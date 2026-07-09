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Se conoció que Emily Zinger regresa a la Liga Peruana de Vóley: ¿Universitario, San Martín o Regatas Lima?

Tras su salida del Club Voleibol Haris de España, la opuesta estadounidense tiene todo acordado con un club que fue protagonista la temporada pasada

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La opuesta estadounidense volverá al campeonato nacional y fichará por un club protagonista. (AquiTVO)

Una vez confirmada la salida de Emily Zinger del Club Voleibol Haris de España, su nombre empezó a sonar con fuerza en el Perú. Se conoció el interés de Universitario de Deportes, San Martín y Regatas Lima por la opuesta estadounidense y su regreso a la Liga Peruana de Vóley era una posibilidad.

Después de varias semanas de incertidumbre, se reveló que la voleibolista definió su futuro: confirmada su vuelta al campeonato nacional la próxima temporada. Llegó a un acuerdo con un club protagonista que terminó en el podio y su oficialización será cuestión de horas.

Pese que los hinchas del cuadro de Chorrillos se ilusionaron con tener a Zinger otra vez, no será así porque decidió defender la camiseta de otra institución histórica del voleibol peruano.

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“Emily Zinger está cerca de ser el nuevo refuerzo de la Universidad San Martín”, informó Julio Peña en el programa ‘AquíTVO’. Su llegada obedece a la salida de Fernanda Tomé, la brasileña terminó su etapa con las ‘santas’ después de tres años.

Emily Zinger interesó a la directiva de Universitario
Emily Zinger interesó a la directiva de Universitario. Crédito: Instagram

“Quién no quisiera tener a Emily Zinger”

La posibilidad de que Emily Zinger llegue a la San Martín era un rumor que se venía tocando desde mayo. Yudy Balcázar, gerenta deportiva de la Universidad San Martín de Porres. En diálogo con el podcast ‘Ataque Cruzado’, la directiva confirmó que existen conversaciones en curso con la opuesta estadounidense, aunque subrayó que no hay un acuerdo definitivo.

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Balcázar fue clara al expresar el deseo de sumar a la jugadora: “Quién no quisiera tener a Emily. Ya he tenido conversaciones con ella. Todavía no hay nada confirmado, ella está como jugadora libre, solo queda que decida”. De esta manera, dejó en evidencia que la decisión final depende enteramente de Zinger, quien actualmente busca club tras su salida del voleibol español.

Yudy Balcázar, gerenta deportiva de la USMP, confirmó conversaciones con la opuesta estadounidense. (Video: Ataque Cruzado)

En la misma entrevista, la representante de San Martín abordó el estilo de negociación que caracteriza al vóley peruano, mostrando cautela al hablar sobre el avance de las gestiones. Prefirió no ofrecer porcentajes de avance y recordó situaciones recientes del mercado de pases, como el caso de Flavia Montes en 2024, para ilustrar la incertidumbre que suele rodear a estas operaciones.

La dirigente comentó, en referencia a ese episodio: “Yo no hablo de porcentajes, porque después nos caen las bombas en la cara”. Así, evitó comprometerse con proyecciones sobre el futuro inmediato de Zinger, manteniendo un perfil bajo ante la expectativa generada por su posible llegada a San Martín.

¿Cuándo inicia la Liga Peruana de Vóley 2026/2027?

La Federación Peruana de Vóley (FPV) continúa delineando los detalles de la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley, prevista para iniciar el 5 de octubre de este año. Aunque esa fecha es la principal candidata, aún resta la confirmación oficial, sujeta a la organización del calendario y a cuestiones logísticas que siguen bajo evaluación.

Para el certamen 2026/27 se ha proyectado la presencia de once equipos desde el arranque. Entre los participantes están Alianza Lima, Universidad San Martín, Universitario de Deportes, Deportivo Géminis, Regatas Lima, Atlético Atenea, Circolo Sportivo Italiano, Deportivo Soan, Rebaza Acosta, Olva Latino y Deportivo Wanka. Esta nómina anticipa una liga con amplia representación de clubes y una competencia dinámica en distintas regiones.

En paralelo a la confirmación de los equipos, la FPV impulsa una posible innovación. El presidente Gino Vegas promueve la inclusión de la selección peruana sub-19 como duodécimo conjunto, con la intención de que las juveniles ganen experiencia en el máximo nivel local. La integración de este plantel al torneo busca acelerar la formación de las futuras figuras y dotar de mayor competitividad al proceso de desarrollo nacional.

Un collage muestra a cuatro jugadoras de voleibol, cada una de un equipo distinto, gritando con intensidad en una cancha, vestidas con camisetas y shorts
Cuatro jugadoras de la Liga Peruana de Vóley expresan su pasión y garra en plena acción durante las semifinales de vuelta, programadas para el 4 y 5 de abril.

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