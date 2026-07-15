Rafael López Aliaga ya no será senador: quién es Absalón Vásquez, el exministro fujimorista que ocuparía su escaño

Absalón Vásquez y Rafael López Aliaga, el segundo con una gorra azul y aplaudiendo, posan ante un hemiciclo borroso que muestra un retrato de Alberto Fujimori. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocos días de la instalación del nuevo Congreso bicameral, la situación de Rafael López Aliaga en el Senado finalmente quedó definida. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió aceptar la declinación del líder de Renovación Popular a asumir el cargo para el que fue elegido en las elecciones generales del 12 de abril, y dio paso al procedimiento para convocar a su accesitario, Absalón Vásquez Villanueva, quien ocuparía el escaño.

Con esta decisión, el exalcalde de Lima no se incorporará a la futura Cámara de Senadores, luego de un proceso que se extendió por más de tres meses y que estuvo marcado por un escenario inédito: fue proclamado senador electo, anunció que no asumiría el cargo y, posteriormente, fue incluido como candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular para las elecciones municipales de octubre.

PUBLICIDAD

El caso de Rafael López Aliaga

López Aliaga resultó elegido senador en las elecciones generales pasadas y fue proclamado por el JNE como integrante de la Cámara Alta para el periodo 2026-2031. Sin embargo, no asistió a la ceremonia de entrega de credenciales y anunció que no juramentaría ni asumiría el escaño, luego de denunciar, sin presentar pruebas, un supuesto fraude electoral en la primera vuelta.

Mientras tanto, Renovación Popular lo incluyó como candidato a primer regidor de Lima en la lista encabezada por Luis Rubio para las elecciones municipales de octubre, lo que abrió un debate jurídico sobre si podía postular a otro cargo siendo senador electo.

PUBLICIDAD

Inicialmente, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro declaró improcedente la inscripción de la candidatura López Aliaga como teniente alcalde de Lima al considerar que mantenía vigente su condición de senador electo. Sin embargo, el Pleno del JNE declaró fundada la apelación presentada por Renovación Popular, revocó esa decisión y dejó expedita su candidatura.

Rafael López Aliaga recibe credencial de senador del Jurado Nacional de Elecciones

En paralelo, el máximo organismo electoral evaluó la situación de su curul en el Senado. Finalmente, determinó que López Aliaga no se incorporará a la Cámara Alta y dio paso al procedimiento para convocar a su accesitario.

¿Quién es Absalón Vásquez?

El accesitario de López Aliaga en el Senado es Absalón Vásquez Villanueva, ingeniero agrícola que ocupó el Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Alberto Fujimori entre 1992 y 1996.

PUBLICIDAD

Absalón Vásquez, ministro durante el Gobierno de Alberto Fujimori, saluda al entonces presidente en un contexto ceremonial. (Presidencia del Perú)

Tras dejar el ministerio, asumió funciones como asesor presidencial y fundó Vamos Vecino, movimiento político que sirvió como plataforma del fujimorismo para participar en elecciones municipales y regionales.

En el año 2000 fue elegido congresista por la alianza oficialista Perú 2000, aunque no concluyó su mandato debido a la caída del régimen de Alberto Fujimori.

En las elecciones generales de 2026 postuló al Senado por Renovación Popular, partido al que llegó por invitación de Rafael López Aliaga. Durante la campaña reconoció públicamente su cercanía con el expresidente Alberto Fujimori e incluso afirmó que se considera "albertista hasta la muerte“, aunque evitó pronunciarse sobre las diferencias entre el fujimorismo liderado por Keiko Fujimori y el legado de su padre.

PUBLICIDAD

Asimismo, sostuvo que aceptó integrar la lista senatorial de Renovación Popular luego de que López Aliaga lo invitara a participar en el proyecto político y defendió que su experiencia como exministro le permitiría impulsar iniciativas relacionadas principalmente con agricultura y seguridad ciudadana.

La condena por peculado

Vásquez también arrastra antecedentes judiciales. Fue condenado por el delito de peculado tras determinarse su responsabilidad en el desvío de recursos públicos provenientes del desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), dirigido por Vladimiro Montesinos, que fueron utilizados para financiar campañas políticas durante el gobierno fujimorista, entre ellas la candidatura municipal de Juan Carlos Hurtado Miller.

Rafael López Aliaga no asumirá como senador: sería reemplazado por Absalon Vásquez, exministro de Alberto Fujimori condenado por corrupción. (Foto: Composición - Infobae)

La sentencia incluyó una pena privativa de libertad suspendida y el pago de una reparación civil superior al millón de soles.

Durante la campaña electoral de este año, Vásquez calificó esa condena como una "sentencia política“. Afirmó que nunca obtuvo beneficios económicos personales de los fondos públicos y negó haber conocido el origen del dinero utilizado para financiar las campañas vinculadas a Vamos Vecino.

PUBLICIDAD

Respecto a Vladimiro Montesinos, sostuvo que durante la primera etapa del gobierno de Alberto Fujimori tuvo un papel importante en la lucha contra el terrorismo, aunque reconoció que posteriormente “se cometieron una serie de” actos irregulares, desligándose de cualquier participación en los casos de corrupción que salieron a la luz tras la caída del régimen.

Con la resolución del JNE, Absalón Vásquez se convertirá en el senador que ocupará el escaño dejado por Rafael López Aliaga cuando se instale formalmente la Cámara Alta para el periodo legislativo 2026-2031.