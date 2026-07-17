Paola Villegas da el gran salto en su carrera: voleibolista peruana jugará la exigente Superliga Brasileña

Paola Villegas jugará la exigente Superliga Brasileña en la temporada 2026/27. Crédito: FPV

El vóley peruano volverá a tener una representante en una de las ligas más exigentes del mundo. Paola Villegas ha dado el gran salto en su carrera tras ser confirmada como refuerzo del EC Pinheiros, histórico club de Sao Paulo que disputará la Superliga Femenina Brasileña 2026/27, una de las ligas más exigentes del mundo y donde buscará consolidarse ante la élite del vóley.

La líbero nacional llega a Brasil después de una destacada temporada con Olva Latino, donde logró consolidarse como una de las mejores especialistas defensivas de la Liga Peruana. Su rendimiento le permitió abrirse paso hacia el extranjero y asumir un especial desafío.

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La agencia de representación de la jugadora confirmó la noticia y señaló que Paola Villegas ya firmó contrato con el conjunto paulista. Además, informó que la peruana llegó a Brasil y comenzó de inmediato los entrenamientos con su nuevo club.

“La líbero peruana llega a Brasil para reforzar al EC Pinheiros en la Superliga Femenina 2026/27 y también para competir en el Campeonato Paulista 2026. Paola tiene 27 años, mide 1,67 metros y fue una de las mejores receptoras en la última edición de la Liga Peruana”, comunicó la agencia de la voleibolista.

Paola Villegas reforzará al EC Pinheiros en la Superliga Femenina 2026/27. Crédito: Captura

Un salto poco habitual para el vóley peruano

La llegada de Paola Villegas a Brasil representa un paso importante no solo para su carrera, sino también para el voleibol peruano. En los últimos años, no ha sido habitual ver a jugadoras nacionales emigrar a ligas extranjeras y son todavía menos frecuentes los casos de deportistas que consiguen llegar a campeonatos reconocidos por su alto nivel competitivo.

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Brasil es una de las principales potencias del voleibol mundial y su Superliga reúne a algunas de las mejores jugadoras del planeta, con clubes que cuentan con estructuras profesionales, gran exigencia física y un nivel técnico superior. Por ello, que una voleibolista peruana pueda ganarse un lugar en este escenario representa un reto que merece ser destacado.

Villegas tendrá ahora la oportunidad de demostrar que está preparada para competir al más alto nivel. Su experiencia, capacidad defensiva y regularidad en el torneo peruano serán sus principales herramientas para adaptarse a una nueva realidad deportiva.

Una carrera marcada por San Martín y un nuevo desafío

La líbero peruana vivirá esta experiencia internacional después de haber desarrollado gran parte de su trayectoria en la Universidad San Martín, club en el que inició su camino profesional en la temporada 2015/16.

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Con las ‘santas’, Villegas consiguió tres títulos nacionales y se convirtió en una jugadora importante dentro del plantel ‘albo’. Sin embargo, para la última temporada decidió cambiar de rumbo y fichó por Olva Latino, donde tuvo una campaña destacada que terminó abriéndole las puertas del voleibol brasileño.

Ahora, con 27 años, afrontará uno de los mayores desafíos de su carrera: competir en una liga donde cada partido exige máxima preparación y donde tendrá que ganarse un espacio entre jugadoras de alto nivel.

Paola Villegas destacó la última temporada con Olva Latino. Crédito: FPV

Pinheiros, un histórico que vuelve a la élite

Su nuevo equipo, el EC Pinheiros, es uno de los clubes tradicionales del voleibol brasileño. La institución paulista llegó a tener el registro de ser el único equipo que había participado en todas las ediciones de la Superliga Brasileña, aunque en 2025 sufrió el descenso de categoría.

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Su regreso a la máxima división fue inmediato. Luego de una temporada en la segunda categoría, Pinheiros consiguió ascender nuevamente y ahora busca recuperar protagonismo en la temporada 2026/27 con una plantilla renovada y Paola Villegas entre las protagonistas.

Además, el club tiene un lugar especial en la historia del voleibol sudamericano, ya que fue el primer campeón del Sudamericano de Clubes, lo que convierte la llegada de la líbero peruana en una oportunidad de gran valor.