Camión quedó atrapado bajo el puente Acho en la Vía Evitamiento por transportar una carga que superaba la altura permitida

Un camión de carga pesada quedó atrapado bajo el puente Acho, en la Vía Evitamiento, luego de que la altura de la mercancía superara el límite permitido. La enorme caja quedó atorada entre las vigas de la estructura y generó congestión durante la hora punta. fuente: Exitosa

Un camión de carga pesada quedó atrapado la mañana de este miércoles debajo del puente Acho, en la Vía Evitamiento, luego de que la altura de la mercancía que transportaba superara el límite permitido por la estructura. Las imágenes difundidas muestran cómo una enorme caja de color azul quedó atorada entre las vigas del puente, mientras el vehículo permanecía detenido en plena vía.

El incidente ocurrió cerca de las 7:00 a.m., durante la hora punta, en el sentido norte a sur de la Vía Evitamiento, a la altura del paradero H. La presencia del vehículo bloqueado generó congestión y complicaciones para los conductores que transitaban por esta zona, una de las principales conexiones entre el Rímac y el Cercado de Lima.

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Según reportó Exitosa Noticias, el puente Balta, ubicado cerca de la zona de Acho, cuenta con una altura aproximada de 4,5 metros. El camión habría ingresado por esta ruta sin considerar las dimensiones de su carga, lo que provocó que terminara impactando contra la estructura y quedara inmovilizado.

Un camión de carga con una enorme caja azul permanece atascado bajo el puente Acho en la Vía Evitamiento, en Lima, lo que genera congestión vehicular. (Composición: Infobae Perú)

Camión bloqueó el tránsito en la Vía Evitamiento durante hora punta

Tras el incidente, la circulación vehicular se vio afectada en los alrededores del puente Acho, generando congestión en vías cercanas como la avenida 9 de Octubre, el jirón Marañón y la avenida Abancay. Conductores y transeúntes registraron el momento en que la pesada carga quedó inclinada sobre el remolque, impidiendo que la unidad continuara su recorrido.

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Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el lugar para controlar el flujo vehicular y coordinar las maniobras necesarias para retirar el vehículo. La presencia del camión obligó a los conductores a reducir la velocidad y buscar alternativas mientras se realizaban los trabajos para liberar la vía.

Pasadas las 7:20 a.m., la unidad logró ser retirada y continuó su recorrido. Posteriormente, cerca de las 9:00 a.m., el tránsito volvió a circular con normalidad en ambos sentidos de la Vía Evitamiento, según el reporte del medio local.

Accidente en la Vía de Evitamiento deja dos heridos y genera gran tráfico vehicular

El hecho volvió a generar cuestionamientos entre los usuarios de esta importante vía, debido a que en los últimos meses se registraron situaciones similares protagonizadas por vehículos de carga que intentaron pasar por debajo del puente sin respetar la altura máxima establecida.

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Puente Balta tiene más de 150 años de historia y registra frecuentes incidentes con vehículos de carga

El puente Balta, ubicado sobre el río Rímac, es una de las estructuras más antiguas de Lima. Su construcción comenzó en 1869 durante el gobierno del presidente José Balta y fue diseñado como una conexión entre el distrito del Rímac y el Cercado de Lima.

La estructura fue levantada frente a la Plaza de Acho y se convirtió en el primer puente de estructura metálica construido en la capital. Con el paso de los años, el puente mantuvo su importancia como una vía de conexión para miles de vehículos que circulan diariamente por la zona.

Sin embargo, su ubicación y las restricciones de altura han convertido al puente en escenario de constantes incidentes con unidades de transporte pesado. En noviembre de 2025, un tráiler que trasladaba un tractor también quedó involucrado en un choque contra la estructura, luego de intentar pasar por debajo del puente pese a que la altura máxima permitida era de 4,20 metros.

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Tráiler que trasladaba tractor choca contra Puente Balta y genera tráfico en Vía Evitamiento.

Estos episodios vuelven a evidenciar la importancia de que los conductores de vehículos de carga pesada verifiquen las dimensiones de sus unidades y respeten las señalizaciones antes de ingresar a rutas con restricciones de altura, con el objetivo de evitar nuevos bloqueos y afectaciones al tránsito.