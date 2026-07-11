La música gana espacio como vía de reinserción en Perú: el INPE firma convenio con universidad pública

En el establecimiento penitenciario del Callao, se concretó un convenio entre el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Universidad Nacional de Música (UNM) para ofrecer acceso a educación universitaria artística a personas privadas de libertad.
La ceremonia, realizada el pasado 9 de julio y cubierta por el Ministerio de Justicia y la Universidad Nacional de Música, reunió a autoridades de ambas instituciones y marcó un nuevo capítulo en las estrategias de resocialización penitenciaria en Perú.
El acuerdo, que involucra a la Universidad Nacional de Música y al INPE, tiene como objetivo fortalecer la enseñanza musical dentro de los penales y ampliar las oportunidades de formación artística para quienes cumplen condena.
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Según explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, la firma representa “un hito importante para el arte”. El funcionario destacó que la actividad artística pasa a considerarse un mecanismo de rehabilitación para la población penitenciaria, integrándose de manera formal a los procesos de resocialización.
Durante la ceremonia, el presidente del INPE, Raúl Inga Garay, acompañó al ministro, quien exhortó a los internos a aprovechar el tiempo en prisión adquiriendo conocimientos y habilidades que faciliten su reinserción social.
“El tiempo que están acá ya no vuelve atrás, depende de ustedes que lo utilicen para algo bueno y útil, que le puedan sacar provecho a este internamiento para que el día que ustedes egresen sean mejores que cuando entraron”, señaló Jiménez Borra.
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Certificación y reconocimiento
De acuerdo con información oficial del Minjus, la reciente Resolución Presidencial N.° 456-2026-INPE institucionalizó la Red Nacional de Educación Musical INPE–Orquestando, consolidándola como eje educativo y de prevención de la reincidencia delictiva.
Esta resolución incorpora la educación musical a los instrumentos de control educativo del INPE, lo que permitirá el reconocimiento y la certificación de los estudios musicales realizados por los internos. El acceso a estos programas educativos representa un avance en el proceso de redención de la pena por estudio, conforme a la normativa vigente.
La experiencia en el penal del Callao sirvió como punto de partida para este modelo de educación musical penitenciaria. Desde 2017, el centro fue sede de la primera experiencia piloto, que posteriormente permitió la creación de la Red Nacional de Educación Musical INPE–Orquestando.
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Actualmente, la red funciona en 27 establecimientos penitenciarios de Perú, donde 936 internos participan en programas de formación musical bajo la dirección de 28 educadores especializados, según datos oficiales recogidos por MINJUS.
Programas de formación
Según la Universidad Nacional de Música, el convenio recién firmado contempla la puesta en marcha de programas de formación musical, actividades de extensión cultural y acciones de responsabilidad social dirigidas a la población penitenciaria. Además, la UNM anunció que la Orquesta Sinfónica de la universidad ofrecerá próximamente un concierto en el penal Sarita Colonia, como parte de las primeras actividades conjuntas.
El presidente de la Comisión Organizadora de la UNM, Wilfredo Tarazona, remarcó que “la música, como toda expresión artística, es un derecho”. Destacó el valor de acercar la educación musical a todos los sectores de la sociedad y elogió la labor de la orquesta del penal Sarita Colonia, integrada por internos que reciben formación a través del programa Orquestando. Este elenco se encuentra bajo la dirección del egresado de la UNM, Juan Carlos Rodríguez, de la especialidad de Flauta Traversa.
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En palabras de Tarazona, “la educación musical moldea la conducta y el carácter, creando disciplina y hábitos”. Además, subrayó que el convenio beneficiará tanto a la población penitenciaria como a la universidad, al fortalecer el rol de la UNM en el desarrollo de una sociedad más inclusiva.
Proyectos de investigación y participación universitaria
El acuerdo incluye el desarrollo de proyectos de investigación, la sistematización de experiencias y la elaboración de propuestas pedagógicas para la educación musical en contextos penitenciarios. Se promoverá también la participación de estudiantes, docentes y egresados de la Universidad Nacional de Música en actividades académicas, artísticas y de responsabilidad social vinculadas a estos entornos.
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Durante la ceremonia de firma, participaron también el vicepresidente académico de la UNM, Víctor Hugo Ñopo, el director del penal Sarita Colonia, Próspero Rosario, y el director de Tratamiento del INPE, Erasmo Vargas.
El evento incluyó un programa artístico, en el que la agrupación Los Reales de la UNM interpretó la canción italiana ‘O sole mio’ y el vals peruano ‘Alma, corazón y vida’. Por su parte, integrantes del programa Orquestando ofrecieron piezas como ‘Bohemian Rhapsody’ y ‘Cariñito’, mostrando el impacto social y humano de la música en los entornos penitenciarios.
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