Rodrigo Quesada fue tajante ante Tinelli sobre los arbitrajes en el Mundial: “Se están equivocando mucho con Argentina”

Rodrigo Quesada celebró la clasificación de España a las semifinales del Mundial y afirmó que Francia es el rival a batir

La clasificación de España a las semifinales del Mundial abrió el debate sobre los candidatos al título, pero también sobre uno de los temas que más controversia genera en el torneo: los arbitrajes. En una charla con Marcelo Tinelli en Infobae Mundial, el streamer español Rodrigo Quesada analizó el presente de “La Roja”, anticipó el choque con Francia y dejó una contundente opinión sobre el desempeño de los jueces y el peso que, a su entender, tiene Lionel Messi dentro de la FIFA.

Desde Benidorm, Quesada celebró el triunfo español y minimizó las dificultades del encuentro. “Era un trámite. Lo único fue que nos metieron el primer gol del Mundial. Hasta entonces España tenía la valla invicta, pero dominamos el partido y ahora sí llega nuestra gran final”, afirmó. En esa línea, no dudó en señalar al próximo obstáculo: “Francia ya es otra cosa. Es el rival a batir y todo el mundo quiere verla caer”.

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La charla entre Rodrigo Quesada y Marcelo Tinelli en Infobae Mundial reabrió el debate sobre los arbitrajes en el Mundial (Infobae en Vivo)

Consultado por Tinelli sobre si prefería una hipotética final frente a Francia o contra la Argentina, el streamer sorprendió con su respuesta. “Por folclore y por chicana, me encantaría una final con Argentina. Ojalá mañana le ganen a Suiza. Quiero que el pueblo argentino siga avanzando porque sería una final muy linda”, aseguró.

Sin embargo, el tramo más caliente de la entrevista llegó cuando la conversación giró hacia los arbitrajes del Mundial. Quesada no ocultó su malestar por algunas decisiones y lanzó una frase que abrió el debate con el conductor.

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“Estoy medio mosqueado con el tema de los arbitrajes. En general, en este Mundial se están equivocando mucho con Argentina”, afirmó. Tinelli recogió el guante y le preguntó si realmente creía que la Selección había sido favorecida.

“Concretamente”, respondió el español, antes de profundizar su postura. Al repasar algunas jugadas polémicas, defendió la decisión de no sancionar una mano de Rodri, aunque sostuvo que el problema pasa por la falta de criterios uniformes. “No es penal eso porque es un despeje de un defensor, pero tampoco nos cobraron uno a nosotros. Lo que molesta es la doble vara para medir situaciones parecidas”, explicó.

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Quesada defendió la no sanción de la mano de Rodri, pero cuestionó la doble vara en los criterios del arbitraje y el VAR (REUTERS/Paul Childs)

Fue entonces cuando dejó la frase más fuerte de la entrevista. “Creo que si fuera al revés no sería lo mismo. Para la FIFA pesa mucho el nombre de Messi”, sostuvo.

Tinelli, por su parte, marcó su diferencia. Si bien reconoció que durante Qatar 2022 percibía un fuerte deseo de coronar al capitán argentino, negó que la Selección haya recibido beneficios arbitrales en esta Copa del Mundo.

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“Yo no siento que Argentina haya tenido ayudas. En Qatar sí daba la sensación de que todos querían ver a Messi levantar la Copa, pero en este Mundial los penales que le cobraron fueron penales y los que le dieron en contra también”, respondió.

Quesada mantuvo su postura y volvió a apuntar contra el organismo rector del fútbol mundial. “Infantino es otra cosa, la FIFA es otra cosa. No me pueden negar que a la FIFA le gusta mucho Messi”, insistió.

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La charla también dejó espacio para otro de los grandes debates del fútbol moderno: el VAR. Tinelli se mostró crítico con la herramienta tecnológica al considerar que le quitó espontaneidad al juego.

“Si me preguntás a mí, sacaría el VAR. Gritás un gol y ya no sabés si festejar o esperar dos minutos. Le saca emoción al fútbol”, opinó.

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El intercambio cerró con un tono mucho más distendido. Entre bromas sobre la vida en Benidorm y la gran cantidad de argentinos que viven en España, ambos coincidieron en que una final entre las selecciones de Lionel Scaloni y Luis de la Fuente sería el desenlace ideal para el torneo.

“Si hay que jugar una final, que sea contra ustedes”, respondió, dejando abierta la puerta a un cruce que, además del título, promete una nueva batalla futbolera entre dos países unidos por la pasión y la historia.

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