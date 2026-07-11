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JNE decidirá este lunes 13 si Rafael López Aliaga podrá postular a teniente alcalde de Lima

Pleno del tribunal electoral programó la audiencia donde escuchará los argumentos por los que Renovación Popular considera que debe admitirse la candidatura del senador electo

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Rafael López Aliaga recibe credencial de senador del Jurado Nacional de Elecciones
Rafael López Aliaga recibe credencial de senador del Jurado Nacional de Elecciones

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó para este lunes 13 de julio la audiencia donde evaluará la apelación de Renovación Popular contra el fallo que declaró improcedente la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima.

La audiencia se realizará a las 3:00 de la tarde. El caso de López Aliaga será el primer tema que abordará el pleno del tribunal que preside Roberto Burneo. En total ese día se verán 30 expedientes relacionados a las elecciones regionales y municipales que se llevarán a cabo en octubre de este año.

Luego de la audiencia, los magistrados pasan a deliberar en privado los casos. Horas después se publica el sentido de las decisiones que adoptan. En algunos casos, el Pleno del Jurado da a conocer el sentido días después de la audiencia, sobre todo cuando se trata de casos complejos que merecen un mayor análisis y reflexión. Ese podría ser el caso del exalcalde.

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Documento digital de E-Notificaciones del JNE con información sobre una citación para audiencia pública virtual, fecha y detalles del caso
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú emite una notificación para una audiencia pública virtual programada para el 13 de julio de 2026, vinculada al caso Rafael López Aliaga.

Y es que actualmente Rafael López Aliaga mantiene la condición de senador electo para el periodo 2026-2031, cargo que se niega a asumir y jurar. El JNE deberá determinar si con el rechazo a desempeñar el cargo se procede a dejar sin efecto su credencial y convocar al accesitario.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró improcedente su inscripción porque el JNE lo proclamó senador electo el 19 de junio de 2026. Para el JEE, esa condición no desaparece por la sola voluntad de no jurar el cargo, ya que no existe ningún acto resolutivo oficial que la deje sin efecto.

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Desde Renovación Popular argumentan que la prohibición legal aplica únicamente a congresistas en ejercicio, es decir, a quienes ya juramentaron e ingresaron formalmente al Parlamento, condición que López Aliaga aún no reúne. Además, señala que el 24 de junio se devolvió físicamente la credencial de senador ante la Secretaría General del JNE.

El partido también apunta a una inconsistencia del propio tribunal: el JEE admitió inicialmente las candidaturas de Aldo Bravo y Leo de Paz, otros dos miembros de la lista proclamados diputados electos, para luego rectificarse y declarar esas inscripciones igualmente improcedentes.

Un hombre de mediana edad con gorra azul claro con una R, camisa celeste y saco azul oscuro, sentado en una silla negra frente a un fondo oscuro con luces.
Rafael López Aliaga aparece en una entrevista televisiva vistiendo una gorra azul claro con la letra R y una camisa celeste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amplio rechazo

Una encuesta de IPSOS publicada por Perú 21 muestra que el 73% de los ciudadanos de Lima Metropolitana prefiere que Rafael López Aliaga se aleje del gobierno local: el 39% quiere que abandone la política por completo y el 34% considera que debe asumir el cargo de senador para el que fue electo. Solo uno de cada cuatro limeños apoya su intención de postularse como regidor metropolitano.

El sondeo, aplicado entre el 2 y el 3 de julio de 2026 con una muestra de 460 personas mayores de 18 años y un margen de error de ±4,6%, también midió un escenario hipotético: si López Aliaga llegara a ser regidor y el candidato Luis Rubio ganara la alcaldía, el 75% de los encuestados opina que el líder de Renovación Popular debería respaldar al nuevo alcalde desde ese cargo. Apenas el 10% cree que debería presionar a Rubio para que renuncie y así retomar la conducción del municipio.

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