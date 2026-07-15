Influencer Paola Chiappina solicita ayuda urgente para hallar a su pareja y dos montañistas desaparecidos en el Huascarán

Alarma en Huascarán: influencer exige intervención para encontrar a su pareja| Foto: Instagram de Paola Chiappina

La influencer y repostera Paola Chiappina pidió apoyo a las autoridades para agilizar la búsqueda de su pareja, Alejandro Manuel Ugarte Jordan —conocido como ‘Chicho’—, desaparecido durante una expedición en el nevado Huascarán. El montañista perdió comunicación con sus acompañantes y no se conoce su paradero desde ayer 14 de julio.

Según la información difundida por Chiappina a través de sus redes sociales, Ugarte partió hacia el Huascarán junto a otras dos personas y, tras perderse el contacto, la preocupación creció entre familiares y allegados. La influencer solicitó el uso de drones y un helicóptero para facilitar las labores de búsqueda, subrayando la urgencia del caso.

PUBLICIDAD

En publicaciones recientes, pidió ayuda técnica para acceder al dispositivo Garmin del montañista, con el objetivo de identificar la última ubicación registrada.

Alarma en Huascarán: influencer exige intervención para encontrar a su pareja| Foto: Instagram de Paola Chiappina

“Alguien que me ayude a hackear el Garmin de Chicho, o cómo puedo acceder, solo sé su correo. Por favor ayúdenme, se los pido. Quizás por ahí se puede ver dónde estuvieron por última vez”, escribió en una de sus historias.

La desaparición ocurrió en el nevado Huascarán, ubicado en la región de Áncash, una de las zonas más frecuentadas por montañistas en Perú. Las autoridades aún no han emitido un reporte oficial sobre el paradero de los excursionistas, mientras la familia y la comunidad de seguidores de la influencer intensifican los pedidos de intervención.

PUBLICIDAD

En otra publicación, Paola Chiappina urgió: “Ayúdenme por favor, Chicho está perdido en el Huascarán con dos montañistas más. Necesitamos un helicóptero para que los encuentren más rápido. Se los suplico, por favor”, reforzando la solicitud de asistencia inmediata.

Hasta el momento, no existen novedades sobre el resultado de la búsqueda ni sobre la condición de Ugarte y sus acompañantes identificados como Freddy Saul Mendoza Lizana y Artidoro Salas Gaytán.

Ancash - aeropuerto - Huascaran

Comunicado de AGMP tras desaparición de los montañistas

La Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) comunicó que participa de manera activa en las tareas de búsqueda y rescate de los tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán, mediante un equipo de Guías de Alta Montaña especializados, en coordinación con el Centro de Estudios de Alta Montaña (CEAM).

PUBLICIDAD

La organización expresó su respaldo a los familiares y allegados de los desaparecidos y reiteró su compromiso de aportar tanto apoyo técnico como humano durante todo el proceso de búsqueda. Además, destacó el esfuerzo realizado por sus miembros y por alumnos presentes en la zona.

“Lamentamos profundamente que, pese al enorme esfuerzo humano que se viene realizando en esta difícil misión en la que participan miembros de nuestra Asociación de Guías de Montaña, así como alumnos que actualmente se encuentran en la zona de búsqueda, se estén difundiendo comentarios negativos y desinformación en redes sociales”, se lee en el comunicado.

PUBLICIDAD

Según la AGMP, este tipo de publicaciones afecta el desempeño de quienes colaboran en el operativo y debilita el sentido de responsabilidad y respeto que demanda la situación.

La asociación puntualizó que la gestión y uso del helicóptero movilizado para la búsqueda es responsabilidad exclusiva del Ministerio del Interior y de las entidades competentes.