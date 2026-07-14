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A qué hora juega Argentina vs Inglaterra en Perú: partido por semifinales del Mundial 2026

Los ‘abicelestes’ buscarán meterse en la final frente a la contundente escuadra inglesa que también tiene el mismo objetivo. Conoce los horarios del emocionante cotejo

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A qué hora juega Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026. (FIFAWC26Updates)
A qué hora juega Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026. (FIFAWC26Updates)

La expectativa en torno al enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra ha alcanzado su punto máximo, ya que ambos equipos se verán las caras en las semifinales del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró avanzar tras superar desafíos significativos desde los dieciseisavos de final, consolidando su candidatura con actuaciones sólidas ante rivales complicados.

Por el lado inglés, el trayecto hasta este duelo ha estado marcado por una mayor dificultad. ‘The three lions’ sortearon obstáculos considerables, incluyendo la eliminación de uno de los anfitriones del torneo, lo que añade mérito a su presencia en esta instancia.

A qué hora juega Argentina vs Inglaterra por semifinales del Mundial 2026

El esperado duelo entre Argentina e Inglaterra se disputará el miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta, recinto que puede albergar hasta 72 317 espectadores y que será el epicentro de la atención futbolística mundial durante esa jornada.

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La programación horaria se adapta a distintas regiones. En Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 14:00 horas. Para los hinchas en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el pitazo inicial será a las 16:00 horas, mientras que en Inglaterra el encuentro dará inicio a las 21:00 horas. En Chile, Bolivia y Venezuela, la transmisión arrancará a las 15:00 horas.

Argentina se medirá con Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. (ESPN)
Argentina se medirá con Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. (ESPN)

Canal TV de Argentina vs Inglaterra por semifinales del Mundial 2026

El duelo entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 estará disponible para los aficionados a través de diferentes plataformas, asegurando que nadie se pierda este clásico internacional. DirecTV transmitirá el partido en exclusiva para toda Latinoamérica, tanto por su canal de televisión paga como por la plataforma digital DGO, que permite el acceso desde celulares, tabletas y computadoras.

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En Perú, quienes prefieren la televisión abierta podrán sintonizar América TV en los canales 4 y 704 HD. Para quienes optan por la modalidad digital, América TVGO ofrece la posibilidad de ver el enfrentamiento en vivo, adaptándose a distintos dispositivos y estilos de vida.

Para los seguidores que buscan información en tiempo real, Infobae pondrá a disposición una cobertura completa en su sitio web. Allí se encontrarán la previa del encuentro, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas relevantes y reacciones de los protagonistas una vez finalizado el partido. Así, los hinchas tendrán múltiples alternativas, tanto audiovisuales como periodísticas, para seguir el esperado duelo desde cualquier lugar.

Argentina se enfrenta a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.
Argentina se enfrenta a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Créditos: Instagram.

Así llegan Argentina e Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026

El choque entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 despierta enorme interés por múltiples factores. No solo se trata de dos selecciones de élite mundial, sino que la rivalidad entre ambos equipos tiene décadas de historia y añade un condimento especial a la semifinal. El partido definirá un lugar en la final: para los argentinos, la posibilidad de defender el título y buscar una cuarta estrella; para los ingleses, la oportunidad de cortar una sequía que se extiende desde 1966, su única consagración hasta la fecha.

Esta será la primera vez en veinte años que ambos seleccionados se enfrentan, con un historial breve de solo 14 choques previos y ventaja europea. Argentina llega con un registro inédito: seis victorias consecutivas en un mismo Mundial, pese a algunos altibajos en el juego. Su campaña arrancó con comodidad en la fase de grupos y se volvió más exigente en los cruces directos, donde siempre logró marcar tres goles. Así, superó 3-2 a Cabo Verde en dieciseisavos, repitió el 3-2 ante Egipto en octavos y venció 3-1 a Suiza en cuartos, compensando así ciertas falencias defensivas con un ataque efectivo.

Mundial 2026 - Agentina 3 - Suiza 1

Por el lado inglés, la campaña también tuvo altibajos, pero la solidez en la fase de grupos le permitió avanzar como líder. En dieciseisavos, Inglaterra logró revertir un marcador adverso frente a RD Congo, imponiéndose 2-1 gracias a dos goles de Kane. En octavos, eliminó al anfitrión México en un vibrante 3-2, y en cuartos volvió a demostrar carácter para superar 2-1 a Noruega en la prórroga.

Mundial 2026 - Noruega 1 - Inglaterra 2

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