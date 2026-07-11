Sporting Cristal vs Tacna Heroica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de Copa de la Liga 2026

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A qué hora juega Argentina vs Suiza HOY en Perú: partido por cuartos de final del Mundial 2026 En Kansas City, la ‘albiceleste’ se medirá ante el seleccionado europeo por un lugar entre los cuatro primeros de la Copa del Mundo. El ganador se medirá al vencedor de la serie entre Inglaterra y Noruega. Conoce los horarios

Dónde ver Noruega vs Inglaterra HOY en Perú: canal tv online del partido por cuartos de final del Mundial 2026 Ambas selecciones lograron avanzar tras vencer a sus rivales en los 90 minutos, por lo que afrontan el duelo sin el desgaste adicional de una prórroga. Conoce cómo sintonizar este enfrentamiento

Universitario vs Millonarios EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en el Estadio Monumental 2026 El elenco de Héctor Cúper reaparece ante los suyos tras un semestre deslucido. La cita tendrá un ingrediente especial con el regreso de Rodrigo Ureña y Fabián Bustos a Ate, dos de los grandes arquitectos del segundo tricampeonato del club

Dónde ver Universitario vs Millonarios HOY: canal tv online del duelo amistoso en el Monumental 2026 Los ‘cremas’ cerrarán su preparación para el Torneo Clausura enfrentándose al equipo colombiano que tiene a Fabián Bustos como técnico y Rodrigo Ureña como capitán. Conoce cómo sintonizar este encuentro