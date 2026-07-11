¿Qué son los The World’s 50 Best Restaurants y por qué la gala en el Perú es un hito en la gastronomía del país?

La ceremonia llegará por primera vez a Sudamérica, un reconocimiento que fortalece el papel del Perú como una de las principales referencias de la gastronomía a nivel internacional. Foto: The World’s 50 Best Restaurants

La elección de Lima como sede de la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants en noviembre de 2026 representa uno de los mayores reconocimientos internacionales que ha recibido la gastronomía peruana. Será la primera vez que este prestigioso evento se realice en Sudamérica, un hecho que consolida el posicionamiento del país como uno de los principales destinos culinarios del mundo.

La designación llega después de varios años en los que restaurantes peruanos han ocupado los primeros lugares del ranking mundial. Los triunfos de Central y Maido, además del constante protagonismo de otras propuestas nacionales, han fortalecido la imagen del Perú como una potencia gastronómica capaz de influir en las tendencias de la alta cocina internacional.

PUBLICIDAD

¿Qué es The World’s 50 Best Restaurants?

The World’s 50 Best Restaurants es uno de los reconocimientos más importantes de la gastronomía mundial. Cada año elabora una clasificación de los mejores restaurantes del planeta a partir de la votación reservada de más de mil especialistas independientes, entre ellos chefs, críticos gastronómicos y expertos viajeros dedicados a la gastronomía.

La presencia en este listado supone un importante respaldo para los restaurantes seleccionados, ya que incrementa su prestigio internacional y atrae visitantes de distintos países. Además de destacar el trabajo de los cocineros, el ranking también contribuye a posicionar las ciudades donde se encuentran estos establecimientos como destinos de interés para el turismo gastronómico.

PUBLICIDAD

Central fue el primer restaurante peruano en ganar The World’s 50 Best Restaurants. Foto: TripAdvisor

El Perú y su protagonismo en el ranking mundial

La cocina peruana ha logrado consolidarse entre las más reconocidas del mundo gracias a los resultados obtenidos en esta clasificación. En 2023, Central, dirigido por Virgilio Martínez y Pía León, alcanzó el primer lugar mundial gracias a una propuesta basada en la diversidad de ecosistemas y productos del Perú.

Dos años después, Maido, liderado por Mitsuharu “Micha” Tsumura, repitió el logro al convertirse en el mejor restaurante del mundo en la edición de 2025. Tras alcanzar el primer puesto, ambos establecimientos pasaron a integrar la categoría permanente Best of the Best, un grupo reservado para los ganadores históricos que dejan de competir en las siguientes ediciones, pero mantienen su reconocimiento como referentes de la gastronomía internacional.

PUBLICIDAD

Lima recibirá por primera vez la ceremonia en Sudamérica

La edición de 2026 tendrá un significado especial porque la gala se celebrará por primera vez en un país sudamericano. La elección de Lima refleja el reconocimiento alcanzado por la escena gastronómica peruana durante los últimos años y coloca nuevamente a la capital en el centro de la atención culinaria internacional.

De cara a la próxima clasificación, varios restaurantes peruanos aparecen entre los candidatos a ocupar posiciones destacadas. Kjolle, el proyecto encabezado por Pía León, figura entre los establecimientos con mayores expectativas tras ubicarse dentro del grupo de los diez mejores del mundo en la edición más reciente. A ello se suman propuestas como Mérito, de Juan Luis Martínez, y Mayta, de Jaime Pesaque, que también buscan seguir escalando posiciones.

PUBLICIDAD

Kjolle de Pía León es el máximo favorito de los restaurantes peruanos a llevarse el premio mayor. Foto: TripAdvisor

Un impulso para el turismo y la economía

La realización de la ceremonia en Lima no solo tiene un valor simbólico para la gastronomía nacional. La llegada de chefs, periodistas especializados, críticos y otros referentes del sector generará un movimiento económico que beneficiará a distintos rubros vinculados con el turismo y la hospitalidad.

Asimismo, el evento permitirá mostrar la diversidad de ingredientes, productos y tradiciones culinarias del Perú ante una audiencia internacional. El reconocimiento también pone en valor el trabajo conjunto de agricultores, pescadores, productores y cocineros, quienes han contribuido al desarrollo de una propuesta gastronómica que combina la riqueza de las tradiciones locales con técnicas contemporáneas y que hoy goza de reconocimiento mundial.

PUBLICIDAD