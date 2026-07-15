Perú

Clases gratis de Power BI, Excel, entre otros: conoce los horarios y el link de la inscripción

Los participantes podrán acceder a capacitaciones enfocadas en la empleabilidad con contenidos orientados al mercado laboral

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cursos virtuales-Perú-12 de junio
Las clases se desarrollarán en vivo por Zoom con docentes especialistas, asistentes especializados y materiales virtuales de apoyo - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Desarrollo Humano MML, anunció que lanzará una serie de cursos gratuitos en colaboración con el Instituto Peruano de Negocios, dirigidos al público en general mayor de 18 años.

La convocatoria incluye clases en vivo, capacitaciones orientadas a la empleabilidad y materiales virtuales, además de una certificación digital opcional con costo social.

Según la información difundida, las sesiones se dictarán en vivo mediante Zoom y contarán con docentes especialistas y asistentes especializados. La iniciativa ofrece también materiales virtuales y un componente de empleabilidad como parte de las capacitaciones.

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Para inscribirse, se indicó que el postulante debe registrar correctamente sus nombres y apellidos (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-RZ985140caNPwzgxOhpCY7d6NKe8oYDH-dntyAjcBoJVCw/viewform) y unirse de manera obligatoria al grupo de WhatsApp, cuyo enlace se encontrará al final del proceso de inscripción. El registro se realiza mediante un formulario en línea.

La certificación no es un requisito para llevar las clases. Los cursos, de acuerdo con el anuncio, son completamente gratuitos; sin embargo, quienes deseen obtener una certificación digital podrán solicitarla por un costo social de S/60.00.

Los cursos son completamente gratuitos, mientras que la certificación digital será opcional y tendrá un costo social de S/60 - Créditos: Municipalidad de Lima.
Los cursos son completamente gratuitos, mientras que la certificación digital será opcional y tendrá un costo social de S/60 - Créditos: Municipalidad de Lima.

Cursos disponibles e inicio de clases

La programación contempla dos fechas de inicio: 20 de julio y 27 de julio, con cursos y horarios diferenciados. A continuación, el detalle consignado en la convocatoria:

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Inician el 20 de julio

  • Experto en Excel (básico - intermedio - avanzado) — lunes a viernes (5 p. m. a 7 p. m.)
  • Mircrosoft Power Bi (intermedio) — lunes a jueves (6:45 p. m. a 8:30 p. m.)
  • Marketing y Publicidad Digital — lunes a jueves (5 p. m. a 6:45 p. m.)
  • Administración y Contabilidad — lunes a viernes (6:15 p. m. a 8:15 p. m)
  • Supervisor SSOMA — lunes a jueves (6:15 p. m. a 8:15 p. m.)
  • Asistente Logístico — lunes a viernes (6:45 p. m. a 8:30 p. m.)

Inician el 27 de julio

  • Diseño Gráfico: Adobe Illustrator (intermedio) — lunes, jueves, viernes y sábado (5 p. m. a 6:45 p. m.)
  • Phyton básico — lunes, jueves, viernes y sábado (7 p. m. a 8:30 p. m.)
  • Microsoft Excel básico e intermedio — lunes, jueves, viernes y sábado (6:30 p. m. a 8:30 p. m.)
  • Administracion y Finanzas — lunes, jueves, viernes y sábado (5 p. m. a 6:45 p. m.)
  • Macros en Microsoft Excel — lunes, jueves, viernes y sábado (6:30 p. m. a 8:30 p. m.)
  • Asistente de Tesorería y Finanzas — lunes, jueves, viernes y sábado (6:45 p. m. a 8:30 p. m.)
cursos virtuales-MTPE-12 de junio
La Municipalidad de Lima ofrecerá cursos virtuales gratuitos para mayores de 18 años en alianza con el Instituto Peruano de Negocios - Créditos: Magnific.

Beneficios anunciados para los participantes

La convocatoria detalla que las personas inscritas accederán a clases en vivo y a recursos complementarios. Además, se plantea un enfoque vinculado a la empleabilidad, con acompañamiento y soporte durante el desarrollo de las sesiones virtuales.

Entre los beneficios informados figuran las capacitaciones orientadas al mercado laboral, la disponibilidad de materiales digitales y la participación de especialistas. La municipalidad y la institución aliada señalaron, en su comunicación, que el esquema contempla también el apoyo de asistentes especializados.

¿Por qué es importante estudiar Excel?

  • ermite organizar, analizar y gestionar grandes volúmenes de información de manera rápida y precisa.
  • Facilita la elaboración de tablas, gráficos, reportes y presupuestos para estudios, negocios o trabajo.
  • Automatiza tareas repetitivas mediante funciones, fórmulas y herramientas que ahorran tiempo.
  • Es una de las habilidades más solicitadas por empresas de distintos sectores, lo que mejora la empleabilidad.
  • Ayuda a tomar decisiones basadas en datos gracias a herramientas como tablas dinámicas, filtros y análisis estadísticos.
  • Resulta útil para administrar finanzas personales, controlar gastos, ingresos e inversiones.
  • Dominar Excel permite acceder a mejores oportunidades laborales, aumentar la productividad y desarrollar competencias digitales valoradas en el mercado laboral actual.

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