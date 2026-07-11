Los cruces confirmados de cuartos de final en Copa de la Liga 2026.

Los octavos de final de la Copa de la Liga 2026 se disputan este fin de semana y definirán a los ocho equipos que avanzarán en el certamen, diseñado para mantener la actividad de los clubes de Liga 1 y Liga 2 durante el receso por el Mundial. Aquí puedes consultar los equipos clasificados a cuartos de final y los cruces que se han conformado.

Cruces confirmados de cuartos de Copa de la Liga 2026

- Alianza Atlético vs UTC o ADA Jaén

- Atlético Grau vs Sport Boys

- Sporting Cristal vs Sport Huancayo

- ADT vs CD Moquegua o Deportivo Garcilaso

Estas son las llaves establecidas en la Copa de la Liga 2026.

ADT sorprendió a Cienciano en Cusco

Sport Boys venció a Comerciantes FC

El viernes 10 de julio, Sport Boys enfrentó a Comerciantes FC por los octavos de final de la Copa de la Liga 2026, en un partido cargado de incidencias. El conjunto rosado debió afrontar la temprana lesión de Christian Cueva, quien abandonó el campo antes del descanso, y consiguió avanzar a cuartos gracias al gol de Luis Urruti.

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Cueva, en su estreno con la ‘misilera’, sufrió una lesión a los 34 minutos del primer tiempo que le impidió continuar. El mediocampista arrancó como titular, participando activamente en la generación de juego y asociándose con sus compañeros desde el mediocampo.

Poco después de la media hora, ‘Cuevita’ levantó la mano para avisar que no podía seguir, se dejó caer en el césped y solicitó atención médica. El técnico Carlos Desio ordenó el ingreso de Oslimg Mora en lugar de ‘Aladino’, quien mostró molestias en la pierna derecha y no pudo completar su debut con el equipo rosado.

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El único tanto del partido llegó a los 73 minutos. Tras un lateral, Pablo Erustes, ubicado en el borde del área, giró y filtró un pase al interior. José Davey, juvenil de Sport Boys, desbordó por la banda y envió un centro bajo. Luciano Nequecaur no logró conectar y el defensor de Comerciantes FC tampoco pudo despejar.

Luis Urruti apareció por el segundo palo y, en posición de ‘nueve’, empujó el balón para marcar el 1-0 en el estadio Miguel Grau del Callao.

El resultado no se modificó, pese a las llegadas del equipo de Loreto, y la ‘misilera’ aseguró su lugar en los cuartos de final de la Copa de la Liga.

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'Tito' le dio la victoria a los 'rosados' en la Copa de la Liga. Créditos: Bicolor / Youtube.

Sporting Cristal clasificó por penales

Revive las mejores jugadas del emocionante partido entre Sporting Cristal y Bentín Tacna. Tras un empate 1-1 en el tiempo regular, con el primer gol de Hernán Barcos para los celestes, todo se definió en una dramática tanda de penales. - Bicolor

¿Cuándo inician los cuartos de final de la Copa de la Liga?

De acuerdo con el cronograma de la Copa de la Liga 2026, los cuartos de final se disputarán entre el 25 y el 27 de agosto, en simultáneo con el desarrollo del Torneo Clausura de la Liga 1 y la segunda parte de la Liga 2.

Los ocho equipos que avancen desde los octavos de final accederán a esta instancia, que continuará bajo el formato de eliminación directa. Como en la fase anterior, cada llave se definirá en un único encuentro y, en caso de empate al término del tiempo reglamentario, el pase a la siguiente ronda se resolverá por penales.

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