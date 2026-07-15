Dónde ver Argentina vs Inglaterra HOY en Perú: canal tv online del partido por semifinal del Mundial 2026

Argentina se enfrenta a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Créditos: Instagram.

Argentina e Inglaterra se medirán hoy, miércoles 15 de julio, en las semifinales del Mundial 2026. El partido está programado para las 14:00 horas de Perú y se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Conoce cómo sintonizar este encuentro en la siguiente nota.

Dónde ver Argentina vs Inglaterra por semifinal del Mundial 2026

En Perú, el encuentro entre Argentina e Inglaterra se transmitirá en señal abierta por América TV y también estará disponible en DSports. Además, podrá verse en línea a través de las plataformas de streaming América TVGO y DGO, respectivamente.

En Argentina, la cobertura estará a cargo de Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports, con opciones de streaming en DGO, TyC Sports Play y MiTelefe. Para España, el partido se emitirá por DAZN y también se podrá ver de forma gratuita a través de La 1 de RTVE.

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Horario de Argentina vs Inglaterra por semifinal del Mundial 2026

El encuentro iniciará a las 14:00 horas de Perú, 16:00 horas de Argentina y 20:00 horas de Inglaterra. En otros países, el partido comenzará a las 13:00 horas de México; 14:00 horas de Colombia y Ecuador; 15:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y 16:00 horas de Brasil, Uruguay y Paraguay.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Inglaterra eliminó a Noruega de Haaland

Inglaterra consiguió su pase a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Noruega en tiempo suplementario, en un partido más complejo de lo anticipado. Jude Bellingham fue protagonista al anotar los dos tantos que mantuvieron a los ingleses en carrera por el título.

El equipo noruego se adelantó a los 36 minutos con un gol de Andreas Schjelderup, aunque Bellingham igualó el marcador en el tiempo añadido de la primera mitad. Antes del entretiempo, Harry Kane llegó a convertir, pero el gol fue invalidado por fuera de juego.

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En la segunda parte, Noruega celebró momentáneamente un tanto de Torbjorn Heggem, anulado posteriormente por el VAR debido a una falta previa de Erling Haaland. Ya en la prórroga, Bellingham capitalizó un rebote del arquero Orjan Nyland y sentenció el 2-1 definitivo a los 93 minutos.

Mundial 2026 - Noruega 1 - Inglaterra 2

Argentina sufrió para clasificar ante Suiza

Argentina avanzó a las semifinales del Mundial 2026 tras superar 3-1 a Suiza en tiempo suplementario, en un encuentro más disputado de lo previsto. Alexis Mac Allister abrió el marcador para la ‘albiceleste’ en la primera parte, pero Dan Ndoye empató en el complemento, llevando el partido a la prórroga.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni dominó varios tramos del juego, aunque no pudo capitalizar sus ocasiones de gol. Suiza generó dificultades con sus transiciones rápidas y, pese a quedarse con diez jugadores por la expulsión de Breel Embolo a los 72 minutos, se mantuvo firme hasta el final del tiempo reglamentario.

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En el tiempo extra, Julián Álvarez rompió la paridad con un potente disparo desde fuera del área a los 111 minutos. En los instantes finales, Lautaro Martínez selló el 3-1 definitivo tras aprovechar un contragolpe.

Mundial 2026 - Agentina 3 - Suiza 1 - ES

Posibles alineaciones

- Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

- Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez y Lionel Messi.