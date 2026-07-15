Ethel Pozo responde a Magaly Medina sobre ser “hija de Gisela Valcárcel” y aclara: “Los programas no me los regaló mi mamá”

En una reveladora entrevista, Ethel Pozo se sincera sobre los desafíos de crecer y trabajar bajo la sombra de una figura tan grande como Gisela Valcárcel, acuñando la frase: 'La carne viene con hueso' para describir su situación. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Hay una crítica que Ethel Pozo ha escuchado desde que pisó por primera vez un set de televisión como conductora: que todo lo que tiene se lo debe a su madre. El martes 15 de julio, sentada frente a Magaly Medina en el set de ‘Magaly TV, la firme’ de ATV, decidió responderla con datos.

Repasó su trayectoria paso a paso, desde los talleres de actuación a los 18 años hasta los nueve años que lleva frente a cámaras, y fue directa: “Llevo nueve años de conductora y cuando cumpla 20, seguramente van a decir ‘la hija de Gisela’, pero ya está”. La resignación en la frase no era derrota. Era la de alguien que aprendió a convivir con una etiqueta que sabe que no desaparecerá.

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El intercambio fue uno de los más reveladores de la noche, porque obligó a Pozo a contar en voz alta una historia que pocas veces ha narrado con ese nivel de detalle: la de una mujer que creció entre bambalinas, eligió otro camino y tardó décadas en dar el paso que el público asocia con su apellido.

De productora a conductora: el camino que nadie vio

Pozo nació, en cierto sentido, dentro de la televisión. Su primera aparición en pantalla fue el 28 de octubre de 1987, a los seis años, el mismo día en que Gisela Valcárcel debutó en Panamericana TV con ‘Aló, Gisela’. Pero esa presencia infantil no se tradujo en una carrera frente a cámaras.

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Ethel Pozo respondió a Magaly Medina que lleva nueve años como conductora y rechazó que su carrera se explique solo por ser hija de Gisela Valcárcel.

Durante años, Pozo trabajó del otro lado: estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima y se desempeñó como productora y luego como Gerente Comercial de GV Producciones, la empresa de su madre, donde estuvo a cargo de formatos como ‘El show de los sueños’, ‘El gran show’ y ‘Dr. TV’.

Paralelamente, persiguió una vocación distinta. Desde joven estudió actuación y participó como extra en producciones como ‘Tinta roja’ y ‘El destino tiene favoritos’, en 1998. En 2013 debutó en el cine con ‘Loco cielo de abril’, dirigida por Sandro Ventura, donde interpretó a Daniela, la mejor amiga de la protagonista.

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Fue un papel secundario, pero era el suyo. “Si tú vas al año 98, estoy yo ahí como extra. Yo seguí el taller de Roberto Ángel. No he llegado a los 36 con ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ aunque parezca”, le dijo a Medina.

El salto a la conducción llegó en 2017, a los 36 años, cuando debutó junto a Yaco Eskenazi en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, el 20 de agosto de ese año en América TV.

El programa de cocina de América TV, "Mi mamá cocina mejor que la tuya", conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, llega a su fin.

Fue Valcárcel quien le dio el visto bueno para asumir ese rol, pero el contrato que firmó Pozo fue directamente con el canal, no con la productora de su madre. “Solo contrato con América, desde el año 2017”, precisó.

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Ese detalle importa: cuando en agosto de 2025 estalló el conflicto entre Valcárcel y el gerente de América TV Fernando Muñiz, Pozo era la única del elenco de ‘América Hoy’ firmada directamente con el canal. “Decían en el set: ‘¿Dónde está Ethel? ¿Dónde está Ethel para que salga?’. Porque era la única firmada por América”, recordó.

El peso del apellido y el costo de cargarlo

Medina no esquivó el tema. Le dijo a Pozo con franqueza que siempre se le va a criticar por ser hija de quien es, porque figuras de la dimensión de Valcárcel surgen “cada 50 años” en la televisión, y que cualquiera que lleve ese apellido frente a una cámara será inevitablemente comparado. “Tú, su hija, que estás buscando estar frente a una cámara, todo el mundo va a compararte siempre”, le dijo.

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Pozo no lo negó. Lo aceptó con una metáfora que usó durante la noche: “La carne viene con hueso”. Reconoció que entiende la lógica de esa crítica y que no le parece injusta en abstracto. Lo que sí cuestionó es que se aplique sin mirar el recorrido. “La gente no anda investigando de atrás. No ven que esta chica se esforzó”, señaló Medina.

Gisela Valcárcel destaca la fortaleza y resiliencia de Ethel Pozo frente a críticas y exposición mediática en televisión nacional.

También puso en contexto el rol de otras figuras que aparecieron en su carrera. Medina le mencionó a Susana Umbert, productora con más de 35 años de experiencia en la industria televisiva peruana y actual responsable de la estrategia de contenidos de Panamericana TV, señalando que era su “madrina”.

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Pozo lo corrigió: Umbert es su comadre porque la hizo madrina de su hija mayor, Doménica. La conoce desde los doce años. “Si vas a empezar ahí, mi cuñada Michelle Alexander y toda mi familia trabaja en la industria. He estado en teatro también", dijo, enumerando los vínculos que el público suele leer como favores y que ella describe como parte natural de una industria donde las redes profesionales y personales se entrelazan.

La carrera que Magaly no había visto completa

El momento más directo del intercambio llegó cuando Medina reconoció, implícitamente, que su imagen de Pozo había estado incompleta. “Es lo que la gente no anda investigando de atrás”, admitió. Y fue ella misma quien sugirió que el tipo de televisión que mejor le sienta a Pozo es el que ella misma disfruta: programas de entretenimiento familiar, cocina, cercanía con el público.

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Usuarios critican a Ethel Pozo. Instagram

“Eso es lo que tú tienes que irte y hacer, porque es lo que mejor te desempeñas”, le dijo. Pozo lo aceptó sin sentirlo como una limitación. “Eso me encantaba, que no quiere decir que no puedo hacer lo otro”, respondió.

Y cerró con un dato que resume la paradoja de su carrera: el próximo año cumplirá diez años como conductora. Una década frente a cámaras que, según ella, muchos todavía no terminan de ver como propia. “Ya pasaron sin darnos cuenta nueve años y el próximo cumplo diez de conductora, Magaly, imagínate”, dijo.