Cierran un popular campamento tras la conducta inusual de un lobo que entró a tiendas de campaña

El Parque Nacional Isle Royale de Michigan suspendió temporalmente la acampada en Three Mile Campground desde el 11 de julio por el comportamiento anómalo de un lobo. (National Park Service)

El Parque Nacional Isle Royale de Michigan suspendió temporalmente la acampada en el campamento Three Mile a partir del 11 de julio, tras detectarse el comportamiento anómalo de un lobo que interactuó repetidas veces con tiendas, mochilas y visitantes. La medida, confirmada por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS), afecta tanto a campistas individuales como a grupos y se extenderá, inicialmente, hasta el 31 de julio. El cierre busca prevenir incidentes y preservar tanto la seguridad de las personas como la integridad de la fauna local, de acuerdo con reportes oficiales recogidos por WXYZ Detroit.

Según el NPS, la restricción fue adoptada después de que, durante la semana anterior al anuncio, se recibieran informes sobre un lobo que inspeccionó y manipuló pertenencias de excursionistas, llegando a ingresar en una tienda de campaña y a arrastrar mochilas. La autoridad federal subrayó que el animal mostró signos de habituación a la presencia humana y dependencia de alimentos proporcionados directa o indirectamente por los visitantes, lo que incrementó el riesgo de incidentes y motivó la decisión de cierre, siguiendo los protocolos de manejo de vida silvestre de parques nacionales estadounidenses.

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Isle Royale es un parque nacional insular situado en el lago Superior, reconocido internacionalmente por sus investigaciones sobre las dinámicas entre lobos y alces. El monitoreo permanente de la fauna y el estricto cumplimiento de las normas para visitantes forman parte de la gestión cotidiana del parque, que alberga 36 áreas habilitadas para acampar y recibe miles de visitantes por temporada.

¿Por qué Isle Royale prohibió acampar en Three Mile Campground?

El Servicio de Parques Nacionales informó que la decisión responde a la reiteración de comportamientos inusuales por parte de un lobo en el área de Three Mile Campground. “El lobo se ha vuelto cada vez más audaz, mostrando signos de habituación y una creciente dependencia de la comida humana”, indica el comunicado institucional citado por WXYZ Detroit. Los incidentes incluyeron situaciones en las que el animal olfateó, arañó y arrastró objetos personales de campistas, lo que llevó a las autoridades a intervenir de manera preventiva.

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El NPS precisó que, a pesar de los esfuerzos previos para modificar este comportamiento mediante técnicas de disuasión no letales —como ruidos, bocinas de aire y disparos de pintura no tóxica—, el lobo persistió en su aproximación a los visitantes. Durante el periodo de restricción, el personal del parque intensificará las acciones de ahuyentamiento en las áreas de acampada y zonas desarrolladas, con el objetivo de reducir la presencia del animal y evitar que asocie la comida con la presencia humana.

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos informó que el lobo interactuó varias veces con tiendas, mochilas y visitantes en Three Mile Campground. (National Park Service)

¿Cuáles son las restricciones y medidas en Three Mile Campground?

El cierre temporal de Three Mile Campground contempla una serie de restricciones para visitantes y campistas:

Prohibición de acampar con tiendas o hamacas en las áreas individuales y grupales del campamento.

Suspensión de la acampada fuera de senderos establecidos en los alrededores de Three Mile.

Instalación de dispositivos generadores de ruido en Three Mile , Rock Harbor y Daisy Farm Campgrounds para alertar sobre la presencia del lobo.

Refuerzo de las campañas de información sobre la importancia de almacenar alimentos y basura en contenedores aprobados o en los casilleros metálicos instalados.

Además, el NPS recordó que está prohibido alimentar, tocar o molestar a la vida silvestre, así como dejar residuos alimenticios sin resguardar, conforme a la normativa federal. La entidad indicó que el acceso a otras zonas del parque, no afectadas por la medida, se mantiene habilitado.

