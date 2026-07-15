Domingo Dianderas exige investigación por el caso de la presunta aguja en la Copa Perú: “Puso en riesgo a nuestros jugadores”

Domingo Dianderas exige investigación tras la polémica de la presunta aguja en la Copa Perú. Crédito: Prensa club

El polémico episodio ocurrido durante el encuentro entre Domingo Dianderas FC y Defensores Municipal de Marcona, correspondiente a la Etapa Departamental de la Copa Perú en Ica, sigue dando de qué hablar. Luego de que un futbolista del cuadro local fuera captado con un objeto que aparentaba ser una aguja dentro del campo de juego, el club visitante decidió pronunciarse y solicitar que el caso sea investigado.

El hecho ocurrió en el segundo tiempo del compromiso disputado el pasado 12 de julio. En la transmisión se observa al jugador del equipo local con un objeto punzocortante, situación que fue advertida por los futbolistas rivales, quienes reclamaron de inmediato al árbitro por el riesgo que representaba. Pese a ello, el juez no tomó ninguna medida disciplinaria y el encuentro continuó con normalidad.

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La difusión de las imágenes provocó una ola de reacciones y cuestionamientos a la actuación arbitral. En ese contexto, Domingo Dianderas emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por lo sucedido y pidió a las autoridades de la Copa Perú que investiguen el incidente y determinen las sanciones correspondientes.

“El Club Domingo Dianderas expresa su profunda preocupación por los hechos ocurridos durante el encuentro correspondiente a la Etapa Departamental de Ica 2026 frente a Defensores Municipal de Marcona, disputado el pasado 12 de julio de 2026”, se lee en el inicio del documento.

El incidente principal involucra un objeto en posesión de un jugador durante el encuentro, generando un reclamo en la cancha por parte de los equipos. El arbitraje es también un punto de debate.

En el documento, la institución sostuvo que uno de los jugadores de Defensores Municipal ingresó al campo con una aguja, poniendo en riesgo la integridad física de sus futbolistas.

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“Durante el segundo tiempo del partido, un jugador del equipo rival ingresó al campo portando un objeto punzocortante, poniendo en riesgo la integridad de nuestros jugadores y protagonizando un hecho que consideramos incompatible con los valores del fútbol y los principios del fair play que deben regir toda competencia deportiva”, informó.

Piden una investigación y sanciones

En su pronunciamiento, Domingo Dianderas también cuestionó la decisión arbitral de permitir que el futbolista continuara en el campo pese a la gravedad del incidente y pidió que las autoridades de la Copa Perú realicen una investigación para esclarecer lo ocurrido y aplicar las sanciones correspondientes.

“Pese a la gravedad de lo ocurrido, el jugador no fue expulsado ni recibió sanción durante el desarrollo del encuentro. Por ello solicitamos a la organización de la Copa y a las autoridades competentes que investiguen lo ocurrido y adopten las medidas disciplinarias que correspondan”, señaló.

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Asimismo, la institución precisó que su solicitud no busca alterar el resultado del partido (1-1) ni obtener algún beneficio deportivo, sino que exista una respuesta acorde con la magnitud de los hechos y se haga cumplir el reglamento.

“Nuestro pedido responde exclusivamente a la gravedad de los hechos ocurridos y a la necesidad de que exista una respuesta institucional frente a una conducta que puso en riesgo la integridad de nuestros jugadores. No estamos solicitando que se modifique el resultado del encuentro ni obtener ventaja deportiva alguna; exigimos que este hecho sea evaluado y resuelto conforme al reglamento”, sentenció.

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Comunicado de Domingo Dianderas.

El caso sigue generando repercusiones

Hasta el momento, las autoridades de la Copa Perú no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente ni se ha informado si se abrirá un proceso disciplinario contra el jugador involucrado.

Mientras tanto, el caso continúa siendo uno de los episodios más comentados de la presente edición del torneo, debido a la gravedad de las imágenes difundidas y al debate que ha generado sobre la seguridad dentro del campo de juego y la aplicación de las normas disciplinarias.