía: Web y App de Latina TV
Sábado 25 de Julio (Semifinales y Clasificación)
- 11:15 horas| 3° Grupo A vs. 4° Grupo B (Definición de puestos) | Vía: Web y App de Latina TV
- 13:45 horas| 3° Grupo B vs. 4° Grupo A (Definición de puestos) | Vía: Web y App de Latina TV
- 16:15 horas| Semifinal 1 | Vía: Latina TV
- 18:45 horas| Semifinal 2 | Vía: Latina TV
Domingo 26 de Julio (Finales y Definición de Puestos)
- 09:45 horas| Definición por el 7mo Puesto | Vía: Web y App de Latina TV
- 12:15 horas| Definición por el 5to Puesto | Vía: Web y App de Latina TV
- 14:45 horas| Definición por el 3er Puesto (Medalla de Bronce) | Vía: Latina TV
- 17:15 horas| Gran Final (Medalla de Oro) | Vía: Latina TV
- 13:00 horas| Brasil vs. Chile | Vía: Web y App de Latina TV
- 15:30 horas| Argentina vs. Colombia | Vía: Latina TV
- 18:00 horas | Perú vs. Bolivia | Vía: Latina TV
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