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Pablo Guede definió al ‘9′ para duelo Alianza Lima vs Sport Huancayo: ¿Paolo Guerrero o Federico Girotti será titular en debut del Torneo Clausura 2026?

Los ‘blanquiazules’ recibirán al ‘rojo matador’ este domingo 19 de julio en Matute, y el DT alista varias sorpresas en el once que mandará para asegurar el triunfo en casa

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¿Paolo Guerrero o Federico Girotti será titular en debut del Torneo Clausura 2026? (Alianza Lima)
¿Paolo Guerrero o Federico Girotti será titular en debut del Torneo Clausura 2026? (Alianza Lima)

Alianza Lima se alista para recibir a Sport Huancayo en su debut en el Torneo Clausura 2026 este domingo 19 de julio en Matute. Los ‘blanquiazules’ iniciará su camino hacia el título nacional tras coronarse ganadores del Apertura, y hay mucho entusiasmo por parte de los hinchas.

Muchas dudas surgen respecto a la alineación que pondra Pablo Guede considerando que se han visto sorpresivos cambios en los amistosos de pretemporada, y uno que despierta mucho interés es quién será el ‘9′ titular. Se conoció que el DT habría tomado una decisión generando muchas reacciones.

“Si me preguntan si Federico Girotti será titular, yo digo que sí, porque ha estado jugando los amistosos y porque ha jugado hace poco el partido contra Deportivo Cali. Es el nueve de Alianza Lima al día de hoy. Girotti es el nueve de Alianza Lima, por encima de Paolo Guerrero”, informó José Varela en el programa ‘Modo Fútbol’.

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Federico Girotti anotó otra vez en duelo contra Melgar. (Alianza Lima)
Federico Girotti anotó otra vez en duelo contra Melgar. (Alianza Lima)

¿Guillermo Viscarra se irá de Alianza Lima?

El futuro de Guillermo Viscarra en Alianza Lima atraviesa un momento de incertidumbre, ya que el arquero boliviano evalúa la opción de dejar el club a pesar de tener vínculo vigente. Esta situación se presenta en una etapa delicada para la institución, marcada por recientes modificaciones en la dirigencia y cuestionamientos deportivos tras la derrota sufrida ante Deportivo Cali en un amistoso internacional.

De acuerdo con lo señalado por el periodista Kevin Pacheco, la continuidad del guardameta en Matute se ve afectada por una decisión personal del propio futbolista. Viscarra estaría explorando posibilidades para continuar su carrera lejos del conjunto íntimo, motivado por la necesidad de recuperar la regularidad que no ha alcanzado en la actual campaña.

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“Tiene la postura de buscar un nuevo equipo, pero todavía no hay nada definido”, detalló Pacheco durante el programa ‘Fútbol Satélite’. Esto deja abierta la puerta para que el arquero boliviano cambie de destino en las próximas semanas, siempre que surja una oferta que le garantice mayor protagonismo y minutos en el campo de juego.

Se flitró el plan de Alianza Lima si se concreta la salida de Guillermo Viscarra. (Alianza Lima)
Se flitró el plan de Alianza Lima si se concreta la salida de Guillermo Viscarra. (Alianza Lima)

La continuidad de Pablo Guede como DT de Alianza Lima

Fernando Cabada brindó una conferencia de prensa este martes 14 de julio para poner punto final a su ciclo como administrador de Alianza Lima. Durante la comparecencia, no solo expuso un balance general de su gestión, sino que también abordó temas que han generado debate en los últimos días dentro del entorno blanquiazul.

Uno de los puntos centrales fue la situación de Pablo Guede. Cabada respondió a las versiones que circularon recientemente sobre una posible salida del entrenador, motivada por supuestos desacuerdos con la nueva directiva y la falta de refuerzos para encarar el Torneo Clausura. El club apunta a disputar el título de la Liga 1 sin la necesidad de pasar por los playoffs, lo que incrementa la presión sobre el cuerpo técnico y la dirigencia.

“La primera pregunta es: ¿Pablo Guede? ¿Qué hay de Pablo Guede? He recibido muchos mensajes sobre este tema, me preguntan qué sucede y qué se dice. He visto las redes sociales y todo lo que circula. Con respecto a Pablo Guede, oficialmente no hay nada. Todo lo que se comenta son especulaciones.No tengo ninguna carta de renuncia de Pablo. El área deportiva tampoco me ha comunicado su renuncia, por lo tanto, cualquier cosa al respecto son solo especulaciones y, en algunos casos, morbo. Eso no está ocurriendo”, declaró el directivo.

El exadministrador de Alianza Lima habló sobre los dos temas polémicos de la última semana. Créditos: Alianza TV / Youtube.

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