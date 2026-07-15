JNE entrega credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa: quiénes asistirán y cómo será la ceremonia

Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú, sonríe frente al Palacio de Gobierno en Lima, con banderas peruanas que ondean en el edificio presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará hoy, miércoles 15 de julio, las credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa de la República para el periodo 2026-2031, en una ceremonia solemne que se desarrollará en el Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito limeño de San Borja. Con este acto protocolar, el máximo organismo electoral culminará el proceso de proclamación de las autoridades elegidas en los comicios generales.

La actividad está programada para iniciar a las 11:30 a. m. y contará con la participación de los integrantes del Pleno del JNE, encabezado por su presidente, Roberto Burneo. La entrega de credenciales constituye el acto formal mediante el cual se acredita legalmente a las autoridades electas antes de la ceremonia de transmisión de mando prevista para el 28 de julio.