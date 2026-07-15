Universitario confirmó la venta de Sebastián Osorio a Sporting Lisboa: los ingresos y el porcentaje que conserva el club

El miércoles 15 de julio, Universitario de Deportes oficializó la venta de Sebastián Osorio, jugador surgido de sus divisiones menores, al Sporting Club de Portugal. El club ‘crema’ ofreció detalles sobre esta transferencia, que refuerza su posición como uno de los principales formadores de talentos del país.
“A demostrar tu garra, Sebastián. Sebastián Osorio Martínez, futbolista de nuestras divisiones menores y hoy integrante del primer equipo, continuará su carrera en el Sporting Club de Portugal. Como parte de la operación, el club conservará un porcentaje de sus derechos económicos ante una futura transferencia. ¡Éxitos en esta nueva etapa, Sebastián!“, publicó el cuadro ‘merengue’ en sus rede sociales.
PUBLICIDAD
En su página web, Universitario ofreció más detalles sobre el traspaso de Sebastián Osorio al fútbol portugués y confirmó el porcentaje de los derechos económicos que mantendrá: “Como parte de la operación, la institución conservará el 30 % de los derechos económicos del jugador en caso de una futura transferencia”.
El club no precisó el valor de la transferencia, pero indicó que podría obtener ingresos adicionales según el desempeño del futbolista: “Además de contemplar ingresos adicionales sujetos al cumplimiento de determinados objetivos deportivos”.
Universitario calificó esta operación como muy relevante, ya que “refleja el trabajo que viene impulsando en la formación y proyección internacional de sus futbolistas, consolidando un modelo que genera oportunidades para el desarrollo de los jugadores y fortalece el proyecto deportivo e institucional del club”.
PUBLICIDAD
La despedida de Sebastián Osorio de Universitario
Sebastián Osorio se despidió de Universitario de Deportes tras concretarse su transferencia al Sporting Club de Portugal. El jugador, surgido en las divisiones menores del club, expresó públicamente su agradecimiento a la institución y a todos quienes lo acompañaron durante su formación. “Vestir la camiseta de Universitario y defender este escudo ha sido un verdadero orgullo y un privilegio que jamás voy a olvidar”, señaló en su mensaje de despedida.
Osorio dedicó palabras a quienes formaron parte de su recorrido en el club: “Gracias, de corazón, a cada persona que trabaja en la institución, a la hinchada y de manera muy en especial a mis compañeros. Cada uno de ustedes me ayudaron a ser un mejor futbolista y sobre todo una mejor persona dentro y fuera del campo”.
PUBLICIDAD
El joven futbolista destacó los valores y recuerdos que se lleva de Universitario, subrayando la importancia de su paso por el club en su desarrollo profesional y personal. “Me voy con los mejores valores y recuerdos de aquí, con la ilusión de que en un futuro lejano nuestros caminos se vuelvan a cruzar para vestir otra vez la camiseta de la que siempre será mi casa”. Finalizó su despedida con un mensaje dirigido a la hinchada: “¡Gracias por todo! ¡Y dale U, por siempre!”.
La última venta de Universitario a Europa
Universitario de Deportes se desprendió de un jugador con gran proyección poco antes del inicio de la Liga 1 2026. Desde España se confirmó que Rafael Guzmán, defensor surgido de la cantera y quien integró la lista en la victoria ante ADT, se incorporó al equipo filial del Real Betis, lo que representó un beneficio tanto para el deportista como para la institución de Ate.
PUBLICIDAD
Guzmán se sumó al Juvenil A del Real Betis de España. No era un destino desconocido para el peruano, ya que el año anterior realizó una pasantía en ese equipo junto a otro compatriota. En esta etapa, el defensor central permaneció en Sevilla para competir por un lugar en el plantel.
Más Noticias
Pablo Guede definió al ‘9′ para duelo Alianza Lima vs Sport Huancayo: ¿Paolo Guerrero o Federico Girotti será titular en debut del Torneo Clausura 2026?
Los ‘blanquiazules’ recibirán al ‘rojo matador’ este domingo 19 de julio en Matute, y el DT alista varias sorpresas en el once que mandará para asegurar el triunfo en casa
Resultados de la Semana 3 de la VNL Masculina 2026 EN VIVO: así van los partidos que definen la clasificación
La última semana de la fase preliminar reúne a las 18 mejores selecciones del mundo en una intensa lucha por los últimos boletos a la ronda decisiva. Sigue aquí los marcadores actualizados de cada encuentro
San Martín busca a opuesta estadounidense para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: mide 1.91 metros y competiría con Emily Zinger
Las ‘santas’ no consiguieron el campeonato en la última temporada y, bajo la conducción de Martín Ambrosini, evalúan distintas alternativas en el mercado para cobrar revancha
Resultado del Mundial 2026 HOY, miércoles 15 de julio EN VIVO: partido, clasificación, horarios y canal TV en Perú
Argentina e Inglaterra protagonizan un choque de alto voltaje en Atlanta por un lugar en la final de la Copa del Mundo, donde España ya espera rival
Domingo Dianderas exige investigación por el caso de la presunta aguja en la Copa Perú: “Puso en riesgo a nuestros jugadores”
El club emitió un comunicado tras el polémico partido frente a Defensores Municipal de Marcona y pidió a las autoridades de la Copa Perú sanciones por el presunto ingreso de un jugador con un objeto punzocortante al campo de juego
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD