Keiko Fujimori visita la Conferencia Episcopal: “Nos ponemos a disposición para que visita del papa León XIV sea exitosa”

La presidenta electa Keiko Fujimori dijo este martes, tras reunirse en Jesús María con la Conferencia Episcopal del Perú, que el futuro gobierno se pondrá a disposición para coordinar y garantizar una visita del papa León XIV al país, con alcance a “la mayor cantidad de peruanos”.
En una conferencia de prensa al salir del encuentro, Fujimori sostuvo que conversó con monseñor Carlos García Camader y con monseñor Guillermo Inca Pereda, y afirmó: “Hoy hemos podido conversar, transmitirle la gran alegría que sentimos de que Su Santidad el Papa está planificando su visita a nuestro país”.
La dirigente llegó acompañada por su vicepresidente Miguel Ángel Torres, a quien identificó también como “segundo vicepresidente” durante sus declaraciones. “Le hemos dicho también que el futuro gobierno se pone a disposición para hacer todas las coordinaciones y garantizar que esta visita llegue a la mayor cantidad de peruanos”, añadió.
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Por su parte, García Camader señaló que la Iglesia se pone “a disposición” para “buscar siempre el bien común” junto con el gobierno. La salida de Fujimori de la sede episcopal se dio después de una reunión previa con el presidente en funciones José María Balcázar en Palacio de Gobierno.
Keiko Fujimori visitó Palacio de Gobierno
En horas de la mañana, la presidenta electa visitó al presidente José María Balcázar en Palacio de Gobierno. Fujimori confirmó que la reunión tuvo un carácter formal y la presentó como un mensaje institucional.
“Después de muchos años, regreso a Palacio de Gobierno”, dijo, y describió el encuentro como “una reunión cordial, de mucho respeto, más allá de las diferencias ideológicas que puedan haber entre nosotros”, indicó en contacto con la prensa.
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La presidenta electa ubicó el intercambio en el marco de la democracia peruana y relativizó la permanencia en el poder. “Todo proceso de transición significa el traspaso del poder, y el poder es pasajero”, afirmó ante los periodistas, al tiempo que informó que su equipo ya recibe informes sector por sector. “Estamos en esos procesos de recibir la información de cada ministerio”.
Sobre el horizonte de su gestión, Fujimori remarcó que el mandato será de 5 años y vinculó esa duración con la responsabilidad del relevo institucional: “Entendemos también que nos encargaremos de llevar las riendas del gobierno por 5 años. Luego nos tocará hacer esta misma misión que hoy nos está dando el presidente Balcázar”.
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La presidenta electa también precisó el hito de inicio del nuevo gobierno. “Estamos preparándonos para que a partir del 28 de julio tomemos las riendas y los destinos de nuestro país”, declaró, un día después de recibir sus credenciales como presidenta electa por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
En materia de prioridades, Fujimori mencionó dos preocupaciones inmediatas: “Nos preocupa, sí, la llegada del fenómeno El Niño”, dijo, y agregó que “tenemos que enfrentar directamente a la delincuencia para recuperar el orden”.
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