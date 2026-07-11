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Gol y doblete de José Rivera para el triunfo de Universitario vs Millonarios en amistoso 2026

El ‘Tunche’ aprovechó la asistencia de Héctor Fértoli e incrementó su registro en el estadio Monumental

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El delantero logró su doblete frente a los colombianos entrando desde el banco - Crédito: Universitario TV.

El sábado 11 de julio, Universitario de Deportes enfrentó a Millonarios en un amistoso programado durante el receso por la Copa del Mundo 2026. José Rivera se destacó como la figura del partido al anotar dos goles en el estadio Monumental de Ate.

La jugada se produjo a los 79 minutos. Jesús Castillo filtró un pase al área, encontrando a Héctor Fertoli, quien controló con el pecho, observó el panorama y envió un centro rasante ante la débil marca de los defensores colombianos.

El balón picó y superó a Gianluca Lapadula, a un zaguero de Millonarios y al arquero, que se lanzó pero no logró despejar. Así, el ‘Tunche’ apareció en el segundo palo y solo tuvo que empujar la pelota para marcar el 2-0 en el estadio Monumental de Ate.

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El gol de José Rivera fue celebrado con euforia por la hinchada y sus compañeros, ya que significó el tanto de la tranquilidad y prácticamente aseguró la victoria en este último amistoso internacional antes del inicio del Torneo Clausura.

Gol y doblete de José Rivera para el triunfo de Universitario vs Millonarios en amistoso 2026.
Gol y doblete de José Rivera para el triunfo de Universitario vs Millonarios en amistoso 2026.

El primer gol del Tunche Rivera en Universitario vs Millonarios

El delantero la controló de pecho y definió con mucha calidad ante la salida del portero rival - crédito: Universitario TV.

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