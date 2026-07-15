San Martín busca a opuesta estadounidense para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: mide 1.91 metros y competiría con Emily Zinger

Las 'santas' no pudieron conseguir el título en la Liga Peruana de Vóley pasada. Créditos: El Poli.pe / Youtube.

La Universidad San Martín estuvo cerca de quedarse con el título de la Liga Peruana de Vóley, pero cayó en la final ante Alianza Lima, que sumó su tercer campeonato consecutivo. Ante este resultado, el club de Santa Anita busca reforzar su plantel para pelear nuevamente por el trofeo en la temporada 2026/2027.

Yudy Balcázar, directiva del equipo, concentra la búsqueda de fichajes en la posición de opuesta, ya que el torneo peruano no presenta opciones en ese puesto. Entre los nombres que han sido vinculados al club en las últimas semanas aparece Emily Zinger, máxima anotadora de la temporada 2024/2025 con Regatas Lima.

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La posibilidad de incorporar a más de una jugadora en esa posición también está sobre la mesa. El entrenador Martín Ambrosini habría aprobado sumar dos opuestas extranjeras al plantel. En ese contexto, surge el nombre de Kari Zumach, voleibolista estadounidense de 1.91 metros, quien competiría por un lugar junto a Zinger.

La periodista Tabatha Belén, exjefa de prensa de la San Martín, lo informó en El Poli.pe: “Ahí entra un nombre respecto a otra opuesta estadounidense que se llama Kari Sumach. Es una opuesta estadounidense que ha empezado a sonar muy fuerte respecto a su llegada a la Universidad de San Martín. Vi algunas informaciones respecto a esto y es una opción que creo muy latente en la Universidad de San Martín, que pueda acompañar a Emily Zinger como las dos opuestas que puedan participar en esta temporada”.

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San Martín busca reforzar su ataque para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley y aparece como opción una opuesta estadounidense.

¿Quién es Kari Zumach?

Kari Zumach es una voleibolista estadounidense de 26 años, diestra, que en la última temporada se desempeñó en el Saint Dié des Vosges Volley Ball de Francia, equipo en el que fue compañera de la peruana Zoila La Rosa.

A lo largo de su carrera, Zumach ha participado tanto en la Liga Universitaria de Estados Unidos como en la liga francesa. Su altura de 1,91 metros la convierte en una opción atractiva para reforzar el equipo, por su capacidad de alcance y eficacia en el bloqueo, características que suelen ser valoradas por la Universidad San Martín en la conformación de su plantel.

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La estadounidense podría sumarse a la San Martín para esta temporada, inclusive ya registra en su perfil de Instagram una banderita de Perú, referencia a los países donde ha llevado su vóley.

Kari Zumach se acerca a la Universidad San Martín, incluso ya colocó la bandera de Perú en su descripción de Instagram.

Así va el armado del plantel de San Martín

A diferencia de otros clubes, la Universidad San Martín no ha anunciado numerosos refuerzos para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, lo que genera cierta preocupación en el hincha ‘santo’.

Por el contrario, el equipo de Santa Anita ha confirmado la salida de varias jugadoras: Flavia Montes, Sophia Kruczko, Adeola Owokoniran, Aixa Vigil, Simone Scherer, Andrea Sandoval, Shiamara Almeida, Fernanda Tomé y el técnico Guilherme Schmitz.

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Hasta ahora, la única incorporación confirmada es la de Alexandra Machado, junto al entrenador argentino Martín Ambrosini. Además, el club comunicó la renovación de Ginna López, Paola Rivera, Brenda Lobatón, Angélica Aquino y Pamela Cuya.

Paola Rivera renovó con San Martín para la próxima Liga Peruana de Vóley. (Usmp)

Yudy Balcázar continúa gestionando negociaciones con posibles refuerzos, con la intención de concretarlas pronto, ya que los entrenamientos están próximos a iniciar por la cercanía del comienzo de la Liga, previsto para mediados de octubre.