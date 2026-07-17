Francisco Usúcar, entrenador de ADT, compartió una mirada elogiosa hacia Héctor Cúper: “Universitario tiene al técnico de mayor jerarquía en Perú”

Francisco Usúcar ha compartido una serie de elogios a Héctor Cúper. - Crédito: Difusión

El entrenador Francisco Usúcar, de 40 años, tendrá su primera evaluación de gran calibre cuando desde la zona técnica de Asociación Deportiva Tarma se enfrente a Universitario de Deportes, en condición de local, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

Aunque recién ha llegado al elenco tarmeño, ‘Pancho’ ha logrado plasmar su libreto de juego en un grupo confundido no solo por los malos resultados, también por las variantes en el banquillo. Con mucha determinación, ADT está listo para cruzarse contra la ‘U’.

Francisco Usúcar se ha convertido en el nuevo entrenador de ADT. - Crédito: Difusión

En declaraciones con ‘Estudio Fútbol’, Usúcar ponderó a su rival al tiempo que demostró lo bien que lo tiene estudiado: “Universitario es un equipo grande, es el tricampeón del fútbol peruano. Ha venido con una línea de juego que la ha mantenido con Fabián Bustos y Jorge Fossati”.

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En esa misma frecuencia, el estratega uruguayo no ha dudado en encumbrar a Héctor Cúper. “Ahora tienen un técnico de mayor jerarquía en Perú y a jugadores estrellas. Él se ha adaptado a lo que es Universitario. Creo que le quiere dar su impronta”, soslayó Francisco.

El entrenador de ADT reconoció la grandeza de su próximo oponente en el arranque del Torneo Clausura 2026. | VIDEO: Estudio Fútbol

Usúcar tiene por delante una nueva campaña con un ADT un tanto venido a menos, pero confía que muy pronto los suyos alcen vuelo a partir de sus exigencias en cada una de las prácticas, las cuales han ido ordenando a un contingente compuesto por jóvenes y veteranos.

“Al equipo lo encontramos con predisposición para entrenar, pero con un poco de déficit en la parte física, porque habían tenido mucha incertidumbre y cambios de entrenadores. Estuvieron dos semanas entrenando con el técnico de la reserva. Ahora ajustamos la parte técnica, táctica y física. Tenemos que estar encaminados para el inicio del torneo”cerró.

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ADT es una grata revelación en la Copa de la Liga 2026. - Crédito: Difusión

ADT, en manos de Usúcar

Las señales de alerta se encendieron en Asociación Deportiva Tarma en un momento considerado determinante para la institución. La serie de resultados adversos bajo la conducción de Pablo Trobbiani llevó a la directiva a tomar una decisión drástica: la destitución del entrenador.

Ante la urgencia de revertir la situación deportiva, los dirigentes de ADT iniciaron negociaciones inmediatas para encontrar un reemplazo. El proceso culminó con la llegada de Francisco Usúcar, cuya impronta moderna y competitiva resultó determinante para cerrar el acuerdo con rapidez.

Los tarmeños ganaron 3-2 a los cusqueños de visita y clasificaron a los cuartos de final del torneo. Créditos: Bicolor / Youtube.

“Me sedujo la propuesta, porque había muchas cosas desde la parte del fútbol peruano que te da un crecimiento. He visto que los entrenadores si hacen bien las cosas van dando saltos en su carrera”, declaró en su presentación.

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El recorrido profesional de Usúcar incluye su reciente paso por la Liga Ecuabet, donde dirigió a Técnico Universitario. Durante su gestión, el equipo se ubicó en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, lo que fortaleció su perfil para asumir el reto en ADT.

Joao Rojas, referencia máxima en ADT. - Crédito: Difusión

En el plano deportivo, el inicio de Usúcar al frente de Asociación Deportiva Tarma ha dejado impresiones positivas, particularmente en la Copa de la Liga 2026. El equipo logró superar a Cienciano y consiguió su acceso a los cuartos de final, evidenciando un cambio en el rendimiento colectivo.

Con la mirada puesta en el Torneo Clausura 2026, las autoridades buscaron reforzar el plantel y sumó cuatro incorporaciones. Entre los nuevos fichajes resaltan los nombres de Jeremy Canela, Horacio Benincasa y Said Peralta, quienes se integran al proyecto bajo la conducción de ‘Pancho’ Usúcar.

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