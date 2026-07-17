¿Recibiste una llamada de un familiar pidiendo dinero? Podría tratarse de una estafa con inteligencia artificial

Las estafas con inteligencia artificial han llevado los fraudes a un nivel que supera cualquier escena de una película de ciencia ficción. Un delincuente puede clonar la voz de un familiar y utilizarla para llamar a una víctima, fingir una emergencia y pedir una transferencia de dinero en cuestión de minutos. La sofisticación de estas modalidades convierte a la ciberdelincuencia en una amenaza cada vez más difícil de detectar.
A esta modalidad se suman otros fraudes que circulan a diario mediante mensajes de texto, correos electrónicos y páginas web falsas. Los delincuentes aprovechan la confianza de los usuarios para obtener información bancaria, robar dinero o incluso secuestrar archivos personales a cambio de un rescate económico.
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Durante una entrevista con ATV Noticias, Daniel Chicoma, profesor de los programas de marketing digital de ESAN, explicó cómo operan estos engaños digitales, por qué la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta para los ciberdelincuentes y qué medidas pueden tomar los usuarios para reducir el riesgo de convertirse en víctimas.
Tu hijo podría llamarte, pero no ser él: así funciona la estafa con IA
Entre las modalidades que más preocupan figura la clonación de voz con inteligencia artificial. Gracias a esta tecnología, los delincuentes pueden recrear la voz de una persona utilizando fragmentos de audio obtenidos de redes sociales, videos o mensajes de voz.
Según explicó Chicoma, los estafadores buscan hacerse pasar por personas cercanas para aprovechar el vínculo de confianza.
“Otra forma es utilizar la IA para transformar la voz o clonar la voz de una persona, hacerse pasar por alguien más. Eso es para asumir la identidad de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de alguien en quien confíes y termines haciendo una transferencia de dinero”, señaló en ATV Noticias.
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El especialista también advirtió que la inteligencia artificial se utiliza para suplantar la identidad de personajes conocidos con el fin de promocionar falsas inversiones. Como ejemplo mencionó el caso de figuras públicas cuya imagen aparece en anuncios fraudulentos sin autorización para convencer a las personas de entregar su dinero.
Phishing, SMS falsos y páginas clonadas: los fraudes que siguen vigentes
Aunque la inteligencia artificial gana terreno, el phishing continúa siendo una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes.
Durante la entrevista, la conductora mostró un mensaje de texto que supuestamente provenía del SAT y advertía sobre una multa de tránsito pendiente. Sin embargo, nunca había tenido un vehículo, lo que evidenciaba que se trataba de un envío masivo.
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“Ellos pescan masivamente”, explicó Chicoma. “Hacen una campaña de fraude y mandan correos o mensajes para pescar datos. La persona que cae entra a una página clonada donde le piden sus datos personales y en ese mismo instante pueden vaciar su cuenta”, indicó.
El experto recordó que los bancos nunca solicitan claves o contraseñas mediante correos electrónicos, mensajes de texto o enlaces enviados por terceros. También alertó sobre otra modalidad: colocar números telefónicos falsos dentro de un correo para que la víctima llame creyendo que se comunica con la entidad financiera.
Así puedes identificar un mensaje falso y evitar caer en la trampa
Para reducir el riesgo de sufrir una estafa digital, Chicoma recomendó revisar cuidadosamente quién envía el mensaje antes de hacer clic en cualquier enlace.
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“El remitente tiene que ser el de la empresa. No puede ser un nombre cualquiera”, explicó. También aconsejó verificar que el dominio de la página web corresponda realmente a la empresa o institución y comprobar que el sitio tenga un funcionamiento normal, con diferentes secciones y enlaces internos.
Otra señal de alerta son las ofertas demasiado atractivas. Según indicó, actualmente también circulan campañas falsas que utilizan el nombre de supermercados y tiendas por departamento para ofrecer productos a precios irrisorios y dirigir a las víctimas hacia páginas fraudulentas.
Cómo proteger tu información y evitar caer en estafas digitales
Además del robo de datos bancarios, los delincuentes también ejecutan ataques para bloquear el acceso a computadoras y exigir un pago por recuperar los archivos.
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Sobre este tipo de ataques, Chicoma recomendó contar con un antivirus confiable y mantener copias de seguridad de la información más importante.
“Lo que tienes que hacer es un backup de tu información en un disco duro externo”, sostuvo. El especialista explicó que un respaldo desconectado de internet ofrece mayor protección frente a ataques que pueden afectar equipos conectados a la red.
Finalmente, recordó que ningún pedido urgente de dinero debe atenderse sin antes verificar la identidad de quien realiza la llamada. Si un supuesto hijo, padre o familiar solicita una transferencia por una emergencia, lo más seguro es cortar la comunicación y contactarlo directamente por otro medio antes de enviar cualquier monto.
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