Universidad Nacional de Lima Sur incorpora cinco nuevas carreras enfocadas en tecnología, inteligencia artificial y negocios

La entrada principal de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS) muestra su nombre institucional y las facultades, con la bandera de Perú ondeando sobre la edificación ubicada en Villa El Salvador. (Foto: UNTELS)

Los jóvenes interesados en iniciar una carrera profesional en Lima Sur podrán postular a la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS) durante su próximo proceso de admisión 2026-II. El examen de ingreso para las modalidades ordinaria y alternativa se realizará el 16 de agosto de 2026, según el cronograma publicado por la institución.

La universidad pública ubicada en Villa El Salvador amplió su oferta académica con la creación de cinco nuevas carreras profesionales, una medida que permitirá a más estudiantes acceder a especialidades vinculadas con la tecnología, la innovación y los negocios. Con esta incorporación, la institución pasará a contar con 10 escuelas profesionales.

PUBLICIDAD

(Andina)

La nueva propuesta académica responde a la creciente demanda de profesionales en áreas estratégicas para el mercado laboral, como inteligencia artificial, desarrollo de software, automatización, industria y gestión empresarial. La UNTELS busca fortalecer su presencia como una alternativa de educación superior para los jóvenes de Lima Sur y el país.

UNTELS incorpora cinco carreras enfocadas en tecnología y negocios

La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur aprobó la creación de cinco nuevas carreras profesionales tras la decisión del Consejo Universitario. La ampliación permitirá que la institución duplique su oferta académica y sume nuevas especialidades orientadas a sectores con mayor crecimiento.

La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS) ilustra su oferta académica ampliada con cinco nuevas carreras profesionales, preparándose para el proceso de admisión 2026-II. (Foto: UNTELS)

Las nuevas carreras son:

Ingeniería de Software.

Ingeniería de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

Ingeniería Mecatrónica.

Marketing y Negocios Internacionales.

Ingeniería Industrial.

Entre estas propuestas destaca la formación en áreas como inteligencia artificial, análisis de datos, programación, automatización de procesos y gestión empresarial internacional. Estas especialidades buscan responder a las transformaciones que atraviesan las empresas y la industria debido al avance tecnológico.

PUBLICIDAD

La creación de estas escuelas profesionales fue impulsada durante la gestión de la rectora Dra. Gladys Cruz Yupanqui y cuenta con la aprobación del Consejo Universitario de la institución.

(Andina)

¿Qué carreras tenía la UNTELS y desde cuándo cuenta con licenciamiento de Sunedu?

Con la incorporación de las nuevas especialidades, la UNTELS contará con un total de 10 carreras profesionales. Su oferta académica reúne programas relacionados con ingeniería, tecnología, administración y negocios.

Las carreras que ya formaban parte de la universidad son:

Ingeniería Ambiental.

Ingeniería de Sistemas.

Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones.

Administración de Empresas.

La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur fue creada mediante la Ley N.° 27413 en el año 2001, inicialmente con el nombre de Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima. En 2014 cambió su denominación a través de la Ley N.° 30184.

PUBLICIDAD

(Andina)

La institución tiene su sede en el distrito de Villa El Salvador y cuenta con licenciamiento institucional otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) desde 2018, luego de acreditar las condiciones básicas de calidad para brindar el servicio educativo universitario.

Examen de admisión UNTELS 2026-II se realizará el 16 de agosto

El próximo examen de admisión UNTELS 2026-II se realizará el domingo 16 de agosto de 2026 para los postulantes de las modalidades ordinaria y alternativa. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 13 de agosto, mientras que el registro de rezagados se realizará el 14 de agosto con un recargo de S/ 50.

UNTELS

La universidad ofrece diferentes modalidades de ingreso:

Examen Ordinario: dirigido a los postulantes en general que buscan obtener una vacante en alguna de las carreras profesionales. Este proceso se desarrolla dos veces al año.

Examen Alternativo: destinado a titulados y graduados de segunda carrera, traslados externos, primeros puestos de secundaria, deportistas calificados, personas con discapacidad, héroes de guerra y víctimas del terrorismo, además de comunidades nativas, indígenas y amazónicas.

Examen de Talentos: dirigido a estudiantes que ocupan los primeros puestos de tercero y cuarto de secundaria. Quienes obtienen una vacante pueden reservarla hasta finalizar sus estudios escolares.

Ingreso para quinto grado de secundaria: modalidad dirigida a estudiantes que cursan el último año de secundaria.

Los postulantes interesados en formar parte de la UNTELS podrán revisar los requisitos y el cronograma oficial antes de iniciar su inscripción para el proceso de admisión.

PUBLICIDAD