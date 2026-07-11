‘La Tigresa del Oriente’ dedica insólito video a Erling Haaland y se vuelve viral: “Es de otro planeta”

La Tigresa del Oriente enloquece por Erling Haaland y le dedica insólito video en redes. IG
‘La Tigresa del Oriente’ volvió a convertirse en tendencia con una publicación inesperada que mezcló música y fútbol. La artista peruana compartió un video dedicado a Erling Haaland y el contenido no tardó en multiplicar sus reproducciones en redes sociales, con miles de comentarios de usuarios que destacaron el peculiar homenaje al delantero noruego.
La cantante, cuyo nombre real es Juana Judith Bustos Ahuite, dejó en claro la admiración que siente por el futbolista y lo llamó su “amor platónico”. Para hacerlo, optó por un cover inspirado en Moscú, el tema de la agrupación alemana Dschinghis Khan, canción que desde hace algunos años los aficionados relacionan con el atacante europeo.
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El video dedicado a Haaland que se volvió viral
El videoclip alcanzó una importante repercusión en plataformas digitales. En Instagram superó los cinco millones de reproducciones, registró más de 250 mil “Me gusta” y fue compartido en más de 640 mil oportunidades.
En TikTok, el impacto también se reflejó con fuerza: el video obtuvo cerca de 640 mil visualizaciones y casi 61 mil reacciones, cifras que consolidaron el alcance del homenaje.
La publicación se expandió rápido por una razón clara: no se trató de un mensaje breve ni de una mención al pasar, sino de una pieza completa con letra adaptada y una puesta en escena que siguió el estilo con el que La Tigresa del Oriente se presenta en redes.
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“No es un humano, es Haaland”: la letra que desató comentarios
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la letra. Entre los versos que más comentarios generaron, destacan: “No es un humano, es Haaland. (...) Haaland, Haaland, es de otro planeta, mete muchos goles, Ha Ha Ha Haaland, (...) un vikingo sin igual, es mitad androide, (...) camina como Majin Buu, luego es el más veloz...”.
El tono de la adaptación reforzó la idea de “Haaland de otro planeta”, una frase que la propia artista incorporó como eje del homenaje y que terminó por disparar la conversación digital.
La Tigresa del Oriente reveló cómo grabó la canción
Tras la viralización del tema, ‘La Tigresa del Oriente’ llegó al programa ‘Contra el Tráfico’, donde contó que el reciente video dedicado a Haaland fue grabado junto al productor Tito Silva y con el equipo que la acompaña, con quienes también realizó el videoclip.
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En una conversación con Ricardo Rondón, el conductor destacó el impacto del contenido en redes y le consultó por el proceso y el equipo detrás de la canción.
“Bueno, esta canción lo he hecho con el equipo, con todos los chicos que trabajan conmigo. Especialmente con Tito Silva Music. Con Tito hicimos los arreglos y todos aportaron para el videoclip aportan. Tengo un equipo que es fenomenal”.
En el mismo intercambio, se comentó el contexto futbolero y la expectativa por el próximo partido de Noruega, con menciones a que “mañana juega” y a la posibilidad de que, si gana, la Tigresa haga una nueva canción.
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Promesa musical: otra canción si Noruega vence a Inglaterra
La Tigresa del Oriente dejó una promesa clara: si Noruega vence a Inglaterra, le edicará otra canción. La idea apareció en la conversación con el panel, que la animó a continuar con el “ciclo” de homenajes según el resultado del equipo de Haaland.
La intervención se dio en medio del entusiasmo del set, donde insistieron en que el delantero “tiene que ganar” y la empujaron a repetir la fórmula si el marcador se inclina a favor de Noruega.
Un fenómeno de redes que volvió a ponerla en tendencia
Con este homenaje, La Tigresa del Oriente sumó un nuevo episodio viral que cruzó públicos: seguidores de la artista, usuarios que consumen contenido humorístico y fanáticos del fútbol que llegaron al video para etiquetar a Haaland y buscar que lo vea.
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La fórmula se repitió: una idea inesperada, un cover reconocible, una letra diseñada para generar conversación y un video que, impulsado por la dinámica de redes, terminó multiplicando su alcance.
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