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¿Qué dice el comunicado oficial del Servicio de Parques Nacionales?

El Servicio de Parques Nacionales emitió un comunicado en el que detalla las razones del cierre y las acciones previstas para el periodo de restricción. La superintendente del parque, Denice Swanke, subrayó la prioridad institucional en la seguridad de los visitantes y en la protección de la fauna silvestre. “Solicitamos su colaboración para asegurar la correcta gestión de alimentos, residuos y objetos con olor según las directrices vigentes”, expresó Swanke, citada por WXYZ Detroit. El mensaje enfatiza que la reapertura de Three Mile Campground está prevista para el 1 de agosto, pero no descarta la extensión del cierre si la situación lo requiere.

El comunicado agrega que el personal del parque continuará monitoreando el comportamiento del lobo y aplicando métodos de ahuyentamiento, como gritos, aplausos, pisadas fuertes, uso de bocinas de aire y disparos de pintura, para disuadir la aproximación del animal a las zonas de acampada y reducir el riesgo de habituación.

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El Parque Nacional Isle Royale instalará dispositivos de ruido en Three Mile, Rock Harbor y Daisy Farm Campgrounds para alertar sobre la presencia del lobo. (National Park Service)

¿Cómo afecta la medida a los visitantes y al turismo en Isle Royale?

La suspensión temporal de la acampada en Three Mile Campground afecta a campistas y excursionistas que habían planificado su estadía en una de las áreas más concurridas del parque. El NPS recomienda a los visitantes consultar los canales oficiales para informarse sobre la disponibilidad de otros sitios de acampada y modificar sus planes si es necesario. Operadores turísticos y agencias de viaje han sido notificados para facilitar la reubicación de visitantes y minimizar el impacto logístico.

El parque mantendrá la vigilancia y la difusión de normas sobre convivencia y almacenamiento seguro de alimentos, con el propósito de evitar incidentes similares en el futuro. Según el NPS, la colaboración de los visitantes es fundamental para la preservación de la fauna y la seguridad de las personas. Las sanciones por incumplimiento de las regulaciones pueden incluir multas y restricciones de acceso.

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¿Qué antecedentes existen sobre lobos y visitantes en Isle Royale?

Isle Royale National Park es referencia internacional en estudios de ecología sobre la interacción entre lobos y alces desde la década de 1950. El monitoreo de la población de lobos es permanente y ha permitido conocer la dinámica de depredadores en un ambiente insular con mínima intervención humana. La convivencia entre lobos y visitantes ha sido históricamente pacífica, dada la baja densidad humana y la estricta regulación sobre el manejo de residuos y alimentos.

Sin embargo, el contacto frecuente entre animales y personas puede alterar el comportamiento natural de la fauna, como advierte el NPS en sus recomendaciones institucionales. El incumplimiento de las reglas de almacenamiento puede provocar la habituación de los lobos, lo que aumenta el riesgo de incidentes y puede derivar en medidas más drásticas, como la relocalización o eutanasia de ejemplares problemáticos.

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La restricción en Three Mile Campground prohíbe acampar con tiendas o hamacas y también suspende la acampada fuera de senderos establecidos en los alrededores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué puede esperar la comunidad tras la restricción en Three Mile Campground?

El Servicio de Parques Nacionales mantendrá la evaluación continua de la situación y actualizará la información a medida que se obtengan resultados de las acciones de disuasión. La reapertura del campamento dependerá de la modificación del comportamiento del lobo y de la disminución del riesgo para los visitantes. El objetivo institucional es evitar que la fauna relacione la presencia humana con la obtención de comida y, así, preservar tanto la seguridad de las personas como el equilibrio ecológico de la isla.

La experiencia de Isle Royale servirá como referencia para la gestión de situaciones similares en otros parques nacionales de Estados Unidos, según lo informado por WXYZ Detroit. El caso subraya la importancia de la colaboración de los visitantes en la aplicación de normas y en la preservación de los ecosistemas protegidos.

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