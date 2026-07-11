Deportes

Rodrigo Quesada fue tajante ante Tinelli sobre los arbitrajes en el Mundial: “Se están equivocando mucho con Argentina”

El streamer español celebró el pase de España a las semifinales, aseguró que Francia es “el rival a batir” y protagonizó un picante intercambio con Marcelo Tinelli sobre el VAR, Lionel Messi y las decisiones arbitrales en Infobae Mundial

Guardar
Google icon
Rodrigo Quesada celebró la clasificación de España a las semifinales del Mundial y afirmó que Francia es el rival a batir

La clasificación de España a las semifinales del Mundial abrió el debate sobre los candidatos al título, pero también sobre uno de los temas que más controversia genera en el torneo: los arbitrajes. En una charla con Marcelo Tinelli en Infobae Mundial, el streamer español Rodrigo Quesada analizó el presente de “La Roja”, anticipó el choque con Francia y dejó una contundente opinión sobre el desempeño de los jueces y el peso que, a su entender, tiene Lionel Messi dentro de la FIFA.

Desde Benidorm, Quesada celebró el triunfo español y minimizó las dificultades del encuentro. “Era un trámite. Lo único fue que nos metieron el primer gol del Mundial. Hasta entonces España tenía la valla invicta, pero dominamos el partido y ahora sí llega nuestra gran final”, afirmó. En esa línea, no dudó en señalar al próximo obstáculo: “Francia ya es otra cosa. Es el rival a batir y todo el mundo quiere verla caer”.

PUBLICIDAD

(Infobae en Vivo)
La charla entre Rodrigo Quesada y Marcelo Tinelli en Infobae Mundial reabrió el debate sobre los arbitrajes en el Mundial (Infobae en Vivo)

Consultado por Tinelli sobre si prefería una hipotética final frente a Francia o contra la Argentina, el streamer sorprendió con su respuesta. “Por folclore y por chicana, me encantaría una final con Argentina. Ojalá mañana le ganen a Suiza. Quiero que el pueblo argentino siga avanzando porque sería una final muy linda”, aseguró.

Sin embargo, el tramo más caliente de la entrevista llegó cuando la conversación giró hacia los arbitrajes del Mundial. Quesada no ocultó su malestar por algunas decisiones y lanzó una frase que abrió el debate con el conductor.

PUBLICIDAD

“Estoy medio mosqueado con el tema de los arbitrajes. En general, en este Mundial se están equivocando mucho con Argentina”, afirmó. Tinelli recogió el guante y le preguntó si realmente creía que la Selección había sido favorecida.

“Concretamente”, respondió el español, antes de profundizar su postura. Al repasar algunas jugadas polémicas, defendió la decisión de no sancionar una mano de Rodri, aunque sostuvo que el problema pasa por la falta de criterios uniformes. “No es penal eso porque es un despeje de un defensor, pero tampoco nos cobraron uno a nosotros. Lo que molesta es la doble vara para medir situaciones parecidas”, explicó.

Quesada defendió la no sanción de la mano de Rodri, pero cuestionó la doble vara en los criterios del arbitraje y el VAR (REUTERS/Paul Childs)
Quesada defendió la no sanción de la mano de Rodri, pero cuestionó la doble vara en los criterios del arbitraje y el VAR (REUTERS/Paul Childs)

Fue entonces cuando dejó la frase más fuerte de la entrevista. “Creo que si fuera al revés no sería lo mismo. Para la FIFA pesa mucho el nombre de Messi”, sostuvo.

Tinelli, por su parte, marcó su diferencia. Si bien reconoció que durante Qatar 2022 percibía un fuerte deseo de coronar al capitán argentino, negó que la Selección haya recibido beneficios arbitrales en esta Copa del Mundo.

“Yo no siento que Argentina haya tenido ayudas. En Qatar sí daba la sensación de que todos querían ver a Messi levantar la Copa, pero en este Mundial los penales que le cobraron fueron penales y los que le dieron en contra también”, respondió.

Quesada mantuvo su postura y volvió a apuntar contra el organismo rector del fútbol mundial. “Infantino es otra cosa, la FIFA es otra cosa. No me pueden negar que a la FIFA le gusta mucho Messi”, insistió.

La charla también dejó espacio para otro de los grandes debates del fútbol moderno: el VAR. Tinelli se mostró crítico con la herramienta tecnológica al considerar que le quitó espontaneidad al juego.

“Si me preguntás a mí, sacaría el VAR. Gritás un gol y ya no sabés si festejar o esperar dos minutos. Le saca emoción al fútbol”, opinó.

