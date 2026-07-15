Magaly Medina hace mea culpa y le pide perdón a Ethel Pozo por acoso mediático desde los 16 años: “Qué terribles éramos”

Había una deuda pendiente que Ethel Pozo no había podido cobrar en 29 años. La noche del martes 15 de julio, sentada frente a Magaly Medina en el set de ‘Magaly TV, la firme’ de ATV, finalmente lo hizo. Le recordó a la ‘Urraca’ que la persiguió con cámaras desde que tenía 16 años, cuando aún no era una figura pública y no tenía por qué serlo.
La respuesta de Medina fue la que menos se esperaba: un mea culpa sin rodeos. “Ahora digo mea culpa, qué terribles éramos en esa época”, admitió la conductora ante su propia audiencia. El intercambio fue uno de los momentos más cargados de la noche, en una entrevista que ya de por sí era histórica por tratarse del primer encuentro cara a cara entre ambas conductoras, separadas durante décadas por una rivalidad que arrancó antes de que Pozo pisara siquiera un set de televisión.
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La camioneta blanca que la esperaba a la salida
Pozo no guardó el reclamo para el final. En un momento de la conversación, le dijo a Medina con precisión: “Tú hablas de mí desde que tengo 16 años”. Y recordó lo que eso significaba en la práctica: al salir del la academia, había “unos chacales” en una camioneta blanca esperándola. Tenía que esquivar el vehículo junto al enamorado que tenía en esa época.
“En la pre-Lima, Magaly, yo salía y había una camioneta blanca siempre esperándome”, relató. Lo que hacía especialmente injusto ese acoso, según Pozo, era que en ese momento ella no era una figura pública. No había elegido la exposición mediática, no tenía un programa, no había dado declaraciones.
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Era simplemente la hija de Gisela Valcárcel y eso bastaba para convertirla en objetivo. “Era inmerecido hacia mí, porque en esa época yo no era pública”, señaló. Medina no intentó justificarse. Reconoció que esa era una práctica habitual de la época y que el suyo no fue el único programa que actuó así.
“Yo he vivido que un programa de televisión me puso un carro todos los días frente al departamento donde yo vivía”, dijo, equiparando su propia experiencia como víctima de ese tipo de acoso con lo que le hicieron a Pozo. “Eran épocas bien, bien difíciles. Antes éramos tremendos”, agregó. La conductora también recordó que Gisela Valcárcel le escribió en su momento una carta personal, de madre a madre, pidiéndole que dejara de perseguir a su hija.
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La carta llegó a través de Cecilia Pinglo, quien era entonces directora del espacio. “Ella me habla una carta de madre a madre y lógicamente, o sea, yo también soy madre”, dijo Medina, dando a entender que el gesto la afectó. Pozo confirmó el episodio: “Me acuerdo, con Cecilia Pinglo te la hizo llegar, me parece”.
El cuerpo ajeno y las cicatrices que quedan
El intercambio sobre el acoso en la adolescencia derivó en un tema que Pozo defiende con firmeza desde hace años: la prohibición de hablar del cuerpo ajeno en televisión. Medina había mencionado que en esa época se le decían cosas a su hijo también, y que los ataques eran duros para todos. Pozo aprovechó para trazar una línea clara: “Yo soy una defensora de que no se puede hablar del cuerpo ajeno, porque de verdad hiere mucho”.
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Recordó un episodio concreto que la marcó: el estilista Carlos Cacho fue invitado al programa y le hizo un comentario sobre las caderas de una participante del espacio llamada Zuly. “Me sentí tan mal cuando fui a mi casa y me quedé callada ese día. Pero a la siguiente vez que vino Cacho le dije: ‘No vas a hablar del cuerpo ajeno’”, relató.
Para Pozo, ese tipo de comentarios no es solo una cuestión de modales: es una causa. “Yo veo que ahora la juventud son más frágiles de lo que yo era y puede afectarte muchísimo”, dijo. Medina, en su respuesta, intentó trazar una distinción entre criticar a figuras públicas que exponen su imagen voluntariamente y atacar a personas que no están en el ojo mediático.
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Pozo no la dejó pasar sin recordarle que ella, cuando era adolescente, estaba exactamente en esa segunda categoría. “En esa época yo no (era personaje público)”, le dijo, en referencia a cuando era blanco de las cámaras del programa. Medina lo aceptó: “En esa época no”.
Un agradecimiento que Pozo guardó durante años
La conversación tuvo un cierre emotivo que Pozo había guardado durante mucho tiempo. Le agradeció a Medina en vivo algo que pocas personas saben: que el padre de sus hijas intentó acercarse a la ‘Urraca’ para ofrecerle información sobre ella, y que Medina se negó. “Reconozco cuando tú tocaste el tema de mi papá. Y te agradezco, porque me demostró que tenías límites morales”, dijo Pozo, con la voz quebrada.
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Medina fue clara al responder: “Hay cosas que no se pueden hacer definitivamente, por mucho que tengas una rivalidad televisiva con alguien”. Y añadió que ese tipo de decisiones no las toma por agradecimiento, sino por convicción. Pozo, visiblemente emocionada, le dijo que siempre lo supo. “Siempre decía: ‘Efectivamente nos dan con palo, pero creo que Magaly tiene límites morales’”, recordó.
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