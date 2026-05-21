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Dirigencia de Géminis confirma la renovación de Natalia Málaga: “Todas las jugadoras quieren seguir con ella”

Luis Linares, presidente del club de Comas, aseguró la continuidad de la entrenadora para la próxima temporada y contó que las voleibolistas interesadas en fichar consultan previamente si ella seguirá al mando del equipo

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Luis Linares, presidente del club de Comas, confirmó la continuidad de la entrenadora y destacó su trabajo. (Video: Puro Vóley)

Natalia Málaga continuará al mando de Deportivo Géminis para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley, en un plan que apunta a mantener al equipo de Comas en la pelea por el título y consolidarlo nuevamente entre los principales protagonistas del campeonato nacional.

La continuidad de la entrenadora fue confirmada por el presidente del club, Luis Linares, quien destacó el impacto positivo que ha tenido su trabajo en el rendimiento del plantel durante la última temporada. Desde la dirigencia aseguran que el proyecto deportivo se mantiene sólido y con Málaga como pieza central del desarrollo del equipo.

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“Yo estoy muy contento por el trabajo que ha hecho Natalia. He conversado con las chicas y todas me dan la misma opinión: quieren seguir con Natalia”, señaló Linares en entrevista con Puro Vóley, destacando el respaldo de las jugadoras hacia la continuidad del comando técnico.

El dirigente también recordó cómo se dio la llegada de Málaga al club y el proceso de adaptación que atravesó durante su primera campaña en el banquillo de Géminis. “El año pasado contratamos a Natalia efectivamente en la segunda fecha. Ella fue agarrando el hilo poco a poco”, explicó.

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Natalia Málaga renovó contrato con Deportivo Géminis para la temporada 2026/27.
Natalia Málaga renovó contrato con Deportivo Géminis para la temporada 2026/27. Crédito: Prensa club

Linares detalló que el vínculo contractual con la entrenadora incluyó objetivos deportivos específicos. Según el presidente, el contrato contemplaba bonos económicos en función del rendimiento del equipo. “Hicimos un contrato con ella donde el pago incluía bonos muy considerables si entraba dentro de los 10, dentro de los ocho, dentro de los cuatro o si ocupaba podio como tercera, segunda o primera”, indicó.

Linares agregó que también se establecieron incentivos para las jugadoras, aunque en menor proporción, con la intención de impulsar el rendimiento colectivo durante la temporada. “Yo quería ver el esfuerzo principalmente de Natalia, que no lo necesitaba porque ella se compromete y cumple. Pero había que hacerlo y empujó el coche muy bien”, añadió.

Disciplina, exigencia y un estilo marcado

El presidente de Géminis también se refirió al estilo de trabajo de la entrenadora, caracterizado por la exigencia y la disciplina dentro del grupo, un aspecto que —según indicó— ya es conocido por las jugadoras que llegan al club o que están en proceso de negociación para fichar.

“Natalia se queda para esta temporada. Pregunta obligada que me hacen todas las chicas con las que he conversado o con las que estamos conversando es si continúa. Pero está bien, porque las chicas que están llegando a Géminis ya saben a dónde están llegando. Saben lo estricta que es Natalia”, comentó.

En esa línea, Linares enfatizó que el orden dentro del equipo es una condición fundamental para el funcionamiento del proyecto deportivo. “En el campo tú no puedes permitir relajo, fuera del campo todo lo que quieras. Que la jugadora venga, abrace a la entrenadora, no hay problema. Pero al momento de entrenar y jugar tiene que haber disciplina”, sostuvo.

Además, destacó que la entrenadora ha ido más allá de su función inicial dentro del club. “Natalia ha ido mucho más allá de la función para la cual se le contrató”, remarcó.

Carmen García afirmó que Natalia Málaga no se comunicó con ella cuando la reemplazó en Latino Amisa.
Géminis terminó cuarto con Natalia Málaga al mando.

Balance positivo en la temporada

Con Natalia Málaga al frente, Géminis logró revertir una temporada anterior complicada y volvió a ser protagonista en la Liga Peruana de Vóley. El equipo de Comas alcanzó las semifinales del campeonato y finalizó en la cuarta posición, firmando una campaña considerada positiva por la dirigencia.

El rendimiento del equipo permitió consolidar el proyecto deportivo y reforzar la confianza en la continuidad del comando técnico, que buscará en la próxima temporada dar un paso más y pelear nuevamente por el título nacional.

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