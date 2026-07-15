Perú

José Jerí recibe la medalla de honor en el Congreso durante ceremonia privada

Entrega del distintivo se produce pese al rechazo público por cuestionamientos sobre sus reuniones con empresarios chinos, además de haber sido destituído como presidente encargado del Perú

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Este video corresponde a una emisión de noticias que cubre una ceremonia privada en el Congreso de la República. Se observa a cuatro hombres con traje, entre ellos José Jerí, junto a un podio con las banderas peruanas. La condecoración se le otorga a Jerí como expresidente del Congreso. El formato es un noticiero televisivo que incluye una pantalla dividida con diversas coberturas y una barra de noticias inferior. La escena central muestra el evento en una sala.

En una ceremonia privada, sin invitación a medios de comunicación ni una transmisión oficial, el congresista José Jerí recibió la medalla de honor en el grado de Gran Cruz de manos del congresista de Fuerza Popular y presidente del legislativo, Fernando Rospigliosi.

Condecoración se produce una semana luego de la reunión del Consejo de la Medalla de Honor del Congreso en la que se tenía que definir si el también expresidente encargado cumplía con los requisitos necesarios para recibir una de las máximas condecoraciones del Parlamento pese a que fue censurado como titular del Congreso y que incluso la bancada a la que perteneció rechace esta posibilidad.

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En una carta dirigida a Fernando Rospigliosi, presidente del Legislativo, el grupo fundamentó su oposición en “estrictas consideraciones de orden ético, moral y de idoneidad pública”, al destacar que la distinción representa “la máxima condecoración que otorga este Poder del Estado a ciudadanos que han brindado servicios eminentes a la Nación”. Esto en referencia a los cuestionamientos en contra del expresidente por sus reuniones con empresarios chinos durante su paso por el Ejecutivo.

José Jerí recibe la medalla de honor en el Congreso en ceremonia a puertas cerradas. (Foto: @Alejandrocesgar)
José Jerí recibe la medalla de honor en el Congreso en ceremonia a puertas cerradas. (Foto: @Alejandrocesgar)

Somos Perú, bancada a la cual Jerí renunció en junio pasado, añadió que “su historial de actuación pública y los cuestionamientos constitucionales que motivaron su apartamiento de la alta magistratura del Estado son de público conocimiento, resultando incongruente y agraviante para el país pretender honrar una gestión caracterizada por los siguientes hechos”.

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Cuestionamientos a José Jerí

Antes incluso de conformar su gabinete, José Jerí fue criticado por la lentitud con la que armó su equipo de gobierno. Ofreció a distintas personas el cargo de premier antes de que Ernesto Álvarez aceptara el puesto.

Pero los cuestionamientos vienen desde antes de que asumiera la Presidencia. Enfrentó una investigación —luego archivada— por presunta violación sexual durante una fiesta en Casa Club Santa Rosa de Quives.

El escándalo que selló su destino estalló en enero de 2026, cuando el programa Punto Final reveló que Jerí se había reunido con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante de San Borja al que accedió encapuchado, sin registro en su agenda oficial. El presidente justificó el encuentro como una conversación sobre el día de la amistad chino-peruana, pero la explicación no convenció.

José Jerí se despide del Ejecutivo tras ser censurado por el Congreso.| Presidencia
José Jerí se despide del Ejecutivo tras ser censurado por el Congreso.| Presidencia

El caso escaló cuando Cuarto Poder informó que otro empresario chino, Xiaodong Ji Wu —bajo arresto domiciliario por tráfico ilegal de madera—, había visitado el Palacio de Gobierno en tres ocasiones desde la llegada de Jerí. La Fiscalía abrió una investigación preliminar por patrocinio ilegal y tráfico de influencias. El premier Álvarez reconoció que en Palacio “no hay ningún filtro” para verificar si los visitantes están bajo investigación.

Poco después surgió otro escándalo: hasta 11 jóvenes que habían visitado a Jerí en Palacio obtuvieron contratos estatales. El presidente defendió las contrataciones argumentando que eran personas de confianza necesarias para reorganizar su gestión, pero el Congreso no lo aceptó.

El 17 de febrero de 2026, tras recibir siete mociones de censura, el Congreso apartó a Jerí del cargo. Así, Jerí se convirtió en el segundo gobierno más corto de la historia peruana desde el siglo XX, con apenas cuatro meses en el poder.

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