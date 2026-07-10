ADT eliminó a Cienciano en Copa de la Liga 2026: resumen y goles de la victoria y clasificación tarmeña a cuartos de final.

El viernes 10 de julio, Cienciano y ADT disputaron un encuentro intenso por los octavos de final de la Copa de la Liga 2026 . El equipo de Tarma venció 3-2 a los cusqueños en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y avanzó a los cuartos de final del certamen, que se desarrolla durante el receso del Mundial .

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