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El cachetazo que Jude Bellingham le pegó a Valentín Barco tras la épica victoria de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial

El 10 inglés fue contra el ex Boca Juniors y le propinó un golpe en la nuca

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Jude Bellingham perdió el control en Atlanta al término de la semifinal del Mundial 2026 que Argentina ganó 2-1 ante Inglaterra con una remontada en tiempo de descuento. El mediocampista del Real Madrid golpeó al argentino Valentín Colo Barco una vez que el árbitro estadounidense Ismail Elfath pitó el final del encuentro, en un episodio que coronó una noche cargada de tensión entre ambas selecciones.

Cuando todo Argentina estaba festejando la remontada histórica, la estrella inglesa se acercó al ex jugador de Boca Juniors y le dio un golpe de mano abierta en la nuca. El argentino se dio vuelta rápidamente, pero apareció Nicolás Paz para calmar las aguas.

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Minutos después de la viralización del momento, la cadena DAZN reveló el detrás de escena del altercado. Luego de que algunos jugadores argentinos fueron a saludar cordialmente al inglés, un grupo reducido se quedó festejando a su lado. Aparentemente, el jugador del Real Madrid se molestó por algo en ese momento y reaccionó contra Barco.

@daznportugal

Ânimos exaltados no fim do jogo. 🤳 diarioas #DAZNFIFAWC

♬ som original - DAZN Portugal

Tras la intervención de Nico Paz, también apareció Nicolás Otamendi, que le recriminó su accionar a Bellingham y luego procedió a separar a sus compañeros para evitar que el tumulto se incremente. Otros integrantes del conjunto británico se sumaron una vez que el defensor albiceleste llegó, pero todo terminó ahí.

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La crispación de Bellingham no fue un hecho aislado. El partido había estado marcado desde el primer tiempo por roces y reclamos constantes. El momento de mayor tensión llegó cuando Lionel Messi y el propio Bellingham se enfrascaron en un intercambio verbal tras una falta no sancionada al capitán argentino. Enzo Fernández cortó la jugada con una infracción sobre un jugador inglés, lo que desató un entredicho colectivo entre ambos planteles.

En ese contexto, Bellingham reclamó al árbitro un presunto codazo de Leandro Paredes sobre su cabeza en una acción previa. Las dos figuras del partido mantuvieron una discusión en la que cada uno exigió las faltas que consideraba no cobradas, y el juego continuó con una reposición para Inglaterra sin que la situación escalara más. Al término del primer tiempo, Messi y Bellingham volvieron a acercarse al juez para presentar sus quejas.

El partido fue de mayor a menor para los ingleses. Anthony Gordon abrió el marcador a los 54 minutos al aprovechar un descuido de Nahuel Molina en el carril derecho y aparecer solo en el segundo palo tras un centro de Morgan Rogers. Con el 1-0, Inglaterra se replegó para defender la ventaja y dejó a Argentina con la obligación de remontar.

La Albiceleste acumuló oportunidades sin poder concretar. Julián Álvarez forzó una doble intervención de Jordan Pickford al inicio del segundo tiempo; Alexis Mac Allister estrelló un cabezazo en el palo a los 75 minutos; Giuliano Simeone desperdició un mano a mano ante el arquero inglés; y Pickford detuvo a los 68 minutos un remate a quemarropa de Nicolás González, quien había ingresado como reemplazo de Paredes.

El cruce de Bellingham con los jugadores argentinos (Foto: Reuters/Dylan Martinez)
El cruce de Bellingham con los jugadores argentinos (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

El empate llegó a los 85 minutos. Enzo Fernández recibió un pase de Messi, acomodó con la zurda y sacudió un derechazo cruzado que venció al portero inglés. El gol encendió al campeón del mundo. Seis minutos después, en el 91, Lautaro Martínez selló la remontada: tras un remate de Mac Allister que pegó en el palo, Messi levantó un centro desde el costado derecho y el delantero del Inter de Milán apareció en el segundo palo para marcar el 2-1. Elfath añadió nueve minutos al encuentro, pero Argentina sostuvo el resultado hasta el pitazo final.

Con este resultado, Argentina se metió en la séptima final de su historia y buscará retener el título obtenido en Qatar 2022 frente a España, el domingo 19 de julio en el Met Life Stadium de la sede New Jersey/New York.

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