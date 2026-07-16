La reacción de Messi en plena entrevista ante el gesto de un jugador de Inglaterra

El futbolista inglés Marc Guehi le deseó buena suerte a Lionel Messi para la final del Mundial 2026 ante España

Argentina volvió a escribir historia en Atlanta: con dos asistencias de Messi, el campeón del mundo derrotó 2-1 a Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial 2026. Luego del encuentro, el capitán argentino analizó la séptima victoria seguida de la Selección y recibió una sorpresa de un futbolista rival.

Messi recorrió todos los micrófonos disponibles en el Estadio Mercedes-Benz y dejó un testimonio que atravesó lo futbolístico para instalarse en lo personal. En declaraciones a TyC Sports, el crack rosarino describió la magnitud de lo vivido: “Fue increíble. Cuando empezábamos a entrar, en el himno, vivimos sensaciones especiales, creo que el grupo lo sintió. Sabíamos que no era una victoria más, era una victoria importante, que el pueblo argentino quería y nosotros también. Nos metimos en una otra final del mundo. Es una locura jugar dos seguidas. Este grupo es increíble. Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fe. Nunca dejamos de creer, de intentarlo con juego”.

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El futbolista de 39 años también repasó el proceso colectivo que lo llevó hasta este punto. “Todo lo que viví con este grupo desde que volví en la Copa América 2019 fue algo inexplicable e impensado. Lo disfruté muchísimo todo este tiempo, más allá de todos los logros que conseguimos. Convivir con ellos, el día a día, competir con ellos... Fue un proceso muy lindo, y le dimos muchas alegrías a la gente”, afirmó.

El mensaje de Messi para los hinchas argentinos: "SOMOS LOS MEJORES ESTOS CUATRO AÑOS, DUELA A QUIEN LE DUELA. NADIE NOS REGALÓ NADA. CONSEGUIR DOS FINALES SEGUIDAS ES PARA POCOS". pic.twitter.com/zraNCQsZjp — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

En medio del encuentro con los medios, Leo recibió un buen gesto del futbolista inglés Marc Guehi, quien lo saludó y le dijo “buena suerte para la final”. Messi se sorprendió y le respondió sonriente “gracias, nos vemos”.

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Luego, el mejor jugador del mundo continuó con su análisis. Sobre la capacidad del equipo para sobreponerse a las adversidades, explicó a DSports la lógica del grupo: “Llegábamos con muchas dudas, y muchos nos cuestionaban. Nunca dudé del rendimiento. Nunca se me pasó por la cabeza no estar entre los mejores cuatro porque conozco este grupo desde adentro y sé de lo que es capaz. Cuando este grupo está junto, saca algo especial que tiene y se transforma todo”.

La misma idea de resiliencia apareció en otro pasaje de sus declaraciones: “Hicimos lo que venimos haciendo hace muchos años. Este equipo tiene un juego muy fluido y tiene paciencia, sabe leer los momentos del partido. Manejamos el partido desde el principio, más allá de que en el primer tiempo no tuvimos situaciones claras, teníamos el control del juego. Y cuando nos hicieron el gol, jugamos aún mejor, tuvimos mucha paciencia, lo intentamos por adentro, por afuera, tuvimos dos tiros en los palos y las situaciones que sacó el arquero. Esto demuestra la fortaleza de este grupo, la mentalidad que tiene y el juego, porque hoy lo ganamos con todo eso”.

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Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2

También puso en perspectiva la racha histórica del equipo en relación a las finales: “Son 5 seguidas, dos del Mundo seguidas, es impresionante. Este grupo no me sorprende. Conozco y sé de lo que éramos capaces. Por ahí, la gente tenía dudas por cómo llegábamos con jugadores muy al límite y con problemas, pero este grupo cuando se junta y está unido siempre da un plus, se contagia del uno al otro y saca de donde no tiene para dar el máximo”.

Además, se refirió también al desgaste físico acumulado en el torneo: “La verdad es que es difícil. Llego cansado, al igual que todos mis compañeros, dejan el máximo en cada partido, jugando 120 minutos en varios partidos. Y este grupo viene haciendo un desgaste enorme en todo el Mundial, pero queda un pasito más y lo seguiremos intentando y peleando. Intentaremos recuperarnos porque cada vez es más difícil recuperarnos”.

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“Ya no podemos pedir más con todo lo que vivimos: volver a jugar hasta el final. Dios es muy grande y siempre tiene algo más, pero ya no puedo pedir más. Soy un agradecido por todo lo que me dio en lo deportivo, en lo personal y, como siempre, será lo que Dios quiera”, añadió. Antes de retirarse del área mixta, dejó un mensaje directo para los hinchas: “Disfruten de este momento, como lo disfrutamos nosotros porque nos metemos en una final del mundo otra vez. Volvemos a posicionar a Argentina entre los dos mejores. Hace cuatro años que estamos tratando de ser campeones del mundo. Ahora, volvemos a jugar la final. Que lo disfruten y lo vivan como lo están haciendo”.

Este miércoles, la selección argentina dio vuelta otro partido. Luego de ir perdiendo con el tanto de Anthony Gordon, igualó con un golazo de Enzo Fernández y un cabezazo de Lautaro Martínez, con sendas asistencias de Lionel Messi, quien a sus 39 años jugará su tercera final en una Copa del Mundo.

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