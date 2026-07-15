Quién es Jorge Pozo, el padre biológico de Ethel que reapareció para pedirle una pensión y al que Magaly Medina se negó a entrevistar

El encuentro entre ambas dejó uno de los momentos más conmovedores de la televisión, cuando Ethel Pozo aseguró que ese gesto le demostró que la conductora sí tiene límites. ATV/ Magaly TV La Firme.

La entrevista del lunes 14 de julio entre Ethel Pozo y Magaly Medina en ‘Magaly TV, la firme’ de ATV tuvo un momento que nadie anticipaba: Pozo rompió en llanto para agradecerle a la periodista un gesto de cuatro años atrás. Medina se había negado a entrevistar a Jorge Pozo, su padre biológico, cuando este intentó usar los medios de comunicación para exigirle una pensión económica.

Para muchos televidentes, el nombre de Jorge Pozo no dice nada. La historia detrás de ese llanto, en cambio, es una de las más dolorosas de la vida personal de la conductora.

“Te agradezco. Me demostró que tenías límites e iba a tocar a mis hijas. Sé que vino muchas veces y que tú dijiste no. Eso para mí es valioso”, dijo Pozo con la voz entrecortada, ante una Medina que la escuchó en silencio antes de responder: “No tienes nada que agradecer. Una persona que no estuvo presente en tu vida no tiene derecho a hablar de ti cuando ya eres famosa”.

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¿Quién es Jorge Pozo y qué buscaba?

Jorge Pozo es el padre biológico de Ethel, fruto de una relación que tuvo con Gisela Valcárcel cuando ambos eran jóvenes. Según relató la propia Valcárcel en distintas ocasiones, él la abandonó al enterarse del embarazo, cuando ella tenía 17 años. Madre e hija atravesaron años de estrechez económica: la propia Pozo recordó en televisión que hubo épocas en que el compositor Augusto Polo Campos les regalaba leche para poder alimentarse.

Magaly Medina confiesa que el padre de Ethel Pozo se comunicó primero con su producción, pero ella terminó rechazándolo. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

Jorge Pozo pasó décadas fuera de la vida de su hija. Vivió en Ecuador y luego en Estados Unidos, sin contacto con ella. En marzo de 2022, regresó al Perú con una versión diferente de los hechos: dijo que nunca había abandonado a Ethel, que la visitaba los domingos hasta que ella cumplió los 8 años y que se alejó porque “no le sumaba” a una familia que ya gozaba de una buena posición económica gracias al ascenso televisivo de Valcárcel.

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También alegó tener un tumor cerebral y no contar con dinero para tratárselo. Lo que buscaba era concreto: una pensión mensual de su hija. “Una pensión mensual que sería lo más humano que se le puede dar a un papá si es que la hija tiene una buena posición”, declaró en el programa ‘Amor y Fuego’ de Willax TV, el único espacio que le abrió las puertas. Argumentó que la ley lo amparaba por ser adulto mayor.

El rechazo de Magaly y los insultos que siguieron

Antes de llegar a ‘Amor y Fuego’, Jorge Pozo intentó aparecer en el programa de Medina. Se comunicó con la producción, dejó mensajes asegurando que tenía “cosas muy interesantes” que contar y ofreció un show: prometió llorar frente a las cámaras y hasta pararse en los exteriores de América TV para provocar una reacción de su hija.

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La respuesta de Medina fue pública y directa. “Mi enemistad televisiva con Gisela Valcárcel tiene un límite y eso no lo voy a pasar”, dijo en su programa. Y añadió: “Yo no me voy a prestar para esos juegos inmundos jamás, porque detesto a los padres irresponsables”.

Magaly Medina aseguró que no le dará espacio al papá de Ethel Pozo para que cuente su verdad tras haber estado ausente durante 30 años.

La periodista también fue explícita sobre por qué no consideraba a Jorge Pozo un padre en ningún sentido real. “Nunca fue un padre presente. Para mí no fue padre, es solo culpa biológica, no es su padre, no la crio, no estuvo con ella”, afirmó. Y reconoció el mérito de Valcárcel pese a la rivalidad que las separaba: “Ha criado a su hija sola. Nunca será mi amiga, pero respeto lo que hizo por su hija”.

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Cuando la producción de Medina le comunicó que no habría entrevista, Jorge Pozo reaccionó con insultos vía WhatsApp hacia una reportera del programa. Medina hizo públicos los audios días después, ante versiones que circularon en medios afirmando que él nunca se había contactado con su producción. “Ese hombre acá no se presenta”, sentenció la conductora al aire.

La respuesta de Ethel y el cierre que ella eligió

Pozo optó entonces por la discreción. Ante las consultas de la prensa, dejó en claro que no pensaba destinar sus ingresos a Jorge Pozo. “Yo me dedico a mis hijas y tengo que darles lo que yo gano con mi trabajo porque salgo a las seis de la mañana todos los días”, dijo.

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Y recordó que la figura paterna en su vida siempre fue otra: su tío Jimmy, esposo de su tía Rosa Luz, hermana de Valcárcel, quien estuvo presente desde que ella tiene memoria. “Desde que abrí los ojos allí estaba mi tío Jimmy”, señaló.

Gisela Valcárcel y Ethel Pozo lloran juntas tras aparición de Jorge Pozo. (VIDEO: América TV / América Hoy)

Sobre Jorge Pozo, prefirió no ahondar. “No es un tema público para mí”, dijo en ese momento. Lo que sí dejó registrado fue su agradecimiento a quienes, como Medina y el periodista Beto Ortiz —quien también retiró una entrevista con el hombre a pedido de Valcárcel—, decidieron no darle tribuna.

“Ella y mi mamá tienen cosas en común al haber criado solas a sus hijos. Uno puede tener un programa de críticas, pero somos seres humanos y la gente tiene memoria”, dijo Pozo en 2022, en referencia a Medina. Jorge Pozo desapareció de los medios tan abruptamente como apareció. Al ver que ningún canal relevante le daba espacio y que su hija no respondería a sus demandas, dejó de insistir. No se ha vuelto a saber de él desde entonces.

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El llanto que cerró el círculo

Cuatro años después, el lunes 14 de julio de 2026, Pozo llevó ese agradecimiento directamente a Medina, en el mismo set donde durante décadas la ‘Urraca’ la había criticado. Lo hizo con la voz quebrada y sin poder terminar las frases con la calma que se había propuesto mantener durante toda la noche.

Ethel Pozo lloró en 'Magaly TV La Firme' al agradecer que Magaly Medina rechazara entrevistar a Jorge Pozo, su padre biológico que la abandonó desde niña.

Medina la escuchó, confirmó que Jorge Pozo insistió en múltiples ocasiones y explicó su decisión con una frase que resumió su postura: “Hay cosas que no se pueden hacer por mucho que tengas una rivalidad televisiva con alguien”. Al final, Medina se acercó y la abrazó. Pozo, que había prometido no llorar esa noche, no lo logró en ese momento. “Ibas a romper tu récord”, le dijo Medina entre risas.

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