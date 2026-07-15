“El Perú no necesita un gobierno que explique los problemas, necesita que los resuelva”, afirmó Keiko Fujimori luego de recibir sus credenciales

Este video documenta una sesión solemne para la entrega de credenciales a la Presidenta Constitucional de la República y los vicepresidentes electos. Una pantalla en el fondo muestra el logo del JNE y "Elecciones Generales 2026". La ceremonia incluye un discurso pronunciado por Keiko Sofía Fujimori Higuchi desde un podio, frente a una mesa con varios funcionarios y la bandera peruana. Una intérprete de lenguaje de señas aparece en un recuadro. Es un registro de cobertura de evento político.

Keiko Fujimori brindó su primer discurso como presidenta electa del Perú luego de recibir las credenciales oficiales que la acreditan para ejercer el cargo durante el periodo 2026-2031. La ceremonia se realizó este miércoles en el Gran Teatro Nacional y fue organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en presencia de autoridades de los distintos poderes del Estado.

Durante el acto solemne, la lideresa de Fuerza Popular recibió el documento que oficializa su elección y afirmó que asume este nuevo rol con “profundo agradecimiento”, “humildad” y plena conciencia de la responsabilidad que representa el mandato ciudadano.

“Recibimos estas credenciales con profundo agradecimiento, con humildad y, sobre todo, con plena conciencia de la enorme responsabilidad que representan. Las recibimos como el mandato que millones de peruanos han depositado en nosotros para servir al Perú con honestidad, decisión y entrega”, expresó Fujimori durante su intervención.

En su mensaje, la presidenta electa adelantó algunos de los principales ejes que marcarán su futura administración: la recuperación de la confianza en las instituciones, un Estado más eficiente, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el impulso de la economía y una mayor inclusión social.

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Peru's President-elect Keiko Fujimori delivers a speech after receiving her official credentials from Roberto Burneo, president of the National Elections Jury (JNE), following her victory in the presidential runoff after the June 7 election, in Lima, Peru, July 15, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Keiko Fujimori recibe sus credenciales y marca el inicio de la transición presidencial

La ceremonia de entrega de credenciales del Jurado Nacional de Elecciones representó el reconocimiento oficial de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú. El acto contó con la presencia del presidente de la República, representantes del Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público y miembros del pleno del organismo electoral.

Durante sus primeras palabras tras recibir la acreditación, Fujimori destacó el valor del proceso democrático y agradeció a quienes participaron en la jornada electoral.

“Este camino no ha sido sencillo. Ha estado lleno de desafíos, de obstáculos, de momentos de incertidumbre, de decisiones difíciles. Pero nunca perdí la convicción de que la democracia siempre merece ser defendida y que el Perú siempre vale la pena todo esfuerzo”, señaló.

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Con la entrega de este documento, se inicia oficialmente la etapa de transición hacia el nuevo gobierno que asumirá funciones el próximo 28 de julio de 2026.

Este video es una cobertura de evento que muestra la Sesión Solemne de Entrega de Credenciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Perú. Se observa a la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi recibiendo su credencial como Presidenta Constitucional de la República para el periodo 2026-2031. La ceremonia incluye a varios funcionarios en un escenario formal con banderas peruanas. Se aprecia un documento oficial del JNE confirmando la elección presidencial. El evento cuenta con intérprete de lenguaje de señas.

Promete un “nuevo rumbo” basado en resultados y no solo anuncios

Durante su discurso, Keiko Fujimori sostuvo que el país inicia una nueva etapa política y planteó como objetivo construir un gobierno enfocado en soluciones concretas.

“Comienza una nueva etapa, un nuevo rumbo, un rumbo que debe estar marcado por el progreso, por la paz, por el reencuentro de los peruanos, por la recuperación de la confianza en nuestras instituciones y hacia el, hacia la verdadera inclusión de los peruanos históricamente postergados y permanentemente olvidados”, afirmó.

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La presidenta electa cuestionó las limitaciones de un Estado que, según indicó, muchas veces no logra atender con rapidez las demandas ciudadanas. “El Perú no necesita un gobierno que explique los problemas, necesita un gobierno que los resuelva”, manifestó.

En esa línea, aseguró que su administración buscará recuperar la capacidad de respuesta del aparato público y priorizará la entrega de resultados.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, entrega las credenciales como presidenta electa de la República a Keiko Fujimori Higuchi

Las brechas que Fujimori busca atender

Durante su intervención, Fujimori recordó los problemas que observó en distintas regiones del país a lo largo de más de 25 años de recorrido político.

Mencionó comunidades que esperan carreteras, hospitales con dificultades para atender a la población, escuelas con infraestructura limitada, centros poblados sin acceso a agua potable y agricultores que enfrentan obstáculos para crecer.

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“Esas imágenes no son estadísticas, son rostros, son nombres, son historias. Ese es el Perú que debemos transformar, no con discursos, sino con resultados”, afirmó. La presidenta electa sostuvo que su gestión buscará atender estas brechas mediante un Estado más cercano y con mayor capacidad de ejecución.

Cobertura de la sesión solemne de entrega de credenciales realizada en el Gran Teatro Nacional. Un hombre habla desde un podio del Jurado Nacional de Elecciones ante una audiencia. Un grupo de personas, incluida Keiko Fujimori, desciende por escaleras. Los asistentes ocupan butacas. El evento es un acto oficial de carácter institucional. Una intérprete de lenguaje de señas aparece en un recuadro en la esquina inferior derecha.

Seguridad, empleo e inversión: los ejes económicos planteados por Fujimori

Otro de los puntos centrales del mensaje estuvo relacionado con la economía, la generación de empleo y la promoción de la inversión.

Fujimori afirmó que su objetivo será que el crecimiento económico tenga impacto directo en las familias peruanas y permita ampliar las oportunidades para jóvenes, emprendedores y trabajadores.

“Queremos un Perú donde la seguridad permita vivir sin miedo, donde el crecimiento económico se traduzca en mejores oportunidades para todos, donde la inversión genere empleo de calidad, donde el progreso deje de ser un privilegio de algunos y se convierta en patrimonio de toda la nación. No venimos a cambiar lo que está funcionando”, sostuvo.

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Asimismo, aseguró que su gobierno buscará que los beneficios del crecimiento lleguen a quienes esperan nuevas oportunidades.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, entrega las credenciales como presidenta electa de la República a Keiko Fujimori Higuchi

Fujimori anuncia una nueva forma de gestionar el Estado con metas para cada ministerio

La presidenta electa anunció que implementará un modelo de gestión basado en objetivos concretos para cada sector del Estado.

“Cada ministerio tendrá objetivos concretos. Cada autoridad conocerá las metas que debe alcanzar. Cada ciudadano podrá evaluar nuestros avances, porque gobernar significa rendir cuentas. Los recursos públicos pertenecen a todos los peruanos, y administrar esos recursos exige responsabilidad, eficiencia y honestidad”, indicó.

Fujimori aseguró que los recursos públicos serán administrados con responsabilidad, eficiencia y transparencia, y planteó reducir las trabas burocráticas que dificultan la atención de los ciudadanos.

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Keiko Fujimori llama a la unidad política y la “reconciliación nacional”

En otro momento de su discurso, Fujimori convocó a las distintas fuerzas políticas, gobiernos regionales, municipios, sector privado, trabajadores y organizaciones sociales a trabajar de manera conjunta.

“La reconciliación nacional no significa olvidar nuestras diferencias, significa aprender a construir sobre aquello que nos une”, afirmó.

También dirigió un mensaje a quienes no votaron por ella y aseguró que su gobierno buscará representar a todos los ciudadanos. “La República nos impone una obligación aún mayor: gobernar para todos”, sostuvo.

Peru's President-elect Keiko Fujimori, next to Peru's Vice President-elect Luis Galarreta and Second Vice President-elect Miguel Angel Torres, attends an event to receive her official credentials after winning the presidential runoff following the June 7 election, in Lima, Peru, July 15, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Fujimori destaca que es la primera mujer elegida presidenta del Perú

Durante la parte final de su intervención, Keiko Fujimori resaltó que será la primera mujer elegida por voto popular para ejercer la Presidencia del Perú.

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“Lo entiendo como una responsabilidad inmensa frente a millones de mujeres peruanas que durante generaciones abrieron el camino con esfuerzo, sacrificio y valentía. Pienso en las madres que sostuvieron a sus familias en los momentos más difíciles, en todas aquellas que muchas veces trabajaron en silencio, sin reconocimiento, pero que nunca dejaron de creer en un Perú mejor”, expresó.

La presidenta electa dedicó unas palabras a las madres y mujeres que, según indicó, contribuyeron a construir nuevas oportunidades para las siguientes generaciones. “Que ninguna niña vuelva a pensar que existe un sueño demasiado grande para ella”, señaló.

Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República el 28 de julio

Tras la ceremonia de entrega de credenciales, se inicia una nueva etapa de transición presidencial. En los próximos días, el equipo de Fujimori deberá avanzar con la coordinación del proceso de transferencia, la definición del futuro gabinete ministerial y la preparación de las primeras medidas de gobierno.

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La nueva administración asumirá oficialmente el mando el 28 de julio de 2026, fecha en la que Fujimori jurará como presidenta de la República para el periodo 2026-2031.