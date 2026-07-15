Universitario confirmó la venta de Sebastián Osorio a Sporting Lisboa: los ingresos y el porcentaje que conserva el club

Sebastián Osorio fue vendido por Universitario a Sporting CP con apenas 18 años. Créditos: Universitario.

El miércoles 15 de julio, Universitario de Deportes oficializó la venta de Sebastián Osorio, jugador surgido de sus divisiones menores, al Sporting Club de Portugal. El club ‘crema’ ofreció detalles sobre esta transferencia, que refuerza su posición como uno de los principales formadores de talentos del país.

“A demostrar tu garra, Sebastián. Sebastián Osorio Martínez, futbolista de nuestras divisiones menores y hoy integrante del primer equipo, continuará su carrera en el Sporting Club de Portugal. Como parte de la operación, el club conservará un porcentaje de sus derechos económicos ante una futura transferencia. ¡Éxitos en esta nueva etapa, Sebastián!“, publicó el cuadro ‘merengue’ en sus rede sociales.

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En su página web, Universitario ofreció más detalles sobre el traspaso de Sebastián Osorio al fútbol portugués y confirmó el porcentaje de los derechos económicos que mantendrá: “Como parte de la operación, la institución conservará el 30 % de los derechos económicos del jugador en caso de una futura transferencia”.

El club no precisó el valor de la transferencia, pero indicó que podría obtener ingresos adicionales según el desempeño del futbolista: “Además de contemplar ingresos adicionales sujetos al cumplimiento de determinados objetivos deportivos”.

Universitario calificó esta operación como muy relevante, ya que “refleja el trabajo que viene impulsando en la formación y proyección internacional de sus futbolistas, consolidando un modelo que genera oportunidades para el desarrollo de los jugadores y fortalece el proyecto deportivo e institucional del club”.

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Con pasado en Cantolao y consolidado en las menores de Universitario, Sebastián Osorio destacó por su versatilidad y rendimiento, cualidades que despertaron interés desde Portugal. (Instagram: sebas_osorio10_)

La despedida de Sebastián Osorio de Universitario

Sebastián Osorio se despidió de Universitario de Deportes tras concretarse su transferencia al Sporting Club de Portugal. El jugador, surgido en las divisiones menores del club, expresó públicamente su agradecimiento a la institución y a todos quienes lo acompañaron durante su formación. “Vestir la camiseta de Universitario y defender este escudo ha sido un verdadero orgullo y un privilegio que jamás voy a olvidar”, señaló en su mensaje de despedida.

Osorio dedicó palabras a quienes formaron parte de su recorrido en el club: “Gracias, de corazón, a cada persona que trabaja en la institución, a la hinchada y de manera muy en especial a mis compañeros. Cada uno de ustedes me ayudaron a ser un mejor futbolista y sobre todo una mejor persona dentro y fuera del campo”.

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El joven futbolista destacó los valores y recuerdos que se lleva de Universitario, subrayando la importancia de su paso por el club en su desarrollo profesional y personal. “Me voy con los mejores valores y recuerdos de aquí, con la ilusión de que en un futuro lejano nuestros caminos se vuelvan a cruzar para vestir otra vez la camiseta de la que siempre será mi casa”. Finalizó su despedida con un mensaje dirigido a la hinchada: “¡Gracias por todo! ¡Y dale U, por siempre!”.

Sebastián Osorio se despidió de Universitario, club que lo terminó de formar como futbolista. Créditos: Instagram.

La última venta de Universitario a Europa

Universitario de Deportes se desprendió de un jugador con gran proyección poco antes del inicio de la Liga 1 2026. Desde España se confirmó que Rafael Guzmán, defensor surgido de la cantera y quien integró la lista en la victoria ante ADT, se incorporó al equipo filial del Real Betis, lo que representó un beneficio tanto para el deportista como para la institución de Ate.

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Guzmán se sumó al Juvenil A del Real Betis de España. No era un destino desconocido para el peruano, ya que el año anterior realizó una pasantía en ese equipo junto a otro compatriota. En esta etapa, el defensor central permaneció en Sevilla para competir por un lugar en el plantel.

Rafael Guzmán jugó un amistoso con el primer equipo de Universitario y fue vendido a Real Betis de España, donde milita en la División de Honor Juvenil.