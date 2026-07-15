Camión quedó atrapado bajo el puente Acho en la Vía Evitamiento por transportar una carga que superaba la altura permitida

Un camión de carga pesada quedó atrapado la mañana de este miércoles debajo del puente Acho, en la Vía Evitamiento, luego de que la altura de la mercancía que transportaba superara el límite permitido por la estructura. Las imágenes difundidas muestran cómo una enorme caja de color azul quedó atorada entre las vigas del puente, mientras el vehículo permanecía detenido en plena vía.
El incidente ocurrió cerca de las 7:00 a.m., durante la hora punta, en el sentido norte a sur de la Vía Evitamiento, a la altura del paradero H. La presencia del vehículo bloqueado generó congestión y complicaciones para los conductores que transitaban por esta zona, una de las principales conexiones entre el Rímac y el Cercado de Lima.
PUBLICIDAD
Según reportó Exitosa Noticias, el puente Balta, ubicado cerca de la zona de Acho, cuenta con una altura aproximada de 4,5 metros. El camión habría ingresado por esta ruta sin considerar las dimensiones de su carga, lo que provocó que terminara impactando contra la estructura y quedara inmovilizado.
Camión bloqueó el tránsito en la Vía Evitamiento durante hora punta
Tras el incidente, la circulación vehicular se vio afectada en los alrededores del puente Acho, generando congestión en vías cercanas como la avenida 9 de Octubre, el jirón Marañón y la avenida Abancay. Conductores y transeúntes registraron el momento en que la pesada carga quedó inclinada sobre el remolque, impidiendo que la unidad continuara su recorrido.
PUBLICIDAD
Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el lugar para controlar el flujo vehicular y coordinar las maniobras necesarias para retirar el vehículo. La presencia del camión obligó a los conductores a reducir la velocidad y buscar alternativas mientras se realizaban los trabajos para liberar la vía.
Pasadas las 7:20 a.m., la unidad logró ser retirada y continuó su recorrido. Posteriormente, cerca de las 9:00 a.m., el tránsito volvió a circular con normalidad en ambos sentidos de la Vía Evitamiento, según el reporte del medio local.
El hecho volvió a generar cuestionamientos entre los usuarios de esta importante vía, debido a que en los últimos meses se registraron situaciones similares protagonizadas por vehículos de carga que intentaron pasar por debajo del puente sin respetar la altura máxima establecida.
PUBLICIDAD
Puente Balta tiene más de 150 años de historia y registra frecuentes incidentes con vehículos de carga
El puente Balta, ubicado sobre el río Rímac, es una de las estructuras más antiguas de Lima. Su construcción comenzó en 1869 durante el gobierno del presidente José Balta y fue diseñado como una conexión entre el distrito del Rímac y el Cercado de Lima.
La estructura fue levantada frente a la Plaza de Acho y se convirtió en el primer puente de estructura metálica construido en la capital. Con el paso de los años, el puente mantuvo su importancia como una vía de conexión para miles de vehículos que circulan diariamente por la zona.
Sin embargo, su ubicación y las restricciones de altura han convertido al puente en escenario de constantes incidentes con unidades de transporte pesado. En noviembre de 2025, un tráiler que trasladaba un tractor también quedó involucrado en un choque contra la estructura, luego de intentar pasar por debajo del puente pese a que la altura máxima permitida era de 4,20 metros.
PUBLICIDAD
Estos episodios vuelven a evidenciar la importancia de que los conductores de vehículos de carga pesada verifiquen las dimensiones de sus unidades y respeten las señalizaciones antes de ingresar a rutas con restricciones de altura, con el objetivo de evitar nuevos bloqueos y afectaciones al tránsito.
Más Noticias
San Martín busca a opuesta estadounidense para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: mide 1.91 metros y competiría con Emily Zinger
Las ‘santas’ no consiguieron el campeonato en la última temporada y, bajo la conducción de Martín Ambrosini, evalúan distintas alternativas en el mercado para cobrar revancha
Dónde ver Argentina vs Inglaterra HOY en Perú: canal tv online del partido por semifinal del Mundial 2026
El ganador se enfrentará a España en la final del torneo más importante de FIFA. Conoce cómo sintonizar en vivo este decisivo duelo
A qué hora juega Argentina vs Inglaterra HOY en Perú: partido por semifinales del Mundial 2026
Argentinos e ingleses se ven las caras en un partidazo donde el único objetivo es llegar a la final de la Copa del Mundo, donde ya espera España, que viene de eliminar a Francia. Conoce los horarios del cotejo
Trabajadores CAS: MEF dará S/57 millones para gratificaciones, según este listado
El monto aprobado para las gratificaciones CAS solo serán para los gobiernos regionales y el nacional. Los gobierno locales ‘bailarán con su propio pañuelo’
Keiko Fujimori recibió del JNE las credenciales como presidenta constitucional de la República para el periodo 2026-2031
El acto protocolar se realiza a pocos días de la proclamación oficial de la fórmula de Fuerza Popular y antes de la ceremonia de transmisión de mando prevista para el próximo 28 de julio
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD