Resultado del Mundial 2026 HOY, miércoles 15 de julio EN VIVO: partido, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Resultados del Mundial 2026 HOY, miércoles 15 de julio EN VIVO: partido, clasificación, horarios y canal TV en Perú. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Hoy, miércoles 15 de julio, se definirá al segundo finalista del Mundial 2026 en una cita entre Argentina vs Inglaterra en Atlanta. Este duelo es una de las grandes rivalidades en los Mundiales con un importante componente histórico por el conflicto bélico que los enfrentó en 1982 y la victoria ‘albiceleste’ en México 1986. El vencedor se verá las caras ante España, el domingo en Nueva Jersey.

Resultados del Mundial 2026 HOY, miércoles 15 de julio:

Inglaterra vs Argentina (14:00 horas de Perú / Atlanta Stadium)

Dónde ver los partidos: canales y plataformas por país

En Argentina transmiten DSports, Paramount+ y Flow.

En España transmiten DAZN y RTVE: La 1.

En Uruguay transmiten Canal 5, DSports y Disney+.

En Chile transmiten DSports y Paramount+.

En Ecuador transmiten DSports y Teleamazonas (en diferido).

En Colombia transmiten Caracol TV y Ditu.

En Perú transmite DSports.

En Paraguay transmiten Unicanal, GEN y Trece.

En Venezuela transmite DSports.

En México transmiten TUDN, Canal 5 y Azteca 7.

En Estados Unidos transmiten FOX One, Telemundo y Peacock.

Inglaterra y Argentina definirán uno de los dos finalistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Argentina vs Inglaterra en Atlanta

El Mundial tendrá una semifinal cargada de historia, simbolismo y fútbol de alto nivel cuando Argentina e Inglaterra se enfrenten en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un lugar en la gran final. La vigente campeona del mundo busca defender la corona conquistada en Catar y mantenerse a un paso de lograr un histórico bicampeonato, mientras que los ingleses pretenden regresar a la cima del fútbol mundial después de casi seis décadas.

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La selección dirigida por Lionel Scaloni llega en un momento de enorme confianza. A lo largo de la fase eliminatoria ha sabido superar escenarios adversos y demostrar la jerarquía de un plantel acostumbrado a disputar instancias decisivas. Su último desafío fue ante Suiza, en un encuentro muy disputado que se resolvió gracias a un espectacular gol de Julián Álvarez en Kansas y el de la tranquilidad a cargo de Lautaro Martínez para sellar el pase a las semifinales.

Además del componente deportivo, este enfrentamiento siempre despierta emociones especiales en Argentina. La rivalidad con Inglaterra trasciende el fútbol y tiene su origen en la Guerra de las Malvinas de 1982. Cuatro años más tarde, en el Mundial de México 1986, ambos países protagonizaron uno de los partidos más recordados de la historia, cuando Diego Armando Maradona marcó los célebres goles de la ‘Mano de Dios’ y el considerado ‘Gol del Siglo’, una victoria que para muchos argentinos tuvo un significado que iba más allá del deporte.

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Mundial 2026 - Agentina 3 - Suiza 1

Ahora será Lionel Messi quien vuelva a liderar a la ‘albiceleste’ en un nuevo capítulo de este clásico mundialista. El capitán buscará conducir a su selección hacia otra final y seguir ampliando un legado que ya lo ubica entre las mayores leyendas del fútbol.

Enfrente estará una Inglaterra que llega con argumentos suficientes para soñar con el título. El conjunto de Thomas Tuchel dejó en el camino a Noruega en Miami con una sobresaliente actuación de Jude Bellingham y Harry Kane, las principales figuras de un equipo que combina talento, experiencia y profundidad en todas sus líneas. Los británicos aspiran a conquistar su segunda Copa del Mundo, después de la obtenida en 1966, y alcanzar una nueva final que podría reeditar el duelo frente a España, su verdugo en la última Eurocopa.

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Mundial 2026 - Noruega 1 - Inglaterra 2

España espera en la final

España ya hizo su trabajo y se instaló en la gran final del Mundial tras derrotar a Francia en Dallas con una actuación que confirmó por qué ha sido uno de los equipos más sólidos del torneo. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente dominó el desarrollo del partido desde la posesión del balón y el control de los tiempos, neutralizando a un rival que llegaba como vigente subcampeón del mundo.

Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro reflejaron la superioridad de una selección que volvió a imponer su característico estilo de juego, basado en la circulación rápida del balón y la presión alta. Francia apenas encontró espacios para inquietar a la defensa española y terminó cediendo ante un equipo que ha mostrado una notable regularidad durante toda la competición.

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Con esta clasificación, la ‘roja’ vuelve a disputar una final mundialista 16 años después de la histórica conquista en Sudáfrica 2010, cuando levantó por primera vez la Copa del Mundo. Ahora tendrá la oportunidad de sumar una segunda estrella y consolidar una nueva generación que ya conquistó la Eurocopa y busca completar un ciclo memorable.

Mientras espera conocer a su rival entre Argentina e Inglaterra, España intentará recuperar energías y preparar el partido más importante del campeonato. El domingo, en Nueva Jersey, tendrá la oportunidad de volver a escribir una página dorada en su historia y confirmar el regreso de la selección española a la cima del fútbol mundial.

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Mundial 2026 - España 2 - Francia 0