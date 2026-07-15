JNE entrega credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa: quiénes asistirán y cómo será la ceremonia

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará hoy, miércoles 15 de julio, las credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa de la República para el periodo 2026-2031, en una ceremonia solemne que se desarrollará en el Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito limeño de San Borja. Con este acto protocolar, el máximo organismo electoral culminará el proceso de proclamación de las autoridades elegidas en los comicios generales.
La actividad está programada para iniciar a las 11:30 a. m. y contará con la participación de los integrantes del Pleno del JNE, encabezado por su presidente, Roberto Burneo. La entrega de credenciales constituye el acto formal mediante el cual se acredita legalmente a las autoridades electas antes de la ceremonia de transmisión de mando prevista para el 28 de julio.
En pocas líneas:
Galarreta y Torres también recibirán sus credenciales del JNE
Junto a Keiko Fujimori también recibirán sus credenciales los integrantes de la fórmula presidencial ganadora: Luis Galarreta, como primer vicepresidente electo, y Miguel Torres, como segundo vicepresidente electo. Los tres serán convocados de manera individual para recibir el documento que los acredita oficialmente en sus respectivos cargos para el periodo constitucional 2026-2031.
Galarreta, abogado y político limeño de 55 años, acumula tres períodos como congresista de la República y presidió el Congreso entre 2017 y 2018. Fue secretario general de Fuerza Popular entre 2020 y 2024, y parlamentario andino para el período 2021-2026.
Torres, es abogado por la Universidad de Lima y docente universitario con más de dos décadas de trayectoria en derecho tributario y constitucional. Fue congresista por Fuerza Popular entre 2016 y 2020, período en el que presidió la Comisión de Constitución y Reglamento, y se desempeñó como vocero político del partido hasta su postulación a la segunda vicepresidencia.
Qué es la credencial y en qué se diferencia de la transmisión de mando
La credencial que entrega el JNE es el documento oficial mediante el cual el máximo organismo electoral acredita legalmente a las autoridades elegidas en un proceso electoral. Su expedición está contemplada en la Ley Orgánica del JNE y constituye el respaldo jurídico que formaliza el resultado de los comicios antes de que las autoridades asuman el ejercicio efectivo del poder.
A diferencia de la transmisión de mando —prevista para el 28 de julio en el Congreso de la República—, la entrega de credenciales no implica el traspaso del gobierno ni el inicio del mandato. Se trata de un acto protocolar de carácter electoral que cierra el proceso de proclamación y habilita formalmente a las autoridades electas para avanzar en las coordinaciones de transferencia de gestión con el gobierno saliente.
Cómo será la sesión solemne
La sesión solemne se iniciará con la instalación de la Mesa de Honor, presidida por Roberto Burneo e integrada por los miembros del Pleno del JNE: Marta Mach, Gunther Gonzales, Rubén Torres y Aarón Oyarce. Posteriormente se entonará el Himno Nacional y se dará lectura a la resolución de proclamación de la fórmula presidencial vencedora.
Dicha resolución constituye el sustento legal de la entrega de credenciales y oficializa a Keiko Fujimori, Luis Galarreta y Miguel Torres como presidenta y vicepresidentes electos, respectivamente. Tras la lectura del documento, el presidente del JNE entregará de manera individual las credenciales a cada uno de los integrantes de la plancha presidencial.
El acto protocolar concluirá con un discurso de orden de Roberto Burneo y, posteriormente, con la fotografía oficial de las autoridades electas junto a los miembros del Pleno del JNE, tras lo cual se levantará la sesión solemne.
El Gran Teatro Nacional, escenario del acto oficial
El JNE eligió el Gran Teatro Nacional como sede de la ceremonia. El recinto, ubicado en el cruce de las avenidas Javier Prado Este y Aviación, en el distrito de San Borja, es el teatro más grande del país, con capacidad para 1.500 personas. Inaugurado el 23 de julio de 2011, forma parte del eje cultural de Lima junto al Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional del Perú.
El teatro alberga a los seis elencos nacionales del Ministerio de Cultura —entre ellos la Orquesta Sinfónica Nacional y el Ballet Nacional— y fue diseñado con arquitectura multipropósito. Su sala principal cuenta con cuatro pisos, techo acústico y visibilidad desde todos sus ángulos, lo que lo convierte en uno de los espacios más destacados del país para actos de Estado de esta naturaleza.
Keiko avanza en la formación de su gobierno
La entrega de credenciales se realizará casi dos semanas después de que el JNE proclamara oficialmente a Keiko Fujimori como presidenta electa, el pasado 3 de julio, luego de concluir el proceso electoral de la segunda vuelta presidencial.
Desde entonces, la lideresa de Fuerza Popular ha sostenido reuniones con distintas autoridades, dirigentes políticos y miembros de su equipo con el objetivo de avanzar en la conformación del gobierno que asumirá funciones el próximo 28 de julio. Entre los principales temas pendientes figura la designación del presidente del Consejo de Ministros y del resto de integrantes del primer gabinete ministerial.
De acuerdo con información difundida en los últimos días, Luis Galarreta figura entre los nombres que evalúa Keiko Fujimori para encabezar la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, la presidenta electa también ha mantenido reuniones con otras figuras políticas y técnicas en el marco de las coordinaciones para definir el equipo que la acompañará al inicio de su mandato.
Una segunda vuelta entre las más ajustadas
Keiko Fujimori llegó a esta ceremonia tras imponerse en la segunda vuelta del 7 de junio de 2026 frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Con el 100% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori obtuvo el 50,13% de los votos válidos, frente al 49,87% de Sánchez, con una diferencia de apenas 49.641 sufragios.
El escrutinio se extendió por más de tres semanas. El JNE proclamó oficialmente a Fujimori como presidenta electa el 3 de julio, luego de resolver las impugnaciones pendientes. La victoria fue determinante en el exterior: entre los peruanos residentes fuera del país, Fujimori acumuló una ventaja de cerca de 79.000 votos, factor que inclinó la balanza a su favor.