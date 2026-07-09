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Zoila La Rosa continuará su carrera en Francia: no concretó su regreso al vóley peruano y ya tiene nuevo equipo

Pese a que analizó su regreso al Perú y recibió propuestas de clubes nacionales, estas no prosperaron porque dejaron de contactarla. La armadora peruana seguirá jugando en el vóley francés

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Zoila La Rosa seguirá jugando en Francia tras no concretar su regreso a la Liga Peruana de Vóley.
Zoila La Rosa seguirá jugando en Francia tras no concretar su regreso a la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Instagram

Cuando todo apuntaba a que podía producirse su esperado regreso al Perú, Zoila La Rosa finalmente continuará su carrera en Francia. La armadora nacional no logró concretar ninguna de las propuestas que recibió para volver a la Liga Peruana de Vóley y afrontará su undécima temporada consecutiva en el país europeo, aunque con un nuevo desafío.

La levantadora de 35 años fue anunciada como nueva incorporación del Volley Club de Valenciennes (VCV), club que disputará la temporada 2026/27 del torneo Élite, la segunda división del vóley francés, con el objetivo de pelear por el ascenso.

Semanas atrás, La Rosa había revelado que, tras más de una década en Francia, estaba analizando seriamente la posibilidad de regresar al Perú. Incluso confesó que tenía propuestas de clubes nacionales y que, por primera vez en muchos años, su situación familiar le permitía contemplar esa opción. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y su futuro volvió a quedar ligado al vóley francés.

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Volley Club de Valenciennes hizo oficial su contratación a través de sus redes sociales, destacando la trayectoria internacional de la peruana y el aporte que esperan de ella en la lucha por el ascenso.

“¡El VCV se complace en anunciar un nuevo fichaje para la temporada 2026-2027! Zoila La Rosa se une al Valenciennes. A sus 35 años, esta colocadora peruana aportará su experiencia y visión de juego a la plantilla. Gracias a su calidad en el armado, su serenidad y su capacidad para leer el partido, Zoila reforzará la organización del equipo y contribuirá a impulsar las aspiraciones del VCV esta temporada”, publicó la institución.

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Volley Club de Valenciennes le dio la bienvenida a Zoila La Rosa.
Volley Club de Valenciennes le dio la bienvenida a Zoila La Rosa.

Asimismo, el elenco francés confirmó que la armadora peruana lucirá el dorsal número 10 durante la temporada 2026/27 y le expresó sus mejores deseos en esta nueva etapa de su carrera. “¡Toda la familia del VCV da la bienvenida a Zoila y le desea el mayor de los éxitos vistiendo los colores rojo y negro!”, concluyó el comunicado.

Las propuestas del Perú no llegaron a buen puerto

Aunque su regreso a la Liga Peruana parecía una posibilidad real, finalmente las conversaciones con los clubes interesados no terminaron de concretarse. El entrenador Carlos ‘Tato’ Rivero, quien mantiene comunicación con la armadora, reveló que conversó recientemente con ella y conoció de primera mano cómo se frustró la posibilidad de volver al campeonato nacional.

“Había tenido propuestas de algunos equipos nacionales y que algunos de ellos le habían dicho que la iban a llamar, pero nunca la volvieron a contactar. Teniendo una armadora nacional del nivel y de la calidad de Zoila, yo prefiero quemar un cupo en una extranjera que sea atacante a una extranjera que sea armadora. Pero ahí tú ves la calidad de los dirigentes que tenemos y cómo se manejan”, manifestó el técnico nacional.

Las declaraciones de Rivero confirman el desenlace de una historia que había generado expectativa entre los aficionados, luego de que la propia voleibolista admitiera meses atrás que evaluaba seriamente volver al país tras once años en Europa.

El técnico nacional señaló que la armadora sería clave en la 'bicolor' - Crédito: ¡De una!

Once temporadas en Francia

Con esta decisión, Zoila La Rosa prolongará su carrera en Francia, país al que llegó en 2016 tras conquistar el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley con la Universidad San Martín. Aunque esta vez estuvo cerca de volver al campeonato peruano, finalmente continuará escribiendo su historia en el voleibol europeo.

Ahora, la armadora de 35 años afrontará un nuevo reto con el Volley Club de Valenciennes, que apostó por su experiencia y liderazgo para pelear por el ascenso a la máxima categoría del vóley francés durante la temporada 2026/27.

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