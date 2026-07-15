El mismo wedding planner de Ethel Pozo prepara ahora la renovación de votos de Magaly Medina y Alfredo Zambrano

Magaly Medina pasó años criticando la boda de Ethel Pozo con Julián Alexander: cuestionó la sobreexposición mediática del evento, especuló con un costo de 150 mil dólares, insinuó que Gisela Valcárcel había pagado la celebración y se burló de algunos momentos de la fiesta.
Lo que no sabía, hasta la noche del martes 15 de julio, es que el organizador de esa boda era el mismo que tuvo en su boda y que ahora preparar su renovación de votos por los diez años de matrimonio con el notario Alfredo Zambrano: el wedding planner Carlos Andrés Luna, conocido en el medio como ‘Cal’.
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“Me acabo de enterar hoy día, nunca lo supe”, admitió Medina en vivo, ante una Ethel Pozo que no podía contener la risa. La revelación ocurrió durante el primer encuentro cara a cara entre ambas conductoras en el set de ‘Magaly TV, la firme’ de ATV, y se convirtió en uno de los momentos más inesperadamente cómicos de una noche cargada de tensión y emotividad.
El mismo ‘Cal’ para dos bodas muy distintas
Luna organizó la boda de Pozo y Alexander el 10 de septiembre de 2022 en la hacienda La Colorada, en Pachacámac. Fue una celebración privada con apenas algunos invitados famosos, según contó Pozo, rodeada principalmente de familiares y amigos cercanos. Esa misma noche llovió en Pachacámac, algo que casi nunca ocurre, y Luna tuvo que improvisar con la decoración floral.
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Medina lo recordó durante la entrevista: “Esos palos que critiqué eran una improvisación, porque nunca llueve en Pachacámac, ese día llovió”. Pozo lo confirmó: “Sí, hacía mucho frío, pero no sabes lo lindo que fue la ceremonia”. El propio Luna había organizado años antes la boda de Medina con Zambrano, celebrada el 9 de diciembre de 2016 en La Molina, con más de 500 invitados entre figuras de la televisión, políticos y empresarios.
Una celebración de escala radicalmente distinta. En su momento, Luna describió la diferencia sin ambigüedades: “Magaly desabasteció el mercado en ese momento con la cantidad de flores que usamos, sobre todo rosas”. Detalló que había 40 mesas con arreglos florales, orquídeas blancas en todos los centros y un túnel de flores que llevaba a una pared floral antes de la ceremonia, con proyecciones incluidas. “No puedes comparar una con otra”, dijo entonces el organizador.
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Fue precisamente Luna quien le reveló a Medina el vínculo durante una conversación reciente, mientras coordinaban los detalles de la renovación de votos. “Hablé con ‘Cal’ porque él está preparando mi renovación de votos. Me dijo que él te había acompañado al banco a sacar la plata”, contó Medina en el programa, en referencia a que Luna estuvo presente cuando Pozo retiró el dinero para pagar la celebración, desmintiendo así de primera mano la versión de que Gisela había financiado el evento o que había canjes.
Las críticas que ahora tienen otro color
Durante meses, Medina cuestionó en ‘Magaly TV, la firme’ prácticamente cada aspecto de la boda de Pozo. Señaló que la pareja intentaba convertir el evento en la “boda del año” con una exposición mediática excesiva, considerando que ni Pozo ni su esposo eran figuras de suficiente peso como para generar esa expectativa pública.
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Comparan boda de Magaly Medina con la de Ethel Pozo.| Tiktok
También reveló presuntos detalles del costo, afirmando que ascendería a unos 150 mil dólares, con espacios diferenciados para jóvenes y adultos, orquestas y catering de alto valor por invitado. Ethel desmintió la cifra en su momento y aclaró que ella y Julián estaban pidiendo un préstamo para costear la celebración. “Nadie más va a invertir, más que Julián y yo”, dijo entonces.
Medina también criticó el show de Christian Domínguez durante la recepción, cuando el cantante terminó con el torso desnudo en plena fiesta, considerándolo de mal gusto para un evento formal con menores de edad presentes. En la entrevista del martes, Medina reconoció que sus críticas partían de una premisa equivocada. “Yo decía: ‘Gisela, qué tacaña de no pagarle a su hija una boda’”, admitió.
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Y ‘Cal’ le confirmó que esa suposición era falsa: Pozo y Alexander pagaron todo de su bolsillo. “Cal me dijo: ‘Yo jamás te dije nada, pero ahora te digo’”, contó Medina. Pozo, al escucharla, recordó que el organizador sufrió mucho con las críticas del programa: “Él sufrió mucho con tus críticas. Yo lo entiendo”.
El dato que cerró el círculo fue que Medina y Zambrano cumplen este 2026 diez años de casados y que ‘Cal’ está organizando la renovación de votos. “Voy a hacer mi renovación de diez años”, confirmó la conductora. Pozo, con humor, le pidió que le encargara la misma decoración que tuvo su boda. Medina respondió que será “una cosa chiquitita”, a lo que Pozo replicó: “Lo mío también era pequeño. Creo que ahí te confundiste pensando que era grande”.
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