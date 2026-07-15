Yape habilita envío de remesas a Venezuela sin comisión tras emergencia por terremotos

Varias personas, incluida una mujer que lleva a un niño, transitan por una calle con edificios parcialmente destruidos por un terremoto.

Yape, la billetera digital del Banco de Crédito del Perú (BCP), anunció que durante todo julio permitirá el envío de remesas a Venezuela sin cobrar comisiones. La medida busca facilitar el apoyo económico a las personas afectadas por los terremotos registrados en ese país el pasado 24 de junio.

La iniciativa se implementa en alianza con Dandelion Payments, una plataforma especializada en pagos transfronterizos. Gracias a este acuerdo, los usuarios podrán realizar transferencias desde Yape que serán depositadas en cuentas de los bancos Banesco, Mercantil, Banco Provincial y Banplus en Venezuela.

La empresa destacó que esta facilidad cobra especial importancia debido a que, de acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el Perú residen alrededor de 1,64 millones de ciudadanos venezolanos, quienes requieren canales seguros y confiables para enviar dinero a sus familiares.

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“Sabemos que hay muchas personas con familiares en Venezuela que aún necesitan apoyo y, en ese contexto, buscamos facilitar que quienes están en el Perú puedan enviar dinero de forma simple y sin comisiones. Incluso, esta opción puede ser útil para cualquier persona que busque hacer llegar apoyo a quienes hoy lo necesitan”, señaló Raimundo Morales, CEO de Yape.

El punto central de esta fase es la próxima puesta en marcha de Yape Comercios, un producto que toma como referencia la experiencia de Yape Empresas en Perú. Foto: Credicorp

Por su parte, Daniel Canning, Managing Director de Dandelion Payments, expresó la solidaridad de la compañía con la población venezolana y destacó que la alianza permitirá ofrecer un servicio de pagos “sencillo, seguro y eficiente” para quienes deseen brindar ayuda económica en medio de la emergencia.

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¿Cómo enviar remesas a Venezuela por Yape?

Ingresar al menú de Yape y selecciona el ícono de Remesas. Elige la opción de “Quiero Yapear” Selecciona “Venezuela”. Selecciona el método de envío “A cuenta bancaria” e ingresa el monto a enviar. Selecciona el banco. Completa los datos solicitados. Revisa, valida la información y ¡listo!

La funcionalidad está disponible desde la versión 3.65 en adelante de Yape, para todos los usuarios afiliados con cuenta BCP o Yape con DNI. Los envíos contemplan un máximo de S/3,000 por operación, con un límite diario de S/3,500 y mensual de S/12,000.

Esta iniciativa se suma al espacio de donación que Yape habilitó dentro del app, en alianza con Perú Pendiente y la ONG venezolana Sun.Risas, para canalizar ayuda hacia las zonas afectadas. Gracias a ello, se logró recaudar más de S/1.6 millones, monto que está siendo destinado a la adquisición y entrega de productos de primera necesidad, como alimentos, medicinas, artículos de higiene personal y kits de primeros auxilios.

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¿A qué otros países puedo enviar remesas por Yape?

Actualmente, Yape permite enviar remesas a los siguientes países:

Bolivia

Colombia

Ecuador

Estados Unidos

México

Perú

República Dominicana

Venezuela

Las transferencias internacionales se realizan mediante la plataforma Dandelion Payments y permiten enviar dinero directamente a cuentas bancarias de las entidades financieras habilitadas en cada país. La disponibilidad de bancos y las condiciones del servicio pueden variar según el destino.