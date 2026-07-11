Sport Boys clasificó a cuartos de final de la Copa de la Liga 2026: gol y resumen de su triunfo ante Comerciantes FC.

El viernes 10 de julio, Sport Boys se midió ante Comerciantes FC por los octavos de final de la Copa de la Liga 2026, en un encuentro marcado por múltiples situaciones. El equipo rosado afrontó la temprana lesión de Christian Cueva, quien debió abandonar el campo antes del descanso, y logró asegurar su pase a los cuartos de final gracias al gol de Luis Urruti. La clasificación se concretó en el certamen organizado durante la pausa por el Mundial 2026.

La lesión de Christian Cueva

Christian Cueva sufrió una lesión en su debut con Sport Boys que lo obligó a abandonar el campo a los 34 minutos del partido frente a Comerciantes FC, por los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. El mediocampista inició el encuentro como titular y mostró participación activa, asociándose con sus compañeros y generando juego desde el medio campo.

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Sin embargo, poco después de la media hora de juego, ‘Cuevita’ levantó la mano para advertir al árbitro que no podía continuar. Se dejó caer sobre el césped y solicitó la asistencia médica. El técnico Carlos Desio dispuso el ingreso de Oslimg Mora en reemplazo de ‘Aladino’, quien evidenciaba molestias en la pierna derecha y no logró completar su estreno con el equipo rosado.

Tras la sustitución, Cueva se retiró del campo con dificultad y fue atendido en el banco de suplentes, donde se le aplicó hielo en la zona afectada. Los gestos de dolor reflejaron la frustración de un debut que quedó marcado por la lesión.

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'Aladino' tuvo que abandonar la cancha a los 34 minutos en el duelo por la Copa de la Liga 2026. Créditos: Bicolor / Youtube.

El gol de Luis Urruti para la clasificación

El tanto de Sport Boys llegó a los 73 minutos y tuvo su origen en un lateral. La jugada inició con Pablo Erustes en el borde del área, quien giró para sacarse la marca y filtró un pase preciso al interior.

En ese momento, José Davey, uno de los canteranos ‘rosados’, desbordó y lanzó un centro bajo. Luciano Nequecaur no alcanzó a conectar y un defensor de Comerciantes FC tampoco logró despejar.

Por el segundo palo apareció Luis Urruti, quien se metió como ‘nueve’ para empujar el balón y anotar el 1-0 en el estadio Miguel Grau del Callao.

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El marcador se mantuvo hasta el final, pese a los intentos del conjunto de Loreto, y la ‘misilera’ aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

'Tito' le dio la victoria a los 'rosados' en la Copa de la Liga. Créditos: Bicolor / Youtube.

La figura del partido

Luis Urruti fue elegido como la figura del partido y compartió sus impresiones con Bicolor+: “Contento por la clasificación, siempre es importante avanzar de fase. Gracias a Dios ya estamos en cuartos. Además, convertir el gol que nos dio la victoria me pone aún más feliz. Fue un partido complicado, ellos llegan como líderes de la Segunda División y eso tiene mérito. En el segundo tiempo logramos encontrar el gol y manejar el partido con mayor tranquilidad”.

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Rival de Sport Boys en cuartos de final

Sport Boys avanzó a los cuartos de final, instancia en la que se medirá ante un rival de la Liga 1. Su próximo oponente será Atlético Grau, que aseguró su clasificación tras vencer a Carlos A. Mannucci por penales (8-7) el jueves 9 de julio.

Aún no se ha definido la fecha exacta del duelo entre ‘rosados’ y ‘albos’, aunque el calendario de la Copa de la Liga establece que los cuartos de final se disputarán en la semana del 25 al 27 de agosto.