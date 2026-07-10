Verónica Linares habla sobre los rumores de una supuesta relación con Federico Salazar tras separarse de Katia Condos

Verónica Linares revela su reacción tras ser vinculada a Federico Salazar

Verónica Linares abordó por primera vez de manera pública los rumores que la vincularon directamente con la separación de Federico Salazar y Katia Condos. En el pódcast ‘La Linares’, la conductora decidió romper su silencio y reveló su reacción ante las especulaciones, señalando que “la gente está loca” al referirse a los rumores que circularon en las redes sociales.

Según relató Linares en su espacio digital, la ola de comentarios surgió tras la confirmación del fin del matrimonio entre Salazar y Condos, quienes permanecieron juntos más de treinta años. A raíz de la noticia, comenzaron a circular titulares y publicaciones que involucraban a la periodista y a su entorno familiar.

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Durante una conversación en su pódcast con el propio Federico Salazar y el creador de contenidos Chiquiwilo, Linares recordó cómo experimentó la difusión de rumores que la vinculaban sentimentalmente con el conductor de América Noticias. “Cuando Federico se ha separado, que es un momento duro, triste y doloroso, obviamente, comenzaron a sacar un montón de noticias relacionadas con Federico y conmigo, con mi esposo, con Alfredo. Entonces yo era como: ‘Asu, la gente está loca’”, expresó la periodista.

Linares destacó que la situación afectó también a su esposo, Alfredo, quien es abogado y ajeno al mundo del espectáculo. La periodista relató que, tras el inicio de los rumores, medios de comunicación de gran alcance publicaron portadas con su imagen y la de su esposo. Ante esa situación, su hermana, quien también es abogada, le aconsejó tomar acciones legales.

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Pese a la sugerencia, Linares optó por no recurrir a instancias judiciales, aunque reconoció que la exposición de su familia en portales de noticias y redes sociales resultó incómoda para todos. “En varias webs aparecía el rostro de Alfredo, quien no está vinculado a la esfera pública”, detalló la conductora.

Por primera vez, Linares se refirió de manera directa a los rumores, señalando que los titulares sensacionalistas contribuyeron a que el público creyera en una supuesta relación con Salazar. Al leer uno de los titulares difundidos en medios digitales, la periodista remarcó: “Decían (mientars lee un titular) ‘Verónica Linares pone en jaque el matrimonio de Federico Salazar con una advertencia letal’. ¿Qué hace la gente ahí? La gente dice: Verónica es la otra”.

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La conductora planteó que el uso de ese tipo de frases genera percepción de responsabilidad en los involucrados, aunque no exista fundamento alguno.

Federico y el esposo de Verónica son amigos

En otro momento del pódcast, Linares enfatizó la relación de amistad y confianza que mantiene tanto con Salazar como con su familia. “Alfredo es amigo de Federico. Mi esposo y Federico tienen muchas cosas en común, mis hijos adoran a Federico”, expuso. Según la periodista, la buena relación se extiende a los hijos de ambos, quienes comparten actividades y mantienen un trato cercano. “Antonia (la menor de sus hijos) le tiene un poco de celos”, relató Linares, en son de broma. No obstante, la periodista dejó claro que la relación familiar permanece sólida y ajena a los comentarios infundados.

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La repercusión del caso llevó a Linares a reflexionar sobre los límites de la exposición pública y el impacto de los rumores en la vida privada de figuras mediáticas. La periodista insistió en que la información debe ser tratada con responsabilidad para evitar daños personales y familiares.

En el mismo episodio de ‘La Linares’, Federico Salazar también abordó las repercusiones de su separación, aunque el foco principal recayó sobre el modo en que los rumores involucraron a terceros. La conversación permitió a ambos comunicadores aclarar su postura y resaltar la importancia de distinguir entre hechos y especulaciones en la cobertura mediática.

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