Marina Gold deja el cine para adultos tras presentar a su pareja y mostrarse muy enamorada: “Queremos estar juntos”

Marina Gold presenta a su nueva pareja y deja el cine para adultos. Magaly TV La Firme

La actriz de cine para adultos Marina Gold sorprendió a la audiencia de ‘Magaly TV La Firme’ al presentar públicamente a su pareja, el joven youtuber de 23 años Cristian Huamani. En un testimonio directo, la artista confirmó que ha dejado la industria del cine para adultos para priorizar su relación, aunque mantiene su actividad en OnlyFans como única vía de contacto con sus seguidores.

El anuncio marca un giro significativo en la vida profesional y personal de Gold, quien eligió compartir su historia de amor con la audiencia del programa de Magaly Medina y sus seguidores en redes sociales.

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Según relató Marina Gold durante la entrevista emitida por el programa de Magaly Medina, la relación comenzó de manera inusual a mediados del año pasado. La joven organizó una cita exclusiva destinada a suscriptores, buscando fortalecer su comunidad digital y generar contenido adicional. En ese encuentro, Cristian Huamani fue uno de los elegidos, y la química surgió desde el primer momento. La actriz lo invitó entonces a vivir en su casa de La Molina, donde ambos comenzaron a producir videos juntos y a compartir proyectos creativos relacionados con las redes sociales.

Marina Gold

La convivencia diaria permitió que la relación evolucionara rápidamente, y a finales de 2025 ambos se dieron cuenta de que su vínculo iba más allá de una simple amistad. “Nos dimos nuestro primer beso y entendimos que queríamos estar juntos”, recordó Marina Gold. Desde entonces, la pareja decidió formalizar su relación y vivir su historia de amor sin prestar atención a las opiniones externas. El romance se consolidó entre grabaciones, actividades conjuntas en redes sociales y una vida compartida en la residencia de la actriz.

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Defiende a su pareja de las críticas

Una de las declaraciones más llamativas de la entrevista fue la defensa que Marina Gold hizo de su pareja frente a las críticas recibidas en redes sociales. “No (es feo). A mí me encanta. La gente es envidiosa y por eso lo van a criticar”, afirmó la artista en “Magaly TV La Firme”. La conductora destacó el compromiso de Gold con su nueva vida y la decisión de alejarse del cine para adultos como muestra de amor hacia Cristian Huamani.

Marina Gold

Por su parte, Cristian Huamani aseguró frente a las cámaras que no le afecta el pasado profesional de su pareja. “Yo veo en ella otras cosas, qué emociones me da o lo que vivimos”, expresó el joven youtuber, quien ha ganado notoriedad en internet por sus videos y contenido humorístico. La pareja ha compartido en redes sociales varias publicaciones imitando a personajes reconocidos como Eliane Karp y el expresidente Alejandro Toledo, lo que ha generado comentarios y comparaciones entre los usuarios.

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El caso de Marina Gold no es aislado en el mundo del entretenimiento digital y las plataformas de contenido para adultos. Cada vez es más frecuente que creadores y figuras públicas deban replantear su presencia en la industria a partir de cambios personales o sentimentales. En este contexto, la actriz peruana decidió comunicar abiertamente su situación para frenar rumores y explicar los motivos de su retiro del cine para adultos: está enamorada

Marina Gold deja el cine para adultos.