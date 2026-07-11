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Tomás Gálvez reincorpora a Víctor Rodríguez Monteza al Ministerio Público: Estos son los casos que asumirá

Fiscal de la Nación designó al reincorporado magistrado en la Fiscalía Suprema con competencia en casos de delitos de función contra expresidentes, jueces y fiscales (supremos y superiores), congresistas, ministros, entre otros altos funcionarios

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Tomás Gálvez designó a Víctor Rodríguez Monteza en una fiscalía suprema muy crucial en la lucha contra la corrupción.
Tomás Gálvez designó a Víctor Rodríguez Monteza en una fiscalía suprema muy crucial en la lucha contra la corrupción.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, reincorporó al abogado Víctor Rodríguez Monteza al Ministerio Público luego de que la Junta Nacional de Justicia rehabilitara su título de fiscal supremo titular, cargo del que había sido destituido por presuntamente haber alertado a la red de Los Cuellos Blancos del Puerto de que sus llamadas venían siendo intervenidas en tiempo real. Todo esto en cumplimiento al fallo del Tribunal Constitucional que anuló dicha sanción por haber sido impuesta cuando el proceso disciplinario había caducado.

Gálvez oficializó el regreso mediante la resolución 2013-2026-MP-FN publicada este sábado en el diario oficial El Peruano. Ahí también se designa al reincorporado magistrado en la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

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La reincorporación de Víctor Rodríguez Monteza desencadenó una reestructuración en los despachos supremos.

Víctor Rodríguez Monteza es reincorporado al Ministerio Público.
Víctor Rodríguez Monteza es reincorporado al Ministerio Público.

La doctora Zoraida Ávalos, quien estaba a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada, pasará a estar al frente de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, que hasta hoy estará a cargo del fiscal supremo provisional Gilmer Robinson Jara Vergara.

Jara Vergara, por su parte, irá a la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, el despacho donde se tramitan las investigaciones contra los altos funcionarios implicados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

En tanto, Lourdes Bernardita Téllez Pérez, quien estuvo en la fiscalía suprema mencionada en el párrafo anterior, retornará a su plaza de origen como fiscal superior titular especializada en delitos de corrupción de funcionarios con competencia nacional.

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De izquierda a derecha: Tomás Gálvez, Pedro Chávarry y Víctor Rodríguez Monteza.
De izquierda a derecha: Tomás Gálvez, Pedro Chávarry y Víctor Rodríguez Monteza.

¿Qué casos tendrá a cargo Víctor Rodríguez Monteza?

La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos tiene una competencia muy amplia. Este despacho interviene en los siguiente casos:

  • Altos funcionarios del artículo 99 de la Constitución: Conoce la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento por delitos de función cometidos por el presidente de la República, congresistas, ministros, miembros del Tribunal Constitucional y de la Junta Nacional de Justicia, jueces y fiscales supremos, el defensor del pueblo y el contralor general de la República.
  • Magistrados superiores y militares: Tiene a su cargo la investigación preliminar, así como la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento en los delitos de función previstos en los artículos 382 a 401 del Código Penal (y delitos conexos). Esto aplica a hechos cometidos por jueces superiores, fiscales superiores, fiscales adjuntos supremos, miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar y los procuradores públicos con competencia nacional.
  • Autoridades electorales y tributarias: Tiene a su cargo la investigación preliminar, preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento de los delitos de función (artículos 382 a 401 del Código Penal y conexos) imputados a los miembros del JNE, el superintendente nacional y el superintendente adjunto de la Administración Tributaria (SUNAT).

Ahora bien, pasando a casos con nombres y apellidos. Rodríguez Monteza estará a cargo del proceso contra el exfiscal de la Nación Pedro Chavarry. Recientemente, este despacho supremo solicitó 10 años y 5 meses en su contra por haber ordenado el deslacrado ilegal de la oficina de su exasesor en enero de 2019.

También tendrá a su cargo la investigación preliminar contra el fiscal superior Rafael Vela y el exfiscal José Domingo Pérez por los dichos de Jaime Villanueva.

Una decisión que deberá tomar es si acusa o no a la jueza superior Enma Benavides, hermana de Patricia Benavides, por presuntamente haber exigido sobornos a procesados por narcotráfico a cambio de emitir resoluciones a favor de ellos.

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