Sporting Cristal vs Tacna Heroica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal recibirá a Bentín Tacna Heroica hoy, sábado 11 de julio, en el estadio Alberto Gallardo en un encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. Este duelo será realizará a partido único y pone a prueba el momento de ambos equipos tras superar la etapa de grupos. El pase a los cuartos de final está en juego, aunque si hay empate en el tiempo reglamentario, se definirá en la tanda de los penales.
Así llega Sporting Cristal
Sporting Cristal llega como uno de los grandes candidatos al título, avalado por una campaña sólida en la fase previa. El conjunto ‘celeste’ finalizó en lo más alto de su grupo al conseguir siete puntos (triunfos sobre Estudiantil CNI y Unión Comercio, y empate con Comerciantes FC), lo que le permitió asegurar la localía y consolidar su favoritismo de cara a esta llave
La clasificación temprana y el rendimiento consistente han sido factores clave para que el plantel mantenga un ritmo competitivo y la confianza necesaria de cara al objetivo mayor. El técnico Roberto Mosquera empezó el certamen utilizando en su mayoría a jugadores jóvenes, aunque en el tercer cotejo empleó a algunos futbolistas más experimentados.
Así llega Bentín Tacna Heroica
Bentín Tacna Heroica enfrenta este cruce tras una fase de grupos que le permitió acceder entre los 16 mejores, pero con un desafío añadido: la posible baja de Julber Linares. El extremo derecho habría quedado descartado tras sufrir una lesión en el último partido contra CD Moquegua, lo que representa una ausencia sensible para el equipo tacneño en un contexto donde cada pieza resulta determinante.
Sin embargo, el hecho de haber quedado en la segunda casillla del grupo H tras el triunfo sobre Melgar, le permitió al ‘vendaval azul’ poder seguir en competencia. Cabe mencionar que el equipo liderado por Ysrael Zúñiga está ubicado en el segundo lugar del grupo B de la Liga 2 2026, por lo que es un rival de consideración para Sporting Cristal.
Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica: posibles alineaciones
Sporting Cristal: Diego Enríquez, Duham Ballumbrosio, Luis Abram, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva, Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Juan González, Maxloren Castro e Irven Ávila. DT: Roberto Mosquera
Bentín Tacna Heroica: Diego Montalvo, Edilson Peña, Fabrizzio Aragón, Ramiro Benavente, Carlos Ventura, Ángel Pérez, Jose Inga, Alexander García, Gustavo Loayza, Julio García y Mathías López. DT: Ysrael Zúñiga
Dónde ver Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica
El duelo entre Sporting Cristal y Bentín Tacna Heroica se jugará el sábado 11 de julio en el estadio Alberto Gallardo. La transmisión estará disponible en el canal de YouTube, Bicolor+, propiedad de la Federación Peruana de Fútbol.
Además, el portal web de Infobae Perú ofrecerá una cobertura en directo, con información previa al encuentro, actualizaciones minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y los principales datos del partido.
A qué hora juega Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica
El Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica por los octavos de final de la Copa de la Liga 2026 se realizará a las 15:30 horas de Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami), la contienda arrancará una hora después.
En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el encuentro empezará a las 17:30 horas. En México se llevará a cabo a las 14:30 horas, mientras que en España el pitazo inicial se dará a las 22:30 horas.