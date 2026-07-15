Perú

José María Balcázar pide pensión presidencial vitalicia: recibiría 50.000 soles mensuales de por vida

A diferencia de sus predecesores, el actual presidente encargado no afronta denuncias constitucionales y el Congreso tampoco lo ha vacado del cargo

Guardar
Google icon
José María Balcázar

El presidente José María Balcázar aún no termina su gestión en el Ejecutivo, pero ya inició los trámites para obtener una pensión vitalicia por haber ocupado la presidencia por un periodo de aproximadamente seis meses. En un documento enviado al Congreso, solicita que el Parlamento le reconozca el acceso a este beneficio solo disponible para los expresidentes del Perú aunque varios de sus predecesores no reciben actualmente este dinero mensual.

En conversación con Exitosa, el ex oficial mayor del Congreso César Delgado Guembes sostuvo que el pedido atribuido a José María Balcazar “podría” tener sustento porque la ley reconoce ese beneficio a quienes ejercieron la Presidencia y solo excluye, de forma expresa, a quienes afrontan una denuncia constitucional.

PUBLICIDAD

El punto en discusión no es solo si le corresponde por haber ocupado el cargo, sino cuándo y quién resolvería el caso. Delgado Guembes afirmó que Balcázar habría presentado el pedido para evitar que lo decida el próximo Parlamento, donde “probablemente tenga más dificultades” para que su solicitud sea considerada.

Según el ex funcionario, la norma aplicable es la Ley 26519, que regula el derecho a pensión vitalicia para expresidentes. Delgado indicó que Balcázar no tiene denuncia constitucional y tampoco ha sido vacado, dos factores que hoy marcan la diferencia con otros expresidentes a los que se les negó o suspendió el pago, como es el caso de Alberto Fujimori, Pedro Castillo y Dina Boluarte.

PUBLICIDAD

Imagen JMNDH7VQGBC67P3DHPWGZ4AOSM

La ley no cierra el debate sobre los presidentes que llegaron por sucesión

El ex oficial mayor describió un sistema atravesado por precedentes desiguales. Señaló que, desde 2000 hasta 2026, Perú tuvo aproximadamente 13 presidentes, con un promedio de dos años por mandatario, y que la situación se volvió más conflictiva desde Pedro Pablo Kuczynski por la acumulación de procesos y denuncias.

En ese repaso, mencionó que Toledo, Humala, Kuczynski, la viuda de Alan García y la viuda de Paniagua figuran entre quienes recibieron la pensión, mientras que otros casos quedaron fuera porque no la solicitaron o porque fue denegada. También precisó que Francisco Sagasti no pidió el beneficio, pese a haber permanecido más meses en el cargo que Manuel Merino, quien sí lo solicitó y todavía espera una resolución.

Balcázar, según Delgado Guembes, se ubica en una zona gris pero con antecedentes favorables. “Es un caso de acceso a la presidencia mediante sucesión, no mediante elección popular”, dijo, al compararlo con Paniagua, aunque advirtió que su permanencia habría sido de apenas cinco o seis meses y que la duración no parece ser el criterio central.

En Exitosa, Delgado Guembes sostuvo que la ley no impide de forma automática que un presidente por sucesión reciba pensión vitalicia y que el Congreso debe interpretar una norma que no regula de manera expresa supuestos como mandatos breves, vacancias o accesos accidentales al poder.

El Congreso de Perú rechazó conceder la pensión vitalicia a la expresidenta Dina Boluarte
El Congreso de Perú rechazó conceder la pensión vitalicia a la expresidenta Dina Boluarte

La vacancia de Dina Boluarte es el principal contraste

El ex funcionario marcó una diferencia con el caso de Dina Boluarte. Explicó que la hipótesis de la vacancia no figura entre las prohibiciones expresas de la ley, pero sostuvo que otorgar el beneficio a un mandatario destituido por incapacidad moral permanente produciría una contradicción institucional.

“Como si tú vacas por una deficiencia moral a un presidente, terminas premiándolo con una pensión vitalicia. Esa sería la paradoja”, afirmó. Con esa interpretación, ubicó la denegatoria a Boluarte no tanto en la letra cerrada de la norma, sino en los principios usados para evitar un resultado incompatible con la decisión de vacancia.

Esa misma lógica, dijo, también podría alcanzar a Pedro Castillo, a quien igualmente se le negó el beneficio. En cambio, insistió en que Balcázar no carga con esos impedimentos y por eso su caso depende menos de una exclusión legal expresa que de la lectura política y jurídica que haga la Mesa Directiva.

