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San Martín anunció renovación de Paola Rivera para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “La mexicana más querida sigue siendo santa”

La armadora se quedará una temporada más en Santa Anita y fue oficializada con emotivo video. Es la única extranjera que permanecerá en el club tras obtener el subcampeonato el torneo pasado

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Paola Rivera renovó con San Martín para la próxima Liga Peruana de Vóley. (Usmp)
Paola Rivera renovó con San Martín para la próxima Liga Peruana de Vóley. (Usmp)

Tras varios días de incertidumbre, la espera terminó: Paola Rivera renovó con la San Martín. La armadora mexicana se convirtió en la única extranjera que permanecerá en Santa Anita, considerando las salidas de las ‘foráneas’ que fueron subcampeonas la temporada pasada. Se unirá al proyecto de Martín Ambrosini.

Con varias publicaciones de intriga por redes sociales, el cuadro ‘santo’ anunció con bombos y platillos la permanencia de la voleibolista. Las reacciones no se hicieron esperar y todos los hinchas celebraron el anuncio.

“Donde hay corazón, siempre hay ‘Pao’. ¡La mexicana más querida sigue siendo santa! Paola Rivera seguirá entregándonos su talento, carisma y el profesionalismo que la caracterizan”, publicó el club por los canales oficiales.

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El club 'santo' hizo oficial la permanencia de la armadora mexicana para la próxima Liga Peruana de Vóley. (Usmp)

Emily Zinger será ‘santa’ la próxima Liga Peruana de Vóley

La salida de Emily Zinger del Club Voleibol Haris de España despertó expectativas en el ambiente del vóley peruano. Su nombre fue rápidamente vinculado a equipos de peso en el país, como Universitario de Deportes, San Martín y Regatas Lima, alimentando las versiones sobre un inminente regreso a la Liga Peruana de Vóley.

Tras semanas marcadas por la incertidumbre y el interés de varias instituciones, la situación se aclaró: la opuesta estadounidense acordó su retorno al campeonato nacional para la próxima temporada. Firmó con un club protagonista que recientemente ocupó un lugar en el podio, y su presentación oficial está prevista para las próximas horas.

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Aunque muchos seguidores de Regatas Lima soñaban con verla nuevamente en el equipo de Chorrillos, la decisión de Zinger fue otra. La jugadora optó por sumarse a otra entidad histórica del vóley peruano, lo que renueva las expectativas y el atractivo de la próxima temporada en el torneo local.

Emily Zinger está cerca de ser el nuevo refuerzo de la Universidad San Martín”, adelantó Julio Peña en el programa ‘AquíTVO’. La inminente llegada de la jugadora estadounidense responde a la reciente salida de Fernanda Tomé, quien cerró un ciclo de tres temporadas con el equipo de las ‘santas’.

La opuesta estadounidense volverá al campeonato nacional y fichará por un club protagonista. (AquiTVO)

¿Yanlis Féliz no fichará por la San Martín?

Uno de los movimientos más comentados tras el cierre del torneo fue la posible llegada de Yanlis Féliz a la Universidad San Martín. La dominicana, reconocida por su actuación consagratoria como MVP en la final del tricampeonato de Alianza Lima, estuvo cerca de cambiar de camiseta, lo que despertó gran expectativa.

Sin embargo, la operación habría sufrido un giro inesperado. Según informó Julio Peña en ‘AquíTVO’, su arribo al club de Santa Anita se habría complicado. Pese a este freno, el interés por la jugadora se mantiene vigente en la liga, ya que otro equipo nacional también busca sumarla a sus filas.

El propio Peña aclaró: “Lo de Yanlis Féliz en San Martín, que acaba de salir campeona con Alianza Lima, ha retrocedido unos pasitos. Antes de que termine la liga, se hablaba de su paso a la Universidad San Martín. Después, se aseveraba que esto se daría, pero tengo entendido que ha dado unos pasitos hacia atrás. Lo que no quiere decir que se aleje de la liga”.

Así, el futuro de Féliz sigue siendo tema de interés, con la certeza de que su talento seguirá presente en el voleibol peruano, aunque aún resta definir en qué equipo continuará su carrera.

Alianza Lima confirmó la salida de Yanlis Féliz, autora del punto del tricampeonato.
Alianza Lima confirmó la salida de Yanlis Féliz, autora del punto del tricampeonato. Crédito: FPV

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