Perú Deportes

ADT eliminó a Cienciano en Copa de la Liga 2026: resumen y goles de la victoria y clasificación tarmeña a cuartos de final

Con un gol a lo Maradona, el ‘vendaval celeste’ dio el golpe de visita y sigue en la lucha por el título del torneo nacional

Guardar
Google icon
Los tarmeños ganaron 3-2 a los cusqueños de visita y clasificaron a los cuartos de final del torneo. Créditos: Bicolor / Youtube.

El viernes 10 de julio, Cienciano y ADT disputaron un encuentro intenso por los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. El equipo de Tarma venció 3-2 a los cusqueños en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y avanzó a los cuartos de final del certamen, que se desarrolla durante el receso del Mundial.

ADT eliminó a Cienciano en Copa de la Liga 2026: resumen y goles de la victoria y clasificación tarmeña a cuartos de final.
ADT eliminó a Cienciano en Copa de la Liga 2026: resumen y goles de la victoria y clasificación tarmeña a cuartos de final.

Temas Relacionados

ADTCiencianoCopa de la Ligaperu-deportes

Más Noticias

Silvana Alfaro fue presentada como nueva portera de la U. de Chile e inicia su segunda experiencia en el extranjero

La guardameta de 24 años dejó de forma inesperada Sporting Cristal para asumir un nuevo desafío en un club extranjero luego de su paso previo por Racing Club de Argentina

Silvana Alfaro fue presentada como nueva portera de la U. de Chile e inicia su segunda experiencia en el extranjero

Golazo maradoniano de Joao Rojas en ADT vs Cienciano por octavos de Copa de la Liga 2026

El delantero ecuatoriano inició la acción desde su propio campo y finalizó con una definición precisa frente a Ítalo Espinoza, estableciendo el 1-0 a favor de los tarmeños

Golazo maradoniano de Joao Rojas en ADT vs Cienciano por octavos de Copa de la Liga 2026

San Martín anunció renovación de Paola Rivera para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “La mexicana más querida sigue siendo santa”

La armadora se quedará una temporada más en Santa Anita y fue oficializada con emotivo video. Es la única extranjera que permanecerá en el club tras obtener el subcampeonato el torneo pasado

San Martín anunció renovación de Paola Rivera para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “La mexicana más querida sigue siendo santa”

José Manuel Quispe logra el tetracampeonato en la Ultra Trail Cordillera Blanca y la prueba bate récord de corredores

El evento de montaña en Huaraz celebró la undécima edición con más de un millar de participantes y la incorporación de la Marca Perú, mientras el corredor arequipeño firmó un triunfo histórico en la distancia principal

José Manuel Quispe logra el tetracampeonato en la Ultra Trail Cordillera Blanca y la prueba bate récord de corredores

Resultados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Se juega la definición de la etapa eliminatoria: Atlético Grau eliminó a Mannucci. Sport Boys, Sporting Cristal y Cienciano definirán su futuro en la competencia. Conoce cómo van los encuentros en la fase decisiva

Resultados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Pedro Castillo exige su liberación por informe de expertos de la ONU, pese a estar condenado por el golpe de Estado

Pedro Castillo exige su liberación por informe de expertos de la ONU, pese a estar condenado por el golpe de Estado

José María Balcázar dice que gabinete de Keiko Fujimori no sería de ancha base: “Gobernará con sus propios militantes”

Marco Vinelli, jefe de transferencia de Keiko Fujimori, pide al Gobierno de Balcázar que deje de hacer nuevas designaciones

Cesan a Amado Enco del cargo de procurador de la Contraloría por “pérdida de confianza”, pese a que ganó concurso público

Organismo de la ONU declara “arbitraria” la detención de Castillo y pide su liberación “inmediata” e indemnización

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona aclara a Ethel Pozo que no la odia por Christian Domínguez: “Mi esposo le tiene cariño”

Karla Tarazona aclara a Ethel Pozo que no la odia por Christian Domínguez: “Mi esposo le tiene cariño”

Los Jaivas y Los Mirlos anuncian concierto histórico en Lima por los 45 años de Alturas de Machu Picchu

‘Cómplices al rescate’ llega a Lima con los grandes éxitos de las telenovelas infantiles de los 2000: fecha y venta de entradas

BTS enfrenta acusación de plagio por ‘Swim’: fans peruanas reaccionan a la demanda y defienden la originalidad de su grupo

La Noche Dorada 2 del Zein: fecha, lugar y peleas confirmadas de la velada de boxeo

DEPORTES

Silvana Alfaro fue presentada como nueva portera de la U. de Chile e inicia su segunda experiencia en el extranjero

Silvana Alfaro fue presentada como nueva portera de la U. de Chile e inicia su segunda experiencia en el extranjero

Golazo maradoniano de Joao Rojas en ADT vs Cienciano por octavos de Copa de la Liga 2026

San Martín anunció renovación de Paola Rivera para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “La mexicana más querida sigue siendo santa”

José Manuel Quispe logra el tetracampeonato en la Ultra Trail Cordillera Blanca y la prueba bate récord de corredores

Resultados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2