El expresidente de Perú Pedro Castillo no recibe una pensión vitalicia
El expresidente de Perú Pedro Castillo no recibe una pensión vitalicia

El costo del beneficio supera la pensión mensual y suma personal de apoyo

El ex oficial mayor también estimó que la pensión mensual de un expresidente que accede a este beneficio ronda los 30.000 soles, a lo que se agregan seguridad, movilidad, un asesor y un asistente.

Con todos esos componentes, Delgado calculó un costo aproximado de 50.000 soles al mes. Recordó que Alan García, según dijo, declinó algunos de esos beneficios y conservó solo la remuneración y el vehículo.

Temas Relacionados

José María BalcázarCongresoperu-politica

Más Noticias

Entradas Universitario vs Sporting Cristal para final vuelta: precios y cómo comprar boletos para decisivo duelo de la Liga Femenina 2026

Tras el empate en la ida, las ‘leonas’ y las ‘celestes’ definirán al ganador del Torneo Apertura este viernes 17 de julio en el estadio Monumental. ¿Todavía quedan boletos?

Entradas Universitario vs Sporting Cristal para final vuelta: precios y cómo comprar boletos para decisivo duelo de la Liga Femenina 2026

Corte de agua para el viernes 17 de julio por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

La restricción del servicio se llevará a cabo progresivamente, según el horario establecido para las zonas intervenidas por las labores de mantenimiento

Corte de agua para el viernes 17 de julio por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Gratificación CAS: Definen mínimo de S/300 y “pago proporcional” queda en la ‘cancha’ del MEF

Se aprobó el crédito suplementario, pero no solo falta que primero se promulgue, sino también el nuevo decreto supremo que dicte disposiciones complementarias para el “pago proporcional”

Gratificación CAS: Definen mínimo de S/300 y “pago proporcional” queda en la ‘cancha’ del MEF

Profesor de religión acusado de abuso sexual en colegio de Comas está prófugo desde el día de los hechos

Padres de familia expresaron su malestar porque, pese a la gravedad de las acusaciones, el docente no fue detenido ni citado para brindar su testimonio ante las autoridades

Profesor de religión acusado de abuso sexual en colegio de Comas está prófugo desde el día de los hechos

América TV transmitirá la final del Mundial 2026: cómo ver la definición del torneo en Perú

El canal llevará las acciones del enfrentamiento por el trofeo más importante a todas las pantallas peruanas. Conoce todos los detalles

América TV transmitirá la final del Mundial 2026: cómo ver la definición del torneo en Perú
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Familia Fujimori Higuchi: la creación de Cambio 90, el ascenso a Palacio de Gobierno y algunos episodios sufridos durante el gobierno fujimorista

Familia Fujimori Higuchi: la creación de Cambio 90, el ascenso a Palacio de Gobierno y algunos episodios sufridos durante el gobierno fujimorista

El derecho de gracia presidencial, la última carta de Pedro Castillo ante la justicia peruana: ¿en qué consiste este recurso legal?

JNE entrega credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa: quiénes asistirán y cómo será la ceremonia

Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “Considere las rutas para la libertad del presidente Castillo dentro del marco constitucional”

Informe del JNE propone aceptar la declinación de Rafael López Aliaga al Senado y convocar a su accesitario

ENTRETENIMIENTO

El mismo wedding planner de Ethel Pozo prepara ahora la renovación de votos de Magaly Medina y Alfredo Zambrano

El mismo wedding planner de Ethel Pozo prepara ahora la renovación de votos de Magaly Medina y Alfredo Zambrano

Magaly Medina hace mea culpa y le pide perdón a Ethel Pozo por acoso mediático desde los 16 años: “Qué terribles éramos”

Magaly Medina y Ethel Pozo frente a frente: los enfrentamientos públicos que antecedieron su encuentro

Ethel Pozo revela que Christian Domínguez le juró que no era el del ampay y defiende su amistad: “Es mi amigo infiel”

Ethel Pozo revela que aún espera una explicación de Edson Dávila: “Tengo sus mensajes, algo ha pasado y algún día me enteraré”

DEPORTES

Entradas Universitario vs Sporting Cristal para final vuelta: precios y cómo comprar boletos para decisivo duelo de la Liga Femenina 2026

Entradas Universitario vs Sporting Cristal para final vuelta: precios y cómo comprar boletos para decisivo duelo de la Liga Femenina 2026

América TV transmitirá la final del Mundial 2026: cómo ver la definición del torneo en Perú

Canal TV que transmitirá la Copa Sudamericana de vóley 2026: duelos de Perú en el torneo internacional

Resultado del Mundial 2026 HOY, miércoles 15 de julio EN VIVO: partido, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Dónde ver Argentina vs Inglaterra HOY en Perú: canal tv online del partido por semifinal del Mundial 2026