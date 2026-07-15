Clases gratis de Power BI, Excel, entre otros: conoce los horarios y el link de la inscripción

Las clases se desarrollarán en vivo por Zoom con docentes especialistas, asistentes especializados y materiales virtuales de apoyo - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Desarrollo Humano MML, anunció que lanzará una serie de cursos gratuitos en colaboración con el Instituto Peruano de Negocios, dirigidos al público en general mayor de 18 años.

La convocatoria incluye clases en vivo, capacitaciones orientadas a la empleabilidad y materiales virtuales, además de una certificación digital opcional con costo social.

Según la información difundida, las sesiones se dictarán en vivo mediante Zoom y contarán con docentes especialistas y asistentes especializados. La iniciativa ofrece también materiales virtuales y un componente de empleabilidad como parte de las capacitaciones.

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Para inscribirse, se indicó que el postulante debe registrar correctamente sus nombres y apellidos (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-RZ985140caNPwzgxOhpCY7d6NKe8oYDH-dntyAjcBoJVCw/viewform) y unirse de manera obligatoria al grupo de WhatsApp, cuyo enlace se encontrará al final del proceso de inscripción. El registro se realiza mediante un formulario en línea.

La certificación no es un requisito para llevar las clases. Los cursos, de acuerdo con el anuncio, son completamente gratuitos; sin embargo, quienes deseen obtener una certificación digital podrán solicitarla por un costo social de S/60.00.

Los cursos son completamente gratuitos, mientras que la certificación digital será opcional y tendrá un costo social de S/60 - Créditos: Municipalidad de Lima.

Cursos disponibles e inicio de clases

La programación contempla dos fechas de inicio: 20 de julio y 27 de julio, con cursos y horarios diferenciados. A continuación, el detalle consignado en la convocatoria:

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Inician el 20 de julio

Experto en Excel (básico - intermedio - avanzado) — lunes a viernes (5 p. m. a 7 p. m.)

Mircrosoft Power Bi (intermedio) — lunes a jueves (6:45 p. m. a 8:30 p. m.)

Marketing y Publicidad Digital — lunes a jueves (5 p. m. a 6:45 p. m.)

Administración y Contabilidad — lunes a viernes (6:15 p. m. a 8:15 p. m)

Supervisor SSOMA — lunes a jueves (6:15 p. m. a 8:15 p. m.)

Asistente Logístico — lunes a viernes (6:45 p. m. a 8:30 p. m.)

Inician el 27 de julio

Diseño Gráfico: Adobe Illustrator (intermedio) — lunes, jueves, viernes y sábado (5 p. m. a 6:45 p. m.)

Phyton básico — lunes, jueves, viernes y sábado (7 p. m. a 8:30 p. m.)

Microsoft Excel básico e intermedio — lunes, jueves, viernes y sábado (6:30 p. m. a 8:30 p. m.)

Administracion y Finanzas — lunes, jueves, viernes y sábado (5 p. m. a 6:45 p. m.)

Macros en Microsoft Excel — lunes, jueves, viernes y sábado (6:30 p. m. a 8:30 p. m.)

Asistente de Tesorería y Finanzas — lunes, jueves, viernes y sábado (6:45 p. m. a 8:30 p. m.)

La Municipalidad de Lima ofrecerá cursos virtuales gratuitos para mayores de 18 años en alianza con el Instituto Peruano de Negocios - Créditos: Magnific.

Beneficios anunciados para los participantes

La convocatoria detalla que las personas inscritas accederán a clases en vivo y a recursos complementarios. Además, se plantea un enfoque vinculado a la empleabilidad, con acompañamiento y soporte durante el desarrollo de las sesiones virtuales.

Entre los beneficios informados figuran las capacitaciones orientadas al mercado laboral, la disponibilidad de materiales digitales y la participación de especialistas. La municipalidad y la institución aliada señalaron, en su comunicación, que el esquema contempla también el apoyo de asistentes especializados.

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