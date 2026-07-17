Le diagnosticaron leucemia a los 2 años y hoy venció el cáncer: niño tocó la campaña de la victoria en el INSN San Borja

Tras casi una década de atención especializada, el menor recibió el alta médica en medio de una emotiva ceremonia junto a su madre y al equipo que acompañó todo su proceso de recuperación. // Video: TVPerú Noticias

Después de casi una década de consultas médicas, sesiones de quimioterapia, controles y una batalla que comenzó cuando apenas tenía dos años, Nolberto, un niño de 11 años procedente de Ting o María, logró superar la leucemia, el cáncer infantil más frecuente en el Perú. Su historia tuvo un emotivo desenlace en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja, donde tocó la tradicional campana de la victoria, un símbolo que marca el final del tratamiento oncológico.

La ceremonia reunió a médicos, enfermeras, psicólogos y personal de salud que acompañaron al menor durante nueve años. Entre aplausos, globos con los colores patrios y la presencia de su madre, Amelia Capa Correa, Nolberto celebró una recuperación que también representa un mensaje de esperanza para cientos de familias que enfrentan un diagnóstico similar.

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De un diagnóstico a los dos años a una esperada campana de la victoria

Composición: Infobae Perú

La historia de Nolberto comenzó cuando era apenas un niño de dos años. Su madre notó que se cansaba con facilidad y que su estado físico empeoraba rápidamente. Tras acudir a un establecimiento de salud en Tingo María, los médicos detectaron que su nivel de hemoglobina había descendido hasta los 5 g/dL, una condición que comprometía seriamente su salud y obligó a su traslado inmediato al INSN San Borja.

Fue en ese centro especializado donde los hematólogos confirmaron el diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA), considerada la forma de cáncer infantil más frecuente. Para Amelia, recibir esa noticia significó enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida.

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Según recordó, al inicio sintió miedo porque le hablaron de una enfermedad grave. Sin embargo, decidió seguir cada indicación médica y no abandonar el tratamiento. Esa constancia permitió que Nolberto iniciara un proceso intensivo de recuperación que comenzó en 2017 y contempló tres años continuos de quimioterapia, seguidos por cinco años de vigilancia médica para confirmar que la enfermedad no reapareciera.

La directora general del INSN San Borja, Zulema Tomás Gonzales, destacó que el caso demuestra que el cáncer infantil puede tratarse con éxito cuando existe acceso oportuno a atención especializada y se cumple todo el esquema terapéutico.

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“El cáncer tiene tratamiento y cura. Nolberto llegó siendo un niño de dos años y hoy nos demuestra que la perseverancia, el acompañamiento familiar y el trabajo del equipo multidisciplinario pueden cambiar una historia que parecía imposible”, señaló durante la ceremonia.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando el menor, vestido con la camiseta de la selección peruana y llevando la bandera nacional sobre los hombros, hizo sonar la campana mientras era ovacionado por el personal de salud que siguió de cerca su evolución. El gesto simbolizó el cierre de una etapa marcada por largas hospitalizaciones y tratamientos complejos.

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Durante la celebración, Nolberto contó que ahora quiere retomar una vida con mayor normalidad, continuar estudiando y cumplir uno de sus principales sueños: convertirse en militar. Además, confesó que le gustaría conocer al capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, y también al futbolista argentino Lionel Messi, ya que es un apasionado del fútbol e hincha de Alianza Lima.

La leucemia es el cáncer infantil más frecuente y la detección temprana aumenta las posibilidades de curación

Un estudio identifica dos fases clave en el origen de la leucemia infantil. Freepik

Especialistas del Ministerio de Salud recuerdan que la leucemia representa el diagnóstico oncológico más común entre niños y adolescentes en el país. De acuerdo con cifras oficiales, cada año se detectan alrededor de 600 nuevos casos de leucemia infantil, mientras que, en conjunto, se diagnostican entre 1.500 y 1.800 casos nuevos de cáncer pediátrico.

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Los médicos explican que esta enfermedad afecta la producción normal de las células sanguíneas y puede manifestarse mediante síntomas que muchas veces se confunden con otras enfermedades frecuentes en la infancia. Entre las principales señales de alerta figuran el cansancio persistente, fiebre sin causa aparente, aparición de moretones, sangrados, pérdida de peso y disminución del apetito.

La directora ejecutiva del Departamento de Oncología Pediátrica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Rosdali Díaz Coronado, ha señalado que el diagnóstico temprano resulta determinante para incrementar las probabilidades de recuperación. Cuando la enfermedad es detectada en fases iniciales y el tratamiento se cumple de manera completa, las posibilidades de curación pueden superar el 80 %.

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Como centro pediátrico de referencia nacional, el INSN San Borja continúa atendiendo a niños y adolescentes con enfermedades oncológicas de alta complejidad. Solo durante 2025, el establecimiento registró 104 nuevos casos de leucemia y realizó más de 1.500 atenciones ambulatorias para administración de quimioterapia en su Clínica de Día.

Además, el hospital ha efectuado 234 trasplantes de médula ósea, incluyendo procedimientos haploidénticos, una tecnología que permite ampliar las opciones de tratamiento para pacientes que no cuentan con un donante totalmente compatible.

Las autoridades sanitarias también resaltan que los tratamientos oncológicos pediátricos brindados en este establecimiento son financiados por el Seguro Integral de Salud (SIS), lo que permite cubrir procedimientos cuyo costo puede alcanzar cientos de miles de soles durante varios años de atención especializada.

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