El intercambio cerró con un tono mucho más distendido. Entre bromas sobre la vida en Benidorm y la gran cantidad de argentinos que viven en España, ambos coincidieron en que una final entre las selecciones de Lionel Scaloni y Luis de la Fuente sería el desenlace ideal para el torneo.

“Si hay que jugar una final, que sea contra ustedes”, respondió, dejando abierta la puerta a un cruce que, además del título, promete una nueva batalla futbolera entre dos países unidos por la pasión y la historia.

Temas Relacionados

Rodrigo QuesadaEspañaMundial 2026Marcelo TinelliSelección argentinaInfobae MundialInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes de Argentina-Suiza por los cuartos del Mundial: “Nadie es imbatible”

El entrenador de la Albiceleste dialogó con los medios antes del trascendental encuentro en Kansas

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes de Argentina-Suiza por los cuartos del Mundial: “Nadie es imbatible”

Neymar reapareció en un parque temático manejando un scooter tras la eliminación de Brasil

A pocos días del duelo ante Noruega en los octavos de final, el delantero fue reconocido entre visitantes en Florida

Neymar reapareció en un parque temático manejando un scooter tras la eliminación de Brasil

La mamá de Alexis Mac Allister recordó la charla que cambió la carrera de su hijo: “Solo queríamos que fuera feliz”

En diálogo con Infobae al Regreso desde Kansas, María Silvina Riela repasó los sacrificios, las decisiones y los valores que acompañaron el crecimiento del mediocampista de la Selección

La mamá de Alexis Mac Allister recordó la charla que cambió la carrera de su hijo: “Solo queríamos que fuera feliz”

Cómo la segunda camiseta de Francia en el Mundial 2026 rinde homenaje a un monumento icónico de Estados Unidos

La prenda luce blanca en pantalla, pero su tono real es verde menta muy claro con acabados cobrizos. En el interior lleva las frases “libertad” y “nuestras diferencias nos unen”

Cómo la segunda camiseta de Francia en el Mundial 2026 rinde homenaje a un monumento icónico de Estados Unidos

La desafiante declaración de Lamine Yamal contra Francia tras la clasificación de España a las semifinales del Mundial

El atacante encendió la previa del duelo con los galos al mostrar seguridad y confianza ante la prensa luego de la agónica victoria ante Bélgica

La desafiante declaración de Lamine Yamal contra Francia tras la clasificación de España a las semifinales del Mundial

DEPORTES

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes de Argentina-Suiza por los cuartos del Mundial: “Nadie es imbatible”

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes de Argentina-Suiza por los cuartos del Mundial: “Nadie es imbatible”

Neymar reapareció en un parque temático manejando un scooter tras la eliminación de Brasil

La mamá de Alexis Mac Allister recordó la charla que cambió la carrera de su hijo: “Solo queríamos que fuera feliz”

Cómo la segunda camiseta de Francia en el Mundial 2026 rinde homenaje a un monumento icónico de Estados Unidos

La desafiante declaración de Lamine Yamal contra Francia tras la clasificación de España a las semifinales del Mundial

TELESHOW

Marcelo Tinelli recordó el éxito de ‘Ritmo de la noche’ junto a The Sacados: “Son la música icónica de los ‘90”

Marcelo Tinelli recordó el éxito de ‘Ritmo de la noche’ junto a The Sacados: “Son la música icónica de los ‘90”

Valentina Cervantes contó cómo vive la exposición de su hijo Benja en redes: “Quiero sentirme una persona más”

Ian Lucas oficializó su relación con Renata Mónaco con una romántica foto

Carca contó detalles de su foto con Lionel Messi y Adrián Dárgelos en 2006: “Era re pibito en una noche revolucionada”

Habló por primera vez Juan Icardi, el hermano mayor de Mauro: “Somos como cualquier familia”

INFOBAE AMÉRICA

El día que cambió la historia reciente de Panamá: 39 años del Viernes Negro

El día que cambió la historia reciente de Panamá: 39 años del Viernes Negro

Rusia lanzó una segunda oleada masiva de misiles y drones contra Ucrania en menos de tres días

La Policía Nacional Civil de Guatemala designa su “Niño Director General 2026-2027”

El Salvador: Vehículo pesado atropella a varias personas y causa la muerte de cinco en autopista a Comalapa

Exportadores de Perú anuncian una misión farmacéutica a Costa Rica y Honduras para reactivar las ventas