A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Cali: partido amistoso internacional en Matute 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Cali HOY: partido amistoso internacional en Matute 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Alianza Lima afrontará este domingo 12 de julio su último examen antes del inicio del Torneo Clausura 2026. Luego de conquistar el Torneo Apertura con una fecha de anticipación, el equipo dirigido por Pablo Guede buscará afinar los últimos detalles de su funcionamiento cuando reciba a Deportivo Cali en el estadio Alejandro Villanueva.

El compromiso, además, tendrá un atractivo especial por el regreso de Pedro Gallese a Matute. El arquero de la selección peruana, hoy integrante del cuadro colombiano, volverá a pisar el recinto ‘blanquiazul’, tras su paso por 2019 antes de regresar al fútbol mexicano.

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A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Cali en amistoso 2026

El encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Cali se disputará este domingo 12 de julio desde las 3:30 p.m. (hora de Perú) en el estadio Alejandro Villanueva.

Estos son los horarios del compromiso en otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 3:30 p.m.

Bolivia, Venezuela y Chile: 4:30 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:30 p.m.

España (peninsular): 10:30 p.m.

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Cali: canal TV del amistoso 2026 en Matute.

Canal TV del partido amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali

El amistoso internacional será transmitido en señal abierta para todo el territorio peruano por América TV, a través de los canales 4 y 704 HD. Asimismo, los aficionados también podrán seguir todas las incidencias mediante la plataforma de streaming América tvGO, que permitirá ver el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras y televisores inteligentes.

De esta manera, los hinchas ‘blanquiazules’ podrán acompañar al equipo en su última presentación antes del reinicio de la Liga 1, donde Alianza buscará mantener el nivel que le permitió quedarse con el Apertura.

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El presente de Alianza Lima

El conjunto de Pablo Guede llega a este compromiso con la confianza en alto tras conquistar el Torneo Apertura 2026. Los victorianos aseguraron el primer certamen del año con una fecha de anticipación gracias a una contundente goleada por 3-0 sobre Los Chankas en Matute, resultado que desató una gran celebración entre sus aficionados al conquistar nuevamente un torneo corto después de tres temporadas.

Durante el mercado de pases, la dirigencia optó por mantener la base del plantel y solo incorporó al volante Cristian Neira como principal refuerzo. El comando técnico considera que el grupo conformado a inicios de año tiene las herramientas suficientes para competir por el Clausura y evitar una definición por el campeonato nacional.

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El plantel completo de Alianza Lima recibe las medallas y el trofeo de campeón del Torneo Apertura 2026. Paolo Guerrero y Renzo Garcés lideran los festejos levantando el plato ante toda su hinchada.

Precisamente por ello, el amistoso frente a Deportivo Cali será una buena oportunidad para que Guede continúe ajustando aspectos tácticos y otorgue minutos a la mayoría de sus futbolistas antes del regreso de la competencia oficial.

El presente de Deportivo Cali

Deportivo Cali también afronta este compromiso con resultados alentadores en sus últimas presentaciones. El conjunto colombiano llega después de encadenar una serie de triunfos en la Copa Colombia, donde derrotó 2-1 como visitante a Real Santander y previamente venció 1-0 a Alianza Valledupar.

A ello se suma una contundente goleada por 5-1 sobre Boca Juniors de Cali y un triunfo por 2-0 frente a Atlético Bucaramanga, resultados que reflejan la mejoría del equipo en las últimas semanas.

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El arquero de Deportivo Cali llegó a Lima para disputar amistoso con Alianza Lima. (Jax Latin Media)

No obstante, su desempeño en el Torneo Apertura colombiano estuvo lejos de cumplir las expectativas. El cuadro ‘azucarero’ finalizó en la novena posición con 17 puntos, a trece unidades del campeón Atlético Nacional, por lo que el segundo semestre será clave para recuperar protagonismo en el fútbol cafetero.

Precio de entradas del Alianza Lima vs Deportivo Cali

La venta de entradas para el amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali se realiza a través de la plataforma Joinnus. Los precios varían según la ubicación en el estadio Alejandro Villanueva, permitiendo a los hinchas elegir la opción que mejor se adapte a su presupuesto y preferencia.

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Occidente Lateral: S/ 59.90

Occidente Lateral (Silla Rueda): S/ 39.90

Occidente Lateral - Experiencia matchday: S/ 249.90

Palco Apuesta Total: S/ 99.90 (Agotadas)

Occidente Central: S/ 79.90

Oriente: S/ 39.90

Oriente (CONADIS): S/ 19.90

Norte: S/ 15.90

Sur: S/ 15.90