Golazo maradoniano de Joao Rojas en ADT vs Cienciano por octavos de Copa de la Liga 2026

Golazo maradoniano de Joao Rojas en ADT vs Cienciano por octavos de la Copa de la Liga 2026.

El viernes 10 de julio, Cienciano y ADT disputaron los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. El equipo visitante se adelantó en el marcador en el estadio Inca Garcilaso de la Vega con un gol de Joao Rojas, quien recorrió el campo y definió tras una jugada individual que recordó al tanto convertido por Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986.

A los 2 minutos del primer tiempo, tras un tiro de esquina ejecutado por Cienciano, ADT recuperó la pelota y lanzó una rápida transición. Joao Rojas tomó el balón en campo propio, logró eludir a un rival con un movimiento y avanzó por la banda, cerca de la tribuna oriente, superando la marca sin perder el control.

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Rojas cruzó la mitad de la cancha y, ante la presencia de dos defensores cusqueños que lo acompañaban a distancia, aceleró y decidió meterse hacia el centro. Con un giro veloz esquivó a ambos, luego enfrentó a un tercer adversario y tocó el balón entre sus piernas. Quedó así frente al arco de Ítalo Espinoza.

El atacante de ADT levantó la vista y definió al primer palo. Pese al intento de un defensor que se lanzó al piso para bloquear el remate y la estirada de Espinoza, el disparo terminó en la red y significó la apertura del marcador para el conjunto tarmeño.

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La exigencia física de la jugada, realizada en la altura de Cusco, dejó a Rojas sin aire, por lo que no pudo celebrar de inmediato con sus compañeros.

El gol de Joao Rojas generó de inmediato comparaciones con el que Diego Armando Maradona marcó para Argentina frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986. Incluso, el canal oficial de la Copa de la Liga difundió el video de la jugada acompañado del relato histórico del tanto del ‘Pelusa’ en ese torneo.

El atacante tarmeño recorrió varios metros de la cancha eludiendo a rivales y definió al estilo de Diego Armando Maradona. Créditos: Copa Caliente / Instagram.