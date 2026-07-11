Christian Cueva debutó como titular en Sport Boys vs Comerciantes FC por Copa de la Liga 2026: así le fue a ‘Aladino’

El viernes 10 de julio, Christian Cueva disputó su primer partido con la camiseta de Sport Boys. El mediocampista, conocido como ‘Aladino’, integró el once titular en el encuentro clave ante Comerciantes FC, correspondiente a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026, certamen organizado para clubes de Liga 1 y Liga 2 durante la pausa por el Mundial.
Tras su anuncio oficial como refuerzo, ‘Cuevita’ fue incluido en la lista de convocados por Carlos Desio para el compromiso ante Comerciantes FC. El mediocampista peruano ya venía entrenando con el plantel, aunque su incorporación aún no se había oficializado en el Puerto. Por esa razón, el técnico argentino, quien lo conoce bien por su etapa juntos en Cienciano, optó por concentrarlo de cara al duelo decisivo ante el equipo de Iquitos.
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Aunque se preveía que Cueva empezara en el banco e ingresara en el complemento, la confianza de Desio fue determinante para que ‘Aladino’ arrancara como titular. El trujillano, habitual portador de la ‘10’, utilizó en esta ocasión la camiseta número ‘99’, un dorsal inédito en su carrera. La expectativa por su debut en uno de los clubes más emblemáticos del país se mantuvo intacta.
El futbolista de 34 años realizó la entrada en calor junto a sus compañeros en el estadio Miguel Grau del Callao. Luego, regresó al vestuario para cambiarse y prepararse para el partido. Antes de salir al campo, el exseleccionado nacional se encontró con Alfredo Ramúa, referente de Comerciantes FC, con quien compartió un saludo entre jugadores de amplia trayectoria.
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Cueva completó el protocolo previo saludando a los rivales y al equipo arbitral, para después alinearse con sus compañeros y posar para la fotografía oficial antes del inicio del encuentro. De esta manera, el debut del ‘Cholito’ con Sport Boys se concretó con el silbatazo inicial, en una jornada especial para el coloso del Callao.
Durante la transmisión del encuentro entre Sport Boys y Comerciantes FC se reveló la razón por la cual Christian Cueva lució la camiseta número 99. El dorsal hace referencia a los años de vida institucional del equipo ‘rosado’, que celebrará su centenario el próximo año, un acontecimiento significativo en la historia del club chalaco